21.09.2023, 20:57 47906
Казахстанцы в августе купили более 3000 золотых слитков
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 3072 мерных слитка общим весом 137,2 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в августе, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 138 255 золотых слитков общим весом 4,8 т.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 35 842 штуки. Далее следуют 5-граммовые - 31 325 штук (23%), 100-граммовые - 29 381 штука (21%), 20-граммовые - 25 050 штук (18%), и 50-граммовые - 16 657 штук (12%).
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в августе пришлись на Алматы (1527 штук, 55%), Шымкент (693 штуки, 25%) и Астану (221 штука, 8%).
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23.09.2023, 17:45 10966
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном планируют увеличить до 2 млрд долларов Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Тараз. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Республики Казахстан и Кыргызской Республики обсудили план увеличения товарооборота до 2 миллиардов долларов США, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.
В этом контексте требуется ускорить реализацию ряда важных совместных проектов. В частности, создание в ближайшем будущем индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на приграничных территориях будет способствовать осуществлению новых кооперационных проектов. Это также внесет вклад в достижение задачи, поставленной главами двух государств, по увеличению товарооборота до $2 млрд, ответил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Между республиками стабильно растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд. Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году: за 7 месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн", - говорится на сайте главы кабмина Казахстана.
Основными темами межправительственного совета, в котором также приняли участие руководители центральных госорганов двух стран, стали укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в области водопользования и энергетики, реализация кооперационных проектов в промышленности и АПК, развитие транзитно-транспортного потенциала республик, совместные инициативы в сферах туризма и культуры.
Дополнено 23.09.2023, 19.00
На первом форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, проходящем в Таразе, главы Шымкента и кыргызского города Оша подписали меморандум об установлении побратимских связей.
В прошлом году в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан наши области подписали шесть документов о развитии сотрудничества. В рамках сегодняшнего форума устанавливаются побратимские связи еще между двумя регионами с обеих сторон", - отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Полномочные представители президента Кыргызской Республики в Таласской области - Нурлан Дарданов и Иссык-Кульской области - Илияз Иманбетов.
Далее главы правительств двух стран подписали протокол 11-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета, а руководители городов Шымкента и Оша, Актюбинской и Джалал-Абадской областей - меморандумы об установлении побратимских связей.
Вместе с тем между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. При этом только в прошлом году вложено почти $200 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.
По словам Смаилова, ключевая роль в этом отводится межрегиональному сотрудничеству. Две области Казахстана - Алматинская и Жамбылская граничат с тремя областями Кыргызстана по госгранице протяженностью порядка 1200 км. При этом сегодня выстраивается принципиально новая система межрегиональных и приграничных торговых отношений.
Наряду с этим по итогам двух дней форума подписан ряд коммерческих документов на сумму порядка $65 млн, предусматривающих поставку мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, аммофоса, цианида натрия, известняка и сланцев, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере.
23.09.2023, 15:55 14111
"Самрук-Казына" и "ЭксонМобил Казахстан" расширяют сотрудничество
Фото: sk.kz
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство фонда "Самрук-Казына" провело встречу с управляющим директором "ЭксонМобил" в Казахстане Сесиль Ролин, стороны обсудили ход реализации Тенгизского, Северо-Каспийского проектов и вопросы эксплуатации Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
ЭксонМобил" является нашим давним надежным партнером, одним из крупнейших инвесторов в нефтегазовой отрасли страны. Фонд "Самрук-Қазына" высоко оценивает вклад "ЭксонМобил" и выражает свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества", - отметил председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в газовой отрасли совместно с АО "НК "QazaqGaz".
ЭксонМобил" - это крупнейшая международная нефтегазовая компания, занимающая лидирующее положение в секторе энергетики и нефтехимической промышленности. Свою деятельность в Казахстане компания начала в 1993 году, став одним из первых крупных инвесторов в нефтяные проекты в Республике.
Компания владеет:
- 25% долей участия в ТОО "Тенгизшевройл", разрабатывающем месторождение Тенгиз;
- 16,81% - в рамках соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК), включающего месторождение Кашаган;
- 7,5% - в Каспийском трубопроводном консорциуме.
22.09.2023, 19:43 27866
Казахстан соберет в 2023 году меньше хлопка, чем в 2022-м
Фото: freepik.com
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы развития и возможности поддержки хлопковой отрасли обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина представители акимата, хлопководы Туркестанской области, руководители госорганов, холдинга "Байтерек", нацкомпании КТЖ, сообщает пресс-служба главы правительства.
В 2022 году было собрано 362 тысячи тонн хлопка, в этом году ожидается около 300 тысяч тонн. Массовая кампания по сбору урожая начнется в третьей декаде сентября.
С прошлого года отрасль находится под сильным давлением негативных внешних факторов. Это сбой прежних логистических цепочек поставок хлопка на экспорт, низкий спрос на казахстанское сырье со стороны иностранных трейдеров, низкая цена на сырец на бирже", - сообщил на совещании заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы.
