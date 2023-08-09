Китай стал главным торговым партнером Казахстана

По итогам января-мая 2023 года взаимная торговля с Китаем вышла на первую строчку, потеснив Россию

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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Основным торговым партнером для Казахстана десятилетиями была Российская Федерация. Однако российско-украинский военный конфликт, санкции и новые геополитические реалии сломали прежний баланс, сообщает - Основным торговым партнером для Казахстана десятилетиями была Российская Федерация. Однако российско-украинский военный конфликт, санкции и новые геополитические реалии сломали прежний баланс, сообщает inbusiness.kz





К началу июня 2023 года доля КНР во внешней торговле Казахстана достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли. Вес России во внешнеторговых операциях с Казахстаном составил 18,8%.





За 2022 год экспорт Казахстана в страны ЕС и Китай вырос почти на 40%, импорт тоже вырос, но интересна другая динамика. Возрождающийся рост торговли с Китаем начался в прошлом году. Если РФ приросла тогда во внешнеторговых операциях на 1,5 млрд долларов, то КНР - на 6,2 млрд долларов.





С января по май 2023 года торговый оборот с КНР составил 10,7 млрд долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года объем взаимной торговли составлял 8,8 млрд долларов. Другими словами, налицо рост на 21,6% в денежном выражении, и это только по данным казахстанской таможни. По данным Китая, внешняя торговля с Казахстаном в прошлом году была в номинале выше на 7 млрд, до 31,2 млрд долларов.





Анализ показывает, что Китай получил первенство за счет растущего экспорта. Не секрет, что Поднебесная поставляет в Казахстан технику (смартфоны/ноутбуки), одежду и различные автозапчасти. Почти 11 млрд долларов не предел, ожидается положительная динамика во взаимной торговле благодаря подписанию соглашения о безвизовом режиме между двумя странами.





Тенденция будет нарастать ввиду модернизации, расширения и строительства пограничной транспортной железнодорожной и наземной инфраструктуры между Казахстаном и Китаем. Объем грузоперевозок между странами уже растет почти на 50% в физическом выражении.



