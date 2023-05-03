Казахстан зависит от импортного сахара более чем на 90% - Жумангарин
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Импортозависимость Республики Казахстан по сахару составляет более 90%, заявил на заседании правительства заместитель премьер-министр - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
На сегодня по итогам 2022 года имеется импортозависимость от 16,2% до 55,9% по 9 наименованиям социально значимых продовольственных товаров, и по сахару импортозависимость составляет более 90 %", - сообщил глава Минторговли.
Также, по его словам, продолжается координация работы по насыщению рынка запасами, сформированными в рамках действующих механизмов стабилизации цен.
В текущем году положительный эффект дали своевременные меры тарифного/нетарифного регулирования. Так, в результате введения таможенной пошлины на семечку удалось стабилизировать цены на масло подсолнечное у производителей", - проинформировал Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается динамика снижения цены на масло подсолнечное как на перерабатывающих предприятиях, так и в торговых точках.
С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель", - заявил министра.
Кроме того, продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции.
Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года", - отметил глава МТИ.
Также для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне текущего года прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей.
На сегодня ГУП "Таджагропромэкспорт" готов предоставить ранний лук в объеме до 50 000 тонн. Для организации поставки раннего лука привлечен Филиал АО "KTZ Express" - "KZTE Commerce". Данная компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК", - проинформировал Серик Жумангарин.
Министр подчеркнул, что местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности.
Также совместно с UZKAZTRADE был отработан вопрос закупа капусты из Узбекистана с учетом доставки стоимостью 130 тенге/килограмм (0,28 $).
При этом, по его словам, ранняя капуста по аналогичной цене реализуется фермерами Туркестанской области. В целях поддержки ОТП от закупа узбекской капусты отказались. Информация о производителях капусты доведена до всех регионов.
Ожидается, что цена на продукцию с поля продолжит снижаться в мае месяце. Для обеспечения рынка ранним картофелем прорабатываются поставка из Пакистана и Узбекистана", - сообщил он.
По данным министра, на сегодня из всех объектов хранения только порядка 200 овощехранилищ в стране оснащены климатическим оборудованием.
При проведении анализа с целью определения запасов мы столкнулись с проблемой отсутствия данных для формирования достоверного товарного баланса. В этой связи нами внесено предложение в Бюро национальной статистики разработать и внедрить отчет по запасам в овощехранилищах", - сообщил Серик Жумангарин.
По словам министра, местным исполнительным органам поручено провести инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ с последующей регистрацией и постановкой их на налоговый учет.
Кроме того, Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и интеграции и местным исполнительным органам необходимо разделить овощехранилища по категориям.
Отмечается, что в дальнейшем это позволит охватить учетом все овощехранилища и получать достоверные данные по запасам в стране.
Кроме того, проведена предварительная оценка всех объектов хранения, по результатам которой мы видим значительный дефицит в мощностях хранения. При этом если в расчет будем брать только хранилища, отвечающие требованиям современных форматов хранения, тогда дефицит будет намного больше", - сообщил глава МТИ.
Также по результатам инвентаризации Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года будет дорабатываться.
Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал об обеспеченности Казахстана продуктами за счет собственного производства.