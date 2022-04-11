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В Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна

10.04.2022, 15:57 113381
В Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мукомолы Казахстана за последние две недели столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. Сейчас уже пшеница дошла до 160 тысяч тенге за тонну, но и ее мало. От 50 до 70% мельниц в регионах остановились, многие работают с колес. По заявлению мукомолов, запасов осталось примерно на одну - полторы недели, после чего мельницы остановятся на неопределенный срок", - сообщает отраслевое издание El Dala.

 
Проблему обсудили на совещании в Атамекене с участием переработчиков и представителей Минсельхоза.
 
По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, на сегодняшний день в Костанайской области встали более половины мельниц, в Карагандинской - около 15 (из 36 функционирующих), в СКО, Павлодаре и Алматы - абсолютное большинство приостановили работу.
 

Мы, мельники, не можем купить зерно уже 2 - 3 недели, нет предложений. Были цены 142 тысячи тенге/тонна, зерно не продавали, 150 тысяч тенге - не продали, уже 160 тысяч - не продают. Сейчас при цене 160 тысяч тенге за тонну на элеваторе на доставку зерна уходит еще 8 тысяч тенге, итого 168 тысяч оно будет на мельнице стоить. При такой стоимости сырья себестоимость муки составит 224 тысячи тенге. Мы, соответственно, будем ее продавать по 235 тысяч. То есть надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырье занимает 85% нашей себестоимости", - сказал вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан.

 
Но главная проблема, по его словам, заключается в том, что зерна нет в наличии. О том же говорят и другие мукомолы, требуя от Минсельхоза закрыть экспорт пшеницы и провести инвентаризацию всех запасов.
 
Ранее цены на внутреннем рынке сдерживались за счет ввоза более дешевой российской пшеницы, которую использовали казахстанские мукомолы. Теперь, когда Россия полностью закрыла экспорт своего зерна, мельницы начали останавливаться.
 
По данным Бюро национальной статистики, на 1 марта в Казахстане насчитывалось 5,9 млн тонн продовольственной пшеницы. Но мельники ставят эти данные под сомнение.
 

Мы попросили всех наших мукомолов в регионах обзвонить всех держателей зерна и опросить по наличию этого зерна. К сожалению, ни в одном регионе данные, которые подтверждает статистика, абсолютно не совпадают с теми данными, которые показал этот опрос. По некоторым регионам такое ощущение, что расхождение минимум в два раза. Это нас не может не волновать. На этом фоне правительство приняло решение о том, чтобы вести ограничительные меры", - рассказал президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

 
При этом для зернопереработчиков стало неожиданностью, что правительство вместе с квотами на вывоз пшеницы решило лимитировать и вывоз муки: 300 тысяч тонн за два месяца. Как указал Евгений Ган, отрасль и без ограничений стремительно сокращается: за последние четыре года экспорт казахстанской муки снизился на 1 млн тонн, или почти на 42% от объемов, вывозимых в 2017 - 2018 годах. Вместе с тем сокращается и число перерабатывающих предприятий.
 
В этой связи мукомолы просят снять ограничения на экспорт муки, которые планируется ввести с 15 апреля, ужесточить вывоз зерна - путем полного запрета или введения экспортной пошлины, а также принять другие меры по поддержке зернопереработки.
 
В свою очередь в Минсельхозе заявили, что устанавливаемые квоты соответствуют средним значениям экспорта зерна и муки за последние три года. В общей сложности за апрель и май с 2019 по 2021 годы вывозилось по 845 тысяч тонн пшеницы и 218 тонн муки.
 

Квота 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки достаточная для отгрузки в исторических объемах. Цель этого квотирования - не допустить ажиотажного вывоза зерна и муки на фоне повышенного спроса на соседних рынках из-за того, что два ключевых игрока на зерновом рынке - Россия и Украина - можно сказать, выпали. К нам уже приходят импортеры из Турции, из Пакистана. Иран, который традиционно ячмень грузил, уже до 2 млн тонн пшеницы заявляет к закупу. На фоне этого понятно, что бизнесменам будет выгодно продать по более высокой цене, и в последнюю очередь вы будете думать о продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка", - сказал директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

 
При этом он отметил, что правительство поддерживает предложение о проведении инвентаризации зерна, соответствующее поручение уже дал премьер-министр. Ревизию проведут МСХ совместно с Нацбюро статистики с привлечением местных исполнительных органов.
 

