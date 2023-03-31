Минсельхоз планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана разработали проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом".





Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001), за исключением семенной пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001 11, 1001 91) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", - сообщается в тексте документа.





В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан пояснили , что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.





По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.





По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии.





При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну", - сообщили в ведомстве.





В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.





Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна. По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.





Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн





С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".



