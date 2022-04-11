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НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мукомолы Казахстана за последние две недели столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. Сейчас уже пшеница дошла до 160 тысяч тенге за тонну, но и ее мало. От 50 до 70% мельниц в регионах остановились, многие работают с колес. По заявлению мукомолов, запасов осталось примерно на одну - полторы недели, после чего мельницы остановятся на неопределенный срок", - сообщает отраслевое издание El Dala .

Проблему обсудили на совещании в Атамекене с участием переработчиков и представителей Минсельхоза.

По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, на сегодняшний день в Костанайской области встали более половины мельниц, в Карагандинской - около 15 (из 36 функционирующих), в СКО, Павлодаре и Алматы - абсолютное большинство приостановили работу.

Мы, мельники, не можем купить зерно уже 2 - 3 недели, нет предложений. Были цены 142 тысячи тенге/тонна, зерно не продавали, 150 тысяч тенге - не продали, уже 160 тысяч - не продают. Сейчас при цене 160 тысяч тенге за тонну на элеваторе на доставку зерна уходит еще 8 тысяч тенге, итого 168 тысяч оно будет на мельнице стоить. При такой стоимости сырья себестоимость муки составит 224 тысячи тенге. Мы, соответственно, будем ее продавать по 235 тысяч. То есть надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырье занимает 85% нашей себестоимости", - сказал вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан.

Но главная проблема, по его словам, заключается в том, что зерна нет в наличии. О том же говорят и другие мукомолы, требуя от Минсельхоза закрыть экспорт пшеницы и провести инвентаризацию всех запасов.

Ранее цены на внутреннем рынке сдерживались за счет ввоза более дешевой российской пшеницы, которую использовали казахстанские мукомолы. Теперь, когда Россия полностью закрыла экспорт своего зерна, мельницы начали останавливаться.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 марта в Казахстане насчитывалось 5,9 млн тонн продовольственной пшеницы. Но мельники ставят эти данные под сомнение.

Мы попросили всех наших мукомолов в регионах обзвонить всех держателей зерна и опросить по наличию этого зерна. К сожалению, ни в одном регионе данные, которые подтверждает статистика, абсолютно не совпадают с теми данными, которые показал этот опрос. По некоторым регионам такое ощущение, что расхождение минимум в два раза. Это нас не может не волновать. На этом фоне правительство приняло решение о том, чтобы вести ограничительные меры", - рассказал президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

При этом для зернопереработчиков стало неожиданностью, что правительство вместе с квотами на вывоз пшеницы решило лимитировать и вывоз муки: 300 тысяч тонн за два месяца. Как указал Евгений Ган, отрасль и без ограничений стремительно сокращается: за последние четыре года экспорт казахстанской муки снизился на 1 млн тонн, или почти на 42% от объемов, вывозимых в 2017 - 2018 годах. Вместе с тем сокращается и число перерабатывающих предприятий.

В этой связи мукомолы просят снять ограничения на экспорт муки, которые планируется ввести с 15 апреля, ужесточить вывоз зерна - путем полного запрета или введения экспортной пошлины, а также принять другие меры по поддержке зернопереработки.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что устанавливаемые квоты соответствуют средним значениям экспорта зерна и муки за последние три года. В общей сложности за апрель и май с 2019 по 2021 годы вывозилось по 845 тысяч тонн пшеницы и 218 тонн муки.

Квота 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки достаточная для отгрузки в исторических объемах. Цель этого квотирования - не допустить ажиотажного вывоза зерна и муки на фоне повышенного спроса на соседних рынках из-за того, что два ключевых игрока на зерновом рынке - Россия и Украина - можно сказать, выпали. К нам уже приходят импортеры из Турции, из Пакистана. Иран, который традиционно ячмень грузил, уже до 2 млн тонн пшеницы заявляет к закупу. На фоне этого понятно, что бизнесменам будет выгодно продать по более высокой цене, и в последнюю очередь вы будете думать о продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка", - сказал директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

При этом он отметил, что правительство поддерживает предложение о проведении инвентаризации зерна, соответствующее поручение уже дал премьер-министр. Ревизию проведут МСХ совместно с Нацбюро статистики с привлечением местных исполнительных органов.

Если данные статистики не подтвердятся, решение будет пересмотрено", - заверил Азат Султанов.