Если данные статистики не подтвердятся, решение будет пересмотрено", - заверил Азат Султанов.

 

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Air Astana возобновляет рейсы из Атырау в Стамбул

11.04.2022, 15:32 4081
Air Astana возобновляет рейсы из Атырау в Стамбул
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Авиакомпания Air Astana с 26 апреля возобновляет регулярный рейс Атырау - Стамбул, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам.
 
Вылет из Атырау - в 08.10, прибытие в Стамбул - в 10.20. Обратный рейс из Стамбула - в 11.20, прибытие в Атырау - в 17.05, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 
 
Таким образом, рейсы в Турцию будут выполняться из трех городов Казахстана - Нур-Султана, Алматы и Атырау. 
 
Также в авиакомпании сообщили, что с 1 мая мы увеличат частоту рейсов из Алматы в Сеул. К рейсам по понедельникам и четвергам добавятся полеты по воскресеньям. А с 1 июня будет запущен рейс в греческий Ираклион из Алматы по вторникам и четвергам и из Нур-Султана по понедельникам и средам на Airbus A321LR.
 

Определены квоты на экспорт пшеницы и муки

11.04.2022, 14:58 4741
Определены квоты на экспорт пшеницы и муки
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки - такие квоты на экспорт озвучили сегодня представители Минсельхоза на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Квоты определены межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Решение было принято 1 апреля, а заработает с 15 апреля, подчеркнули в Минсельхозе. 
 

Для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке МСХ совместно с Бюро национальной статистики и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах. Таким образом, меры по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами, куда относится и мука, уже принимаются правительством", - сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. 


По его словам, на 7 апреля запасы муки составляют 118 тысяч тонн, в том числе 10 тысяч тонн - в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках оборотной схемы, 48 тысяч тонн - у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах, 18 тысяч тонн - на торговых объектах. 

 

Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности. Вместе с тем в ресурсах Продкорпорации имеются более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации", - заверил спикер.

 
Напомним, комментируя жалобы мукомолов на возникший дефицит зерна и связанную с этим остановку зерноперерабатывающих предприятий, представители Минсельхоза заявили, что сегодня на внутреннем рынке имеется необходимый объем пшеницы. 
 

Но цены на пшеницу - это недавно возникшая проблема. Есть оптимальная цена, которую предлагают крестьяне с учетом расходов на весенне-полевые работы. Эта цена вызвала недовольство со стороны мукомолов, и не было определенных договоренностей. В этом основная причина, по которой временно простаивают мукомольные предприятия. В целом на внутреннем рынке присутствует пшеница, но существует большое соотношение между ценами, предлагаемыми мукомольными предприятиями, и крестьянами. Этот вопрос мы решим, отправив на внутренний рынок удешевленную пшеницу", - рассказала на брифинге директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК Назгуль Хатепова.

 

Не надо прикрывать личные интересы заботами о населении - Минсельхоз - мукомолам

11.04.2022, 13:45 6691
Не надо прикрывать личные интересы заботами о населении - Минсельхоз - мукомолам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Никакого дефицита зерна в республике нет, оно имеется в достаточном количестве, заявил сегодня на площадке в СЦК вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ответ на заявления мукомолов о нехватке сырья. Он призвал не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно предварительным данным статистики, на 1 апреля в республике имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего потребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки", - сообщил вице-министр.

 
Он отметил, что ежегодно в республике производится 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.

