"Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году

Данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур

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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливера Пфанна, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливера Пфанна, сообщает Акорда





В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии.





Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и Linde GmbH, который предусматривает реализацию существующих и будущих нефтегазохимических проектов в нашей стране.





В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.





Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 млн тонн в год.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.





Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.





Для справки:





Linde GmbH - ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 млрд евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.



