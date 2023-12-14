Какие мобильные переводы не будут облагаться налогами, уточнил глава Минфина  

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень бедности в Казахстане побил рекорд 13-летней давности, - Уровень бедности в Казахстане побил рекорд 13-летней давности, сообщает Первое кредитное бюро.





В третьем квартале текущего года показатель бедности вырос на 9% ко второму кварталу и превысил 1,1 млн человек, свидетельствуют данные БНС АСПиР РК. Речь о самом высоком значении, по крайней мере с начала 2011 года, а это почти 13 лет, рассказали аналитики.





Уровень бедности - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - вырос на 0,5 процентного пункта ко второму кварталу, до 5,6%. Выше показатель последний раз был в пандемийный кризис: 5,7% в третьем квартале 2020 года.





Обозреватели уточнили, что по регионам заметнее всего уровень бедности вырос в Жетicу, на 1,6 процентного пункта, до 9,3%. Самый высокий показатель традиционно зафиксирован в Туркестанской области: 9,6%, -0,1 ко второму кварталу. Лучше всего динамика оказалась в Карагандинской области - минус 0,4 процентного пункта. Регион встал вровень с Астаной с самым низким уровнем бедности по РК в 2,7%.