По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, проблемные вопросы отрасли хлопководства неоднократно обсуждались на различных диалоговых площадках с участием всех заинтересованных сторон. Помимо базовых субсидий (минеральные удобрения, гербициды, семена, льготные кредитные ресурсы и др.), уже принимаются меры для поддержки отрасли.
По результатам проведенных переговоров с крупными турецкими производителями семян хлопчатника достигнута договоренность о поставке 1 тыс. тонн элитных семян, однако, фермерами они полностью не приобретены. Для выведения на территории страны сортов хлопчатника с характеристиками, отвечающими международным требованиям, совместно с турецкими селекционерами посеяны 37 сортов хлопчатника. Кроме того, в Правила субсидирования внесены изменения, предусматривающие возможность получения субсидий на основании договоров между фермером и заводом", - подчеркнул вице-министр.
Также на стадии решения находится вопрос повышения нормативов субсидирования семян хлопчатника. Разработан проект приказа МСХ, где предусматривается поднятие норматива по элитным семенам хлопчатника с нынешних 300 тысяч тенге до 653,1 тысячи тенге, это 70% от текущей стоимости импортных семян высокого качества.
По итогам совещания Министерству сельского хозяйства поручено предусмотреть в комплексном плане по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур мероприятия по поддержке семеноводческих хозяйств хлопководства. В частности, увеличить субсидирование производства отечественных семян до 80%, разработать стандарт качества семян, аналогичный турецкому. В дальнейшем государство будет оказывать поддержку фермерским хозяйствам, чья деятельность будет соответствовать установленным стандартам.
22.09.2023, 13:56 33251
Фабрика "Рахат" ищет участок для передислокации и расширения производства
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Конаев. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители АО "ЛОТТЕ Рахат" ищут подходящий участок площадью 20-30 га в Алматинской области для переноса и расширения производственных мощностей, сообщает пресс-служба областного акимата.
Данный проект даст толчок индустриальному развитию региона, также как и страны в целом, создаст не менее 1000 дополнительных рабочих мест", - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Куаныш Бахытулы.
По предварительным расчетам, сумма инвестиций составит ориентировочно 200 млн долларов США.
Планируется передислокация действующей фабрики на новый участок с расширением мощностей. Планируется значительное увеличение объемов производства, что в свою очередь усилит позиции казахстанского продукта на внутреннем рынке и позволит увеличить долю экспортных отгрузок", - сообщили представители АО "ЛОТТЕ Рахат" на встрече с заместителем акима области Нуржаном Кудайбергеновым.
Проект планируется реализовать не позднее 2030 года.
Для справки:
АО "ЛОТТЕ Рахат" - один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Казахстане, ведущий свою историю на протяжении 75 лет.
Первое производство кондитерских изделий было организовано в 1942 году на площадях ликеро-водочного завода, на оборудовании, эвакуированном во время войны из Москвы и Харькова.
На АО "ЛОТТЕ Рахат" работают около 4500 человек.
Производственные мощности расположены на двух площадках в Алматы и Шымкенте.
На сегодняшний день ассортиментный портфель АО "ЛОТТЕ Рахат" включает более 400 наименований разнообразных кондитерских изделий, относящихся к 14 различным группам.
АО "ЛОТТЕ Рахат" является единственным кондитерским предприятием в Казахстане, освоившим выпуск специальной продукции для людей, страдающих диабетом. В этот ассортимент входят несколько наименований шоколада, конфет, печенья и вафель с пониженной калорийностью и заменой сахара на равноценное натуральное сырье.
22.09.2023, 10:21 38081
МВК сохранила действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника.
Снова бурные обсуждения вызвал вопрос действия экспортной пошлины на семена подсолнечника. На предыдущих двух заседаниях МВК, его уже поднимали среди круга заинтересованных лиц: от производителей и переработчиков до госорганов и НПП "Атамекен". Еще раз взвесив все результаты действия экспортной пошлины и нынешний курс государственной политики, направленный на диверсификацию производства в стране в сторону переработки, на заседании МВК принято решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну, без изменений", - сообщили в пресс-службе правительства.
Национальной ассоциации переработчиков масличных культур предложено прийти к консенсусу с производителями семян подсолнуха по закупочным ценам, о чем ассоциация обязалась публично объявить в ближайшее время.
По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК. Общий показатель рентабельности этой масличной культуры по стране составляет 96,4%.
В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий, годовая общая мощность переработки по сырью составляет 3,2 млн тонн. В 2022 году загрузка действующих мощностей по переработке подсолнечника (2,8 млн тонн) составила 34%. В 2022 году валовой сбор семян подсолнечника составил 1,3 млн тонн, т.е. уже сегодня имеются все предпосылки для полной переработки маслосемян на внутреннем рынке.
