Казахстанские банки начали передавать КГД данные по мобильным переводам чиновников и их супругов

Фото: ЕАБР

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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что динамика ВВП стран региона в 2025-2026 годах будет близкой к траектории сбалансированного роста, передает корреспондент агентства.





По словам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП прогнозируется в 2024 году: в Армении - 5,7%, Беларуси - 2%, Казахстане - 5%, Кыргызстане - 4,5%, России - 1,5% и Таджикистане -7,3%.





Ужесточение денежно-кредитных условий в мире (и в первую очередь в развитых странах) позволило заметно снизить темпы роста потребительских цен. Однако следствием такой политики стало существенное повышение стоимости заимствований для населения и бизнеса. В связи с этим тренд на ослабление экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста ВВП США и еврозоны в 2024 году. Экономика США, вероятно, сумеет избежать рецессии, однако сокращение потребления замедлит рост ВВП до 1,0% в 2024 году с 2,3% в 2023 году. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,9% в 2024 году после 0,5% в 2023 году. В Китае прирост ВВП оценивается вблизи 4% в 2024-2026 годах", - рассказали эксперты банка на презентации макропрогноза.





По их словам, сдержанный рост мировой экономики приведет к ослаблению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР.





Вместе с тем активное использование внутренних источников роста позволило улучшить оценку 2023 года и прогноз на 2024 год. Сохранение стимулирующей бюджетной политики и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 2% по итогам 2024 года.





ЕАБР





После увеличения экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году можно ожидать ускорения темпов роста ВВП до 5% в 2024 году. Этому продолжит способствовать высокая инвестиционная активность. Ожидаемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики. В среднесрочной перспективе структурные преобразования улучшат качество экономического роста, расширяя возможности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Диверсификация экономики формирует предпосылки для ее ускорения в 2025-2026 годах, что выведет Казахстан в лидеры среди стран-участниц ЕАЭС по темпам экономического роста", - заявили аналитики.









По их мнению, экономики России и Беларуси полностью адаптировались к новым условиям и уже в III квартале 2023 года вышли на уровень конца 2021 года. Это стало возможным за счет формирования новых цепочек добавленной стоимости и ориентации на внутренний спрос. Полученный импульс сохранит свое влияние, обеспечивая темп роста в России на 1,5% в 2024 году с дальнейшим ускорением в 2025-2026 годах. Экономика Беларуси в 2024 году увеличится на 2%, что превышает средние темпы за последние 10 лет.





Сильный внутренний спрос обеспечил высокую экономическую активность по итогам 2023 года в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. По оценке аналитиков ЕАБР, в 2024 году можно ожидать некоторого замедления роста в этих странах, однако он по-прежнему будет заметно выше среднемировых: в Армении ВВП увеличится на 5,7%, Кыргызстане - на 4,5%, в Таджикистане - на 7,3%.





Эксперты ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,8% в 2023 году. Инфляция продолжит замедляться, однако в большинстве стран региона останется выше целевых ориентиров. Аналитики Банка ожидают в Армении ее значение на уровне 3,6% в 2024 году, в Беларуси - 8%, в Казахстане - 7,1%, в Кыргызской Республике - 7,8%, в России - 5,4%, в Таджикистане - 6,6%.





Замедление инфляции в 2024 году создаст предпосылки для постепенного снижения процентных ставок в большинстве стран региона. Аналитики ЕАБР ожидают, что Национальный банк Казахстана продолжит снижение базовой ставки с приближением ее значения к 10% годовых к концу 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки не ранее II квартала 2024 года, и на конец года она снизится до 10,5% годовых", - отметили эксперты в ходе презентации.





В базовом прогнозе аналитики ЕАБР ожидают среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году на уровне около 92. Сокращению волатильности курса будет способствовать улучшение сальдо текущего счета по мере восстановления экспорта и охлаждения внутреннего спроса. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 470 тенге за доллар в 2024 году.



