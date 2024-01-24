Казахстанцы купили в 2023 году свыше 1,5 тонны золота

Соответствующее постановление правительства введено в действие с 1 января 2024 года

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат.





Соответствующее постановление правительства введено в действие с 1 января 2024 года.





Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат", - говорится в документе.





При этом пенсионная выплата должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума.





Исключение составляют лица, достигшие пенсионного возраста и получающие специальное профессиональное государственное пособие и страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования.





В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно", - уточняется в постановлении.





Лицам, достигшим пенсионного возраста или имеющим бессрочную инвалидность первой и второй групп, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты осуществляются в размере не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств получателя.





Если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после осуществления очередной пенсионной выплаты составляет сумму менее 70% от прожиточного минимума, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.





В правила появились новые пункты, один из которых гласит, что пенсионные выплаты осуществляются в случае достижения 55-летнего возраста и уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев.





Также в случае изменения банковских реквизитов, представленных получателем в Государственную корпорацию или ЕНПФ для получения пенсионных выплат, получатель должен уведомить госкорпорацию или ЕНПФ об изменении банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с даты таких изменений.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь



