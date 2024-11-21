20.11.2024, 14:13 29156
Казахстанские производители текстиля смогут продавать свои товары на российских маркетплейсах
С 1 октября экспортеры начали получать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для маркировки текстиля на популярных маркетплейсах
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экспортеры смогут продавать товары легкой промышленности на российских маркетплейсах, сообщает пресс-служба Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров.
С 1 октября оператор начал выдавать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для казахстанских экспортеров текстильной продукции.
Нововведение позволяет казахстанским экспортерам маркировать текстиль на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и прочие. Ранее у казахстанских экспортеров такой возможности не было.
Получение контрольных идентификационных знаков позволяет казахстанским компаниям маркировать свои товары для российского рынка. Ключевым атрибутом для обязательной маркировки является GTIN, это уникальный международный номер товара, который входит в состав КИЗ. Если у экспортеров Казахстана он отсутствует, его можно получить через Ассоциацию GS1 Kazakhstan. Услуга предоставления GTIN платная и не связана с деятельностью Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров", - сообщил оператор.
Стоимость одного контрольного знака составляет 2,9 тенге с учетом НДС. Чтобы воспользоваться услугой, казахстанским производителям и экспортерам нужно:
- зарегистрироваться в информационной системе экспорта товаров (ИСЭТ);
- заполнить карточку товаров;
- пополнить лицевой счет и подать заявку на получение нужного количества контрольных идентификационных знаков.
После этого они могут распечатать и нанести контрольные идентификационные знаки на продукцию до отправки за границу.
Для оформления документации на экспорт товаров в системе ИСЭТ нужно указать данные получателя в России. Система отправит эти данные российскому оператору маркировки, после чего получатель подтверждает получение товаров в своем личном кабинете, что позволит ввести товары в оборот", - уточняется в информации.
Посмотреть вебинары, а также более подробно ознакомиться с функционалом услуги и получить справочные видеоматериалы можно, перейдя по ссылке.
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21.11.2024, 12:10 3526
В Казахстане намерены сохранить оптовые цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж".
26 июня 2024 года приказом министра энергетики были утверждены предельные оптовые цены для заводов производителей сжиженного нефтяного газа на уровне 45 158 тенге за тонну с вводом в действие с 1 июля 2024 года. Срок действия приказа до 31 декабря 2024 года. В этой связи Министерством энергетики планируется переутвердить приказом на том же уровне предельные оптовые цены с 1 января 2025 года", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в Казахстане с 1 июля подняли цены на сжиженный нефтяной газ из-за нерентабельности производства.
21.11.2024, 08:50 6946
Казахстан и Венгрия планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Казахстан готов поставлять в Венгрию 95 видов товаров
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита в Венгрию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе переговоров рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. В центре внимания также были вопросы увеличения объемов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.
Взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель - довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Токаев.
Он отметил, что венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане.
С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов. Активизация экономических связей - требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул глава государства.
В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей - Транскаспийского международного транспортного коридора.
Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспортные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.
По итогам переговоров было подписано совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.
Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;
2. Соглашение о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;
3. Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;
4. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);
5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской MOL Group;
6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.
21.11.2024, 08:26 9316
Казахстан и Венгрия прорабатывают реализацию совместных проектов с объемом инвестиций более $540 млн
Фото: Акорда
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Будапешт. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 млн долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-венгерского инвестиционного круглого стола, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент отметил динамичное развитие экономических отношений между двумя странами. Он заявил, что его первый государственный визит в Будапешт открывает новую главу в казахско-венгерском стратегическом партнерстве.
В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве с вашей страной. На протяжении всего этого периода наше тесное сотрудничество строилось на взаимном доверии и общих целях. Объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 млн долларов. В нашей стране успешно работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан реализует новую политическую и экономическую парадигму, определяющими принципами которой станут преобразования, основанные на знаниях и инновациях.
Президент сообщил венгерским бизнесменам, что имеются большие перспективы углубления инвестиционного сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, производство редкоземельных материалов, транспорт и логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация и финансовый рынок.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил руководителей венгерских компаний принять участие в Международном форуме "Астана", который пройдет в мае 2025 года.
По итогам мероприятия были подписаны 7 коммерческих документов в сферах сельского хозяйства, цифровизации транспортной инфраструктуры, образования и поддержки совместных инвестиционных проектов.
20.11.2024, 10:51 35871
Падения курса тенге не будет, заверил бывший министр нацэкономики
Ситуация временная, не стоит реагировать на всплески
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса бывшего министра национальной экономики, ныне заместителя министра иностранных дел РК Алибека Куантырова спросили, стоит ли ожидать казахстанцам дальнейшего ослабления тенге, передает корреспондент агентства.
Я думаю, ситуация временная. Кто-то прогнозировал 800 тенге за валюту - этого не произошло. Не стоит реагировать на всплески. Тенге - стабильная валюта", - сказал вице-министр.
Также он не согласился с предположением, что доллар может подорожать и до 600 тенге.
В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.
Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, вырастут ли цены на продукты из-за подорожания доллара.
Национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку. Такая норма вводится для повышения сбалансированности валютного рынка.
19.11.2024, 20:39 57141
В Абайской области начала работу золотоизвлекательная фабрика
Стоимость новой фабрики составляет 1 млрд тенге
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Семей. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новое предприятие в Кокпектинском районе по выпуску золото-серебряного сплава принято в промышленную эксплуатацию в ноябре 2024 года, сообщает пресс-служба МПС РК.
Проект реализует ТОО "EasternGold" - дочерняя компания АО "AltynSamrukQazaqstan", владелец лицензии на добычу твердых полезных ископаемых № 150-ML от 15.11.2024.
Директор ТОО "EasternGold" Гульмира Касылова непосредственно находится на руднике и занимается запуском операционной деятельности полного цикла: от добычи руды до производства сплава доре, по ее словам, компания обеспечивает работой около 60 местных инженерно-технических работников, сотрудников рабочих специальностей, сферы питания. Производство товарной продукции обеспечит налоговые поступления в региональный и республиканские бюджеты.
Мощность завода: переработка 200 000 тонн золотосодержащей руды и производство до 200 кг сплава доре в год. Руда будет поступать из находящихся неподалеку карьеров, отрабатывающих месторождения "Родниковое" и "Белая Горка". Подтвержденных на сегодня минимальных запасов достаточно, чтобы обеспечить работу фабрики как минимум на 8-10 лет", - сообщили в МПС.
Реализация проекта направлена на развитие добычи и переработки золотосодержащих руд в Казахстане, производство сплава доре для аффинажных заводов страны, в частности для ТОО "Тау-Кен Алтын".
19.11.2024, 17:29 61956
Сумма выплаченных дивидендов KEGOC с момента IPO составила свыше 282 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Общая сумма выплаченных дивидендов компании KEGOC с момента Initial Public Offering составила свыше 282 млрд тенге, сообщает пресс-служба компании.
За первое полугодие 2024 года выплачены дивиденды в размере 22,7 млрд тенге, что является историческим максимумом с момента выхода на IPO. В 2024 году выплачено дивидендов порядка 44,6 млрд, что составляет 161,9 тенге на простую акцию", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметила в своем выступлении на дне эмитента KEGOC управляющий директор по экономике и финансам Айгуль Акимбаев, операционная прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 59 млрд тенге, рост составил 59%, чистая прибыль составила 47 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2023 года на 18,4 млрд тенге или 64%.
Уточняется, что основными факторами улучшения показателей отмечаются рост объемов оказываемых услуг, а также исключение убытка по операциям покупки/продажи электроэнергии с целью компенсации дисбалансов в результате изменения модели рынка электроэнергии со второго полугодия 2023 года.
По словам финансового директора, акции компании показывают положительную динамику. Общая сумма торгов с момента SPO составила 18,1 млрд тенге, что свидетельствует о высокой ликвидности на рынке ценных бумаг.
Учитывая положительную динамику результатов последних отчетных периодов, а также лояльную дивидендную политику, акции компании имеют потенциал роста в ближайшей перспективе. Финансовые аналитики положительно оценивают перспективы роста акций KEGOC: Halyk Finance - 1906 тенге, SKY Bridge Invest - 1 882 тенге, Jusan Invest - 1845 тенге, BCC Invest - 1778 тенге, Freedom Broker - увеличил свой прогноз с 1590 до 1760 тенге", - добавили в KEGOC.
Ранее сообщалось, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO.
19.11.2024, 16:31 63111
Завод по производству продуктов питания построит Китай в Казахстане
Объем инвестиций в первый этап проекта составит около $30 млн
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев провел встречу с основателем Qingdao Wanlin Food Co., Ltd Ли Янтао, в ходе которой стороны обсудили планы компании по строительству завода по производству продуктов питания в Казахстане, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Представители Wanlin рассмотрели перспективы инвестирования в Казахстан и озвучили планы по запуску нового инвестиционного проекта по глубокой переработке пищевых продуктов. Компания рассматривает Казахстан как потенциальный рынок для расширения своего бизнеса, в том числе для закупки сырья как с местных, так и с международных поставок. Особое внимание было уделено возможностям партнерства с казахстанскими сельскохозяйственными предприятиями, что может содействовать развитию производственных мощностей и обеспечению стабильных поставок сырья для дальнейшего производства. Произведенную продукцию компания планирует поставлять на рынки Китая, США и Европы, удовлетворяя повышенный спрос в данных странах. Реализация проекта приведет к созданию около 300 рабочих мест для местного населения.
Компания завершила посадку сельскохозяйственных культур в четырех регионах и сейчас проводит анализ собранного урожая. На основании результатов будет выбрано место для строительства нового завода, а объем инвестиций в первый этап проекта составит около $30 млн.
Wanlin специализируется на производстве продуктов питания, в частности дегидрированных овощей. Компания обладает двумя крупными заводами и двумя центрами исследований и разработок, а также базой для выращивания овощей площадью 100 000 гектаров.
Напомним, казахстанские маслозаводы удвоили сумму контрактов на поставку своей продукции в Китай.
19.11.2024, 14:15 65961
Вырастут ли цены на продукты из-за подорожания доллара, рассказал министр торговли
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева спросили, насколько могут вырасти цены на продукты питания на фоне укрепления доллара США, передает корреспондент агентства.
Конечно, фактор изменения курсовой разницы мы не можем отрицать. Мы всегда говорим, что по импортозависимым позициям, которые у нас присутствуют на рынке, и на потребительском рынке изменения могут быть. Это мы не отрицаем. Изменения будут, здесь скрывать нечего. Но насколько это изменится, влияет ряд факторов, в том числе цепочка поставок, логистика, хранение, закуп и так далее", - сообщил министр.
По его словам, резкое изменение цен на социально значимые продовольственные товары становится триггером для сезонных ценовых колебаний.
По 19 позициям СЗПТ у нас есть четкий коридор прогноза на сегодняшние 0,2% изменения с начала года. Коридор 0,5-0,7 % - это наш потолок. Мы регулируем и занимаемся тем, чтобы не уйти за этот потолок по этой категории товаров. Изменение ценового паритета в структуре товаров, которые за доллары покупаются, будет происходить", - уточнил Арман Шаккалиев.
В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.
Ранее сообщалось, что национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку. Такая норма вводится для повышения сбалансированности валютного рынка.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?