Растут объемы посевных площадей: с 960,4 тысячи га в 2021 году до 1 млн га в 2022 году (14%) и 1,2 млн га в 2023 году (6%). В среднем увеличение составляет 10% ежегодно.
Растет экспорт семян подсолнечника: за 2022 год экспортированы 346,8 тысячи тонн семян подсолнечника, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2021 года (145,9 тысячи тонн). При этом экспорт семян подсолнечника в маркетинговый период (с октября по август) 2020-2023 годов, превышает среднегодовой показатель экспорта.
Растет производство растительного масла: за сезон (с сентября 2022 года по август 2023 года) производство нерафинированного масла превысило 417 тысяч тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021-2022 (279 тысяч тонн). Производство рафинированного масла за это же время выросло на 4,1%, до 145,3 тысячи тонн. Сократился импорт бутилированного подсолнечного масла: с сентября 2022 года по июль 2023 год импорт составил 35,2 тысячи тонн, снижение на 15%. Таким образом, рост производства идет на фоне сокращения импорта, то есть происходит импортозамещение.
Растет экспорт переработанной продукции. За 2022 год экспортировано 229,4 тысячи тонн подсолнечного масла на сумму $319,7 млн, что почти в 3 раза выше уровня 2021 года (84,9 тысячи тонн на сумму $98,8 млн).
Снижается цена на масло в магазинах. Экспортная пошлина введена 4 февраля 2023 года, с января по сентябрь по республике в среднем цена на подсолнечное масло снизилась на 16%. По состоянию на 12 сентября т.г. средняя цена составила 764 тенге, отметили в правительстве.
Сообщается, что объем уплаченных пошлин за экспорт семян подсолнечника в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители, составил 4,2 млрд тенге.
Ограничивать экспорт сырья и увеличивать объем переработки - мировая тенденция экономики соседних стран. Такие государства как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, практически не имеющие собственного сырья, создают льготные условия для поставок сырья и строят мощности по переработке. В Кыргызстане установлена нулевая ставка НДС на ввоз семян подсолнечника исключительно для производства растительного масла. В Узбекистане действует нулевая пошлина на ввоз подсолнечника и масло подсолнечное. В результате, в структуре импорта Узбекистана ввоз семян подсолнечника из Казахстана занимает первое место ежегодно. В то же время страны, производящие свое сырье, например, РФ, Беларусь, продлевают экспортные пошлины и вводят экспортное лицензирование", - проинформировали в пресс-службе правительства.
Ранее в Минсельхозе заявили, что экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными. Установление таможенной пошлины обеспечивает баланс между интересами производителя и переработчиков.
22.09.2023, 09:59 38451
В Казахстане продлят запрет на вывоз угля автотранспортом
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина приняли решение о продлении запрета на вывоз угля автотранспортом.
Это обусловлено предстоящим началом отопительного сезона, для бесперебойных поставок населению социального угля. В целях бесперебойного газоснабжения населения и поставок на автомобильный рынок установлено ограничение по вывозу сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным видами транспорта", - сообщили в пресс-службе правительства.
Также на заседании МВК обсудили вопрос отмены экспортной пошлины на смазочные масла, рассмотрели продление действия антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали и другие вопросы внешнеторговой деятельности.
Напомним, в мае был установлен запрет на вывоз угля и лигнита автотранспортом введен в Казахстане. Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона.
22.09.2023, 08:14 40201
Казахстан увеличил импорт риса в 3,5 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается снижение производства риса. На фоне этого импорт за январь-июль 2023 года увеличился в 3,5 раза, с 5,5 тысячи до 19,1 тысячи тонн. При этом удельный вес импорта составил 15%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики.
В то же время экспорт риса также увеличился - на 9,9%, до 69,8 тысячи тонн (январь-июль 2022 года - 63,5 тысячи тонн).
За январь-июль 2023 года в Казахстане произвели 107,8 тысячи тонн полуобрушенного, или полностью обрушенного, или очищенного, или расколотого риса - на 15,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Реализация на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составила 57 тысяч тонн - на 17,7% меньше, чем годом ранее.
Напомним, в Казахстане в этом году на 2,3 тысячи га увеличились площади посева риса и составили 97,3 тысячи га.
Ранее сообщалось, что несмотря на нехватку поливной воды в южных регионах, в Казахстане ожидается урожай риса на уровне ежегодных.
21.09.2023, 20:49 42881
В Казахстане снизились цены на девять социально значимых продуктов
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6%, сообщает Бюро национальной статистики.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
По состоянию на 19 сентября в Казахстане снизились цены на девять социально значимых продуктов. Заметнее всего подешевели лук (на 3,4%) и картофель (на 2,1%). Гречка и капуста подешевели на 0,5%. На несколько долей процента подешевели подсолнечное масло, сахар, кефир, творог и макароны.
Меры, принимаемые для стабилизации цен на основные продукты питания в период активной уборочной кампании, рассмотрели на еженедельном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина 9 сентября.
По итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг - 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?