 

Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно приграничные области - Павлодарская, СКО, а наше зерно уходило в основном на экспорт. Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур. Данное решение вынуждает мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 млн тонн имеющегося объема 3 - 4 млн тонн хранится у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию. Но нужно понимать, что фермерам нужны средства на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. В этой связи при справедливой цене на зерно фермеры, конечно же, будут реализовывать имеющиеся запасы", - подчеркнул Сапаров.

 
Напомним, вчера казахстанские производители муки заявили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%.
 
В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.
 
В Минсельхозе заявили, что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники. В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. 

В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе.

 
Позже глава ведомства Ербол Карашукеев озвучил сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки из Казахстана. Они будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка.
 

В нацкомпании "КазМунайГаз" досрочно сменился председатель правления

11.04.2022, 13:39 7506
В нацкомпании "КазМунайГаз" досрочно сменился председатель правления
Фото: АО НК КазМунайГаз
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Решением правления АО "Самрук-Казына" Курмангазы Исказиев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "КазМунайГаз". Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу компании.
 
Курмангазы Исказиев окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института имени В.И. Ленина по специальности "горный инженер-геолог". 
 
В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации "кандидат геолого-минералогических наук". 
 
В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени "доктор геолого-минералогических наук". Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби (2015 год).
 
Трудовую деятельность начал в 1985 году на производственном объединении "Эмбанефть", где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО "Эмбамунайгаз".
 
С 2006 по 2008 годы занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".
 
С 2008 по 2015 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.
 
С 2015 по 2018 годы - генеральный директор (председатель правления) АО "Эмбамунайгаз", генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".
 
С 2018 по 2020 годы - заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по геологии и разведке.
 
С 2020 года - генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".
 
С февраля 2022 года - заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по разведке и добыче.
 

В Казахстане планируют повысить размеры МРП и прожиточного минимума

11.04.2022, 12:54 8551
В Казахстане планируют повысить размеры МРП и прожиточного минимума
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно проекту закона, разработанному Министерством финансов Республики Казахстан, в стране планируется увеличение скудеющих показателей:
 
 - минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличить до 20 191 тенге;
 
 - минимальный размер пенсии - до 48 032 тенге;
 
 - месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - до 3180 тенге;
 
 - величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - до 37 389 тенге.
 
С полным текстом проекта закона можно ознакомиться здесь.

В Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума.
 

Количество строительных предприятий сократилось на 1,5 тысячи за месяц в Казахстане

11.04.2022, 10:56 10301
Количество строительных предприятий сократилось на 1,5 тысячи за месяц в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В текущем году ввиду целого ряда обстоятельств, включающих как внешние, так и внутренние шоки, строительный сектор Казахстана столкнулся с серьезными сложностями. В стране приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что среди приостановленных строительных объектов в 84 случаях работа встала из-за удорожания проектов, сообщает energyprom.kz.
 

Это только объекты с государственным участием, по которым легче регулируется большинство моментов. По приостановке прочих проектов пока даже нет данных, но ситуация явно далека от оптимизма. Сложности строительного сектора неизбежно негативно отразятся на экономике страны, причем достаточно серьезно. Напомним, по итогам 2021 года доля сектора в ВВП страны достигала 5,8%, что является одним из наиболее значимых значений для несырьевой отрасли", - рассказали аналитики.

 
Они отмечают, что в марте текущего года индекс деловой активности в РК значительно просел и опустился в отрицательную зону, составив 48,3 пункта. (Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 - негативное. Чем дальше (выше или ниже) значение индекса от уровня 50, тем больше темпы изменения (увеличения или уменьшения) показателя.)
 
В разрезе отраслей экономики, входящих в индекс, наибольшее ухудшение наблюдается именно в строительстве: индекс сложился на уровне 47,1, в то время как в промышленности - 48,2, в секторе услуг - 48,4. Вместе с тем наблюдается ухудшение бизнес-климата, то есть усредненной оценки текущих и будущих бизнес-условий. Наибольшее снижение показателя также наблюдается в секторе строительства (-14,4), в сфере услуг (-8,1) и в промышленности (-4,4).
 

