Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 апреля 2023 года № 132 введен запрет на ввоз пшеницы на территорию республики автомобильным транспортом.





Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе .





Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.





Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.





В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан ранее пояснили , что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.





По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.





По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен.





К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну, сообщили в ведомстве.





В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.





Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна.





По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.





Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн.