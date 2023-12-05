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04.12.2023, 12:15 31406
"Казатомпром" заключил контракт на поставку концентрата урана с крупной энергокомпанией ОАЭ
Заключение контракта послужит новым импульсом для сотрудничества между атомными компаниями обеих стран
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" и энергетическая компания Объединенных Арабских Эмират Emirates Nuclear Energy Corporation подписали первый в истории контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для энергетических нужд атомной электростанции ОАЭ "Барака", сообщает пресс-служба "Казатомпрома".
Заключение данного контракта с крупной энергетической компанией ОАЭ послужит новым импульсом для сотрудничества между атомными компаниями обеих стран, а также откроет новую страну в географии продаж "Казатомпрома", - проинформировали в компании.
Также отмечается, что объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными и не подлежат публичному раскрытию.
Мы гордимся тем, что первый в истории коммерческий контракт между "Казатомпромом" и компанией ENEC ознаменует начало важного и перспективного сотрудничества между нашими компаниями. Мы очень рады, что география наших продаж дополнилась ОАЭ и высоко ценим признание роли "Казатомпрома" в обеспечении энергетической безопасности ОАЭ и достижении нулевого уровня выбросов, что свидетельствует об устойчивой репутации нашей компании как надежного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - сообщил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Подписание состоялось в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которого делегация "Казатомпрома" приняла участие в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP28.
Ранее "Казатомпром" заключил долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией.
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05.12.2023, 11:20 1126
Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в пять раз
Для переориентации грузов будут приняты меры по созданию бондовых складов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в пять раз к 2029 году, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания объемов транзитных грузов из Китая в Европу. При сохранении текущей динамики уровень транзита по территории РК к 2029 году увеличится в пять раз, что положительно повлияет на развитие экономики страны", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% - с 2,5 до 3,6 млн тонн. Основной объем приходится на КНР - грузоперевозки по данному направлению увеличились в 2 раза до 1,5 млн тонн.
Для переориентации грузов, доставляемых морским транспортом на автомобильные коридоры и увеличения в перевозках доли отечественных операторов будут приняты меры по созданию бондовых складов, повышению мощности пунктов пропуска, расширению внутреннего автопарка, а также внедрению эффективной системы распределения разрешительных документов", - добавили в пресс-службе.
Ранее премьер поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропусков.
04.12.2023, 21:23 16276
Индекс деловой активности снизился в ноябре до 49,0 - Нацбанк РК
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре индекс деловой активности снизился, составив 49,0, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Улучшение деловой активности отмечено в производстве и строительстве, где показатели составили 51,4 (в октябре - 51,6) и 50,2 (в октябре - 48,8) соответственно. В строительстве увеличился объем новых заказов, уровень занятости. В производстве также вырос объем новой продукции и товарно-материальных запасов.
В секторе услуг и горнодобывающей промышленности отмечено ухудшение, индексы снизились до 48,3 (с 49,4 в октябре) и 47,4 (с 48,3 в октябре) соответственно. В услугах отмечено снижение объема новых заказов и уровня занятости, в горнодобывающей промышленности - снижение всех компонентов, кроме объема товарно-материальных запасов.
Напомним, инфляция в Казахстане в ноябре 2023 года за год составила 10,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
04.12.2023, 18:56 20186
АО "КазТрансОйл" повысит в 2024 году тариф на транзит нефти по нефтепроводу ТОН-2
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара за 1 тонну на 1000 км (без НДС), сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составляет 4292,4 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), действует с 1 апреля 2018 года.
С 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составит 2,1 доллара за 1 тонну (без НДС). С 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2023 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода ТОН-2 составляет 799,455 тенге за 1 тонну (без НДС).
Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%.
04.12.2023, 16:52 22446
В Казахстане построят 43 соцобъекта посредством государственно-частного партнерства
План содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд новых социальных объектов планируется открыть в Казахстане в ближайшие годы посредством механизма государственно-частного партнерства. Соответствующее постановление об утверждении комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере на 2024-2028 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Документ принят во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Комплексный план предусматривает софинансирование проектов государством в размере 30% от сметной стоимости. Оставшиеся 70% должен будет привлечь частный партнер, рассказали в пресс-службе правительства.
В целом план содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение. После строительства частные партнеры будут управлять и обеспечивать их техническое обслуживание на протяжении 10 лет. При этом сами объекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность государства.
Планируется строительство 9 студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест. Параллельно с этим новые общежития будут открываться в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана. В частности, в 2023 году запланирован ввод 43 общежитий на 10,4 тысячи койко-мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.
Наряду с этим предусматривается открытие трех новых поликлиник и трех реабилитационных центров. Это позволит расширить охват граждан медицинскими и специальными социальными услугами.
В сфере спорта запланирован запуск 8 новых спортивных залов. В системе просвещения будут реализованы проекты по строительству 5 учебно-оздоровительных центров, 5 дворцов школьников и 10 школ искусств. Общая стоимость новых объектов по всем направлениям предварительно составит свыше 261 млрд тенге.
04.12.2023, 16:16 23876
Казахстан и Иран подписали план мероприятий по доведению товарооборота между странами до $3 млрд
Производители Казахстана готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн
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Тегеран. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Тегеране состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В ходе заседания заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин напомнил, что главами двух государств поставлена задача по достижению трехмиллиардного рубежа в торговле между Казахстаном и Ираном.
Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до $3 млрд. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объемов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое", - сказал вице-премьер и добавил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта несырьевых товаров на рынок Ирана.
Производители готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн.
Также в ходе заседания Жумангарин положительно оценил успехи, достигнутые странами в заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Ираном.
По словам министра сельского хозяйства Ирана Мохаммада Али Никбахта, иранские предприятия могут наладить поставки рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени, сухофруктов и других продуктов питания в Казахстан. Иранская сторона также проявила интерес к казахстанским инвестициям и выразила готовность предоставить особые условия для ведения бизнеса в свободных экономических зонах Ирана.
В рамках межправкомиссии также обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север - Юг. Ключевым звеном в этом направлении может стать Каспийский узел.
По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Мохаммад Али Никбахт подписали протокол 19-й совместной межправительственной комиссии и план мероприятий по доведению товарооборота между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран до $3 млрд.
Кроме того, по итогам МПК подписаны документы в сферах сельского хозяйства и метрологии:
- меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Ирана;
- меморандум о взаимопонимании в сфере метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Национальным центром метрологии Иранской национальной организации по стандартизации.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов.
02.12.2023, 16:03 124671
Ряд важных соглашений подписали казахстанские чиновники и бизнесмены в Дубае
Фото: Акорда
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Дубай. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, участвующий в работе Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае, посетил церемонию подписания ряда соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран, сообщает Акорда.
В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:
- Межправительственное соглашение между РК и Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт);
- Меморандум между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций ОАЭ о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана;
- Меморандум о взаимопонимании между Qazaqstan Investment Corporation и ADQ по стратегическому партнерству;
- Соглашение об инвестициях между правительством РК, ТОО "Актас Энерджи" и TotalEnergies о реализации проекта "Разработка, строительство и эксплуатация электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт, с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт/600 мегаватт-час, в районе поселка Мирный, Жамбылская область";
- Соглашение между АО "Самрук-Казына" и ACWA Power о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
- Соглашение между "Самрук-Казына" и PresightAI о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровизации и информационных технологий;
- Меморандум между АО "НК "Казмунайгаз" и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане;
- Соглашение между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия;
- Меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен", ТОО "SAFC" и SEFE Marketing & Trading по реализации лесоклиматических проектов;
- Соглашение между АО "НАК "Казатомпром" и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана.
Напомним, сегодня президент провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ и с председателем совета директоров ACWA Power, на которых обсудил важные для Казахстана инвестиционные проекты.
02.12.2023, 14:03 129201
Перспективные совместные проекты обсудил Токаев с министром инвестиций ОАЭ Дополнено
Собеседники рассмотрели реализацию проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта
Фото: Акорда
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Дубай. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди на полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Акорда.
Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, уделив особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках Конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей. В ходе встречи было отмечено важное значение подписания меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт", - говорится в сообщении.
Президент выразил мнение, что устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.
Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.
Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
Дополнено 02.12.2023, 15.47
Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров ACWA Power Мухаммада Абунайяна.
В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.
Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов", - сообщает Акорда.
Также Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе "зеленой" энергетики.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.
Президент высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью 4,6 миллиарда долларов.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Дубае, где заявил, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды и готов присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.
02.12.2023, 12:42 131236
Зарубежным авиакомпаниям сняли ограничения на полеты в крупные города Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений.
Министерство транспорта совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции усовершенствовали режим "открытое небо" с целью повышения привлекательности казахстанского рынка авиаперевозок", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-й степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.
Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов", - подчеркнули в комитете.
В ведомстве напомнили, что режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.
Ранее казахстанская авиакомпания возобновила полеты в Новосибирск. Также Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
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