В сложившейся ситуации страдают не только предприятия, но и работники. В условиях и без того высокого уровня безработицы из-за остановки процессов в отрасли не у дел остаются сотрудники как самой сферы строительства, так и всех смежных сфер", - сообщают эксперты.

 
При этом, подчеркнули эксперты, строительный сектор - один из основных генераторов рабочих мест: по итогам 2021 года в этой сфере работало 641,4 тысячи человек. Больший уровень занятости отмечен только в торговле, сельском хозяйстве и образовании. При этом есть множество дополнительных секторов, связанных со строительной сферой - от производителей стройматериалов (обрабатывающая промышленность и металлургия) до деятельности в области геологии, архитектуры и прочего (сфера услуг).
 
Аналитики напомнили, что 21 января текущего года президент Токаев во время встречи с предпринимателями отметил, что положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Соответственно, госорганы, правительство и МИО должны сделать все необходимое, чтобы бизнесу была обеспечена поддержка.
 

Однако сейчас, судя по всему, создана обратная ситуация. Так, в строительстве наблюдается резкое сокращение количества действующих активных предприятий. Только за месяц их число уменьшилось на 1,6 тысячи, составив к концу февраля лишь 14,8 тысячи компаний. С учетом прошлых кризисов несложно предсказать, чем грозит коллапс в строительном секторе и как это отразится на росте социальной напряженности в стране. Стоит обратить внимание на проблемы отрасли, пока ситуация окончательно не зашла в тупик", - считают они.

 

С начала года рост цен на продукты составил 12,4%

09.04.2022, 14:32 234896
С начала года рост цен на продукты составил 12,4%
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В Цифровом офисе правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, а также повышению эффективности работы СЭЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,9%. Больше всего подорожали лук - на 7,2%, морковь - 2,6%, капуста - 2,5%, картофель - 2,2%, молоко - 1,8%, мясо птицы и кефир - по 1,6%, сахар - 1,1%. В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области - на 2%, Северо-Казахстанской - 1,9%, Акмолинской и Кызылординской - по 1,5%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Нами продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Так, рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тысячи магазинов "у дома", то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%", - отметил Казанбаев.

 
При этом было подчеркнуто, что работа по увеличению финансирования оборотной схемы в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тенге из запланированных 100 млрд тенге. 
 
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тысячи тонн. Сформированы запасы сахара - около 30 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии.
 
По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тысяч тонн, капусты - 17,2 тысячи тонн, моркови - 43,1 тысячи тонн, лука - 23,1 тысячи тонн. 
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальными подразделениями агентства завершен анализ, назначены проверки в отношении порядка 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.
 
Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.
 

В Мангистауской области допущен рост цен на лук - на 39,2%, а также на говядину - на 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На оборотную схему выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге", - сказал он. 

 
Глава правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.
 

Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы. Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен", - отметил Смаилов.

 
Премьер-министр РК поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.
 
Также Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.
 

Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится правительством по поручению главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание", - подчеркнул Смаилов. 

 
Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. 
 
В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.
 

Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля внести в правительство актуализированную дорожную карту по развитию СЭЗ", - заключил Алихан Смаилов.

 

Представители Казатомпрома встретились с французскими партнерами

08.04.2022, 19:29 241911
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - 7 апреля в Нур-Султане председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Мажит Шарипов встретился с французскими партнерами - генеральным директором Orano Филиппом Кношем и генеральным директором Orano Mining Николя Маесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития совместного казахстанско-французского предприятия ТОО СП "КАТКО", осуществляющего добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) в северной части участка № 1 ("Южный") и на участке № 2 ("Торткудук") месторождения Моинкум в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НАК "Казатомпром".
 
Казатомпром и Orano продолжают инвестировать в социально-экономическое и инфраструктурное развитие регионов присутствия, а также в повышение уровня благосостояния и качества жизни своих работников.
 
Участники встречи обратили внимание на высокий потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и подтвердили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве в целях реализации совместных проектов в атомной отрасли.
 

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