Казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу

Провинция импортирует товары на сумму, превышающую $552 млн: ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень

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Пекин. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В течение двух дней, с 28 по 29 мая, бизнес-делегация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым принимала участие в переговорах и встречах с потенциальными партнерами, представителями госсектора провинции Цзянсу и крупнейших компаний Китая.





Сегодня в городе Нанкине состоялся деловой форум "Казахстан - Цзянсу", на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности.





Главы наших государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества. Благодаря поддержке руководства провинции Цзянсу мы расширяем направления взаимодействия и реализуем совместные проекты. Вся эта работа направлена на выполнение задач, поставленных руководством наших стран, по увеличению товарооборота и переходу на качественно новый уровень торгово-экономических отношений", - сказал глава МТИ РК Арман Шаккалиев.





По его словам, министерство развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.





По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень. Казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки.





Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.





Мы открываем торговое представительство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань (город Чэнду) и в СУАР (город Урумчи). Экспортный оператор QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать проводником между казахстанскими товаропроизводителями и крупными китайскими компаниями, что облегчит нашим экспортерам выход на этот емкий рынок", - сообщил Шаккалиев.





Казахстанский бизнес в Нанкине представляют порядка 20 предприятий, выпускающих сельхозпродукцию, макаронные и кондитерские изделия, корма для животных, а также поставщики услуг. В рамках торговой миссии предприниматели провели деловые переговоры с крупными компаниями провинции Цзянсу. По итогам бизнес-встреч ожидается подписание экспортных контрактов.



