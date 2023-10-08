07.10.2023, 11:43 66811
Китайская авиакомпания запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане
Рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С осенне-зимнего периода 2023-2024 годов китайская авиакомпания Sichuan Airlines планирует открыть прямые регулярные грузовые рейсы между Китаем и Европой с технической посадкой в Казахстане по маршруту Ченду - Алматы - Будапешт.
По данным Комитета гражданской авиации, рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.
Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны", - отметили в комитете.
Sichuan Airlines - авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту Ченду. Основана 19 сентября 1986 года и начала свою деятельность 14 июля 1988 года. Парк авиакомпании состоит из более чем 170 воздушных судов типа Airbus 319, А320, А321, А321neo, А330, А350. Выполняет рейсы по более чем 160 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Новая Зеландия, Египет, ОАЭ, Израиль, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Чехия, Дания, Италия и т.д.).
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы.
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07.10.2023, 17:59 51981
Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан
Фото: t.me/aqorda_resmi
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.
В торжественном мероприятии наряду с главой нашего государства приняли участие президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.
Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - сказал лидер Казахстана.
В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода Средняя Азия - Центр.
Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.
Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик, сообщает РИА Новости.
07.10.2023, 12:57 64581
На Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
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Атырау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Тенгиз планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.
В настоящее время реализуются крупные проекты на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, в 2024 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением, это позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, на месторождении Карачаганак запущен 4-й компрессор обратной закачки газа, начата реализация 5-го компрессора, стоимость которого составляет порядка $1 миллиарда, и строительство 6-го компрессора на сумму $735 миллионов. Данные проекты направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.
На Кашагане начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 миллиард кубометров. Продолжается работа по реализации проекта по строительству ГПЗ на Кашагане (фаза 2А-2Б) мощностью от 2 до 6 миллиардов кубометров газа.
Атырауская область является флагманом нефтегазовой отрасли страны. Объем добычи нефти в области по итогам 2022 года составил 46,8 млн тонн. За 9 месяцев текущего года объем добычи составил 39,2 млн тонн. План на 2023 год - 51 млн тонн.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, сейчас осуществляются планы по снижению аварийности на трех НПЗ, а также проект строительства газотурбиной станции на Атырауском НПЗ для обеспечения надежности внешнего электроснабжения.
АО "KEGOC" в рамках инвестиционной программы реализуется проект "Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов". Срок реализации проекта - 2021-2023 годы. Данный проект позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской области", - отметили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что нефтедобычу на Тенгизе планируют нарастить до 40 млн тонн в год.
07.10.2023, 11:07 69261
Смаилов поручил развивать горнодобывающую отрасль в ВКО
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области поручил развивать горнодобывающую отрасль, сообщила пресс-служба правительства.
По его словам, на горно-металлургический комплекс приходится около 70% всей промышленности региона. Как отметил глава государства в своем послании народу, республике предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. Одной из приоритетных задач при этом должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.
В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе ВКО числятся 6 месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что развитие экономики ВКО в первую очередь связано с горнодобывающей отраслью, при этом большой потенциал есть также в сферах энергетики, АПК, логистики и туризма.
Он отметил, что в регионе развита гидроэнергетика, которая является одним из возобновляемых источников энергии. При этом с 1 июля были существенно увеличены предельные аукционные цены на закуп электроэнергии у гидроэлектростанций. В этой связи премьер-министр указал, что для увеличения маневренной мощности в энергосистеме акимату совместно с собственниками нужно принять меры по модернизации действующих гидроэлектростанций, а также строительству новых объектов.
Для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередачи необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру "Тургусун-1" в Алтайском районе", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Как отметил премьер-министр, правительство ежегодно выделяет значительное финансирование для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Только для аграриев области в этом году из бюджета выделено 43 млрд тенге, в том числе 26 млрд тенге в виде субсидий.
Мы будем и дальше оказывать содействие в реализации проектов АПК. Однако хочу отметить, что бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно. Приоритет следует отдавать проектам с наилучшей отдачей", - указал он.
В частности, требуется активизировать работу с предпринимателями по реализации комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.
В настоящее время у нас для строительства таких хранилищ предусмотрена инвестиционная субсидия до 50%. То есть данной сфере со стороны государства оказываются существенные меры поддержки. Необходимо обратить на это внимание и усилить координационную работу", - отметил премьер-министр.
Глава правительства также остановился на вопросе региональных гидротехнических сооружений. В ВКО сосредоточено 40% водоемов республики и имеется 85 тысяч га орошаемых земель. Вместе с тем вызывает опасения неудовлетворительное техническое состояние Уйденинского, Кандысуского и Орта-Теректинского водохранилищ, которые обеспечивают подачу воды на поля сельскохозяйственных формирований.
Акимату совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации необходимо ускорить разработку технической документации по их реконструкции", - потребовал Алихан Смаилов.
Наряду с этим премьер-министр подчеркнул, что выгодное географическое расположение региона способствует развитию транспортно-логистических маршрутов. Уже реализуются проекты по реконструкции автодорог Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск протяженностью 768 км и Майкапчагай - Калбатау протяженностью 415 км. В перспективе планируется реконструкция трасс Усть-Каменогорск - Семей протяженностью 195 км и Усть-Каменогорск - граница Российской Федерации протяженностью 130 км.
Смаилов также заострил внимание на вопросах прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что правительством были приняты оперативные меры по выделению средств на ремонт и модернизацию местных теплоисточников и теплосетей.
Переходя к вопросу развития туризма, Смаилов высказался о достопримечательности мирового уровня - Катон-Карагайском национальном природном парке.
Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем существующая гостевая инфраструктура не может полностью обеспечить необходимый уровень сервиса", - сказал глава правительства.
По его словам, есть проблемы и с транспортной доступностью. В частности, требуется завершить реконструкцию автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. Кроме того, для увеличения потока туристов нужно закончить ремонт трассы Усть-Каменогорск - Алматы протяженностью 1013 км.
В заключение премьер-министр отметил необходимость ускорить реализацию ряда затянувшихся проектов. В их числе запуск специализированного центра обслуживания населения и строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.
Ранее сообщалось, что по итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%. Приток инвестиций вырос в промышленности - на 8,5%, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 5,7%.
06.10.2023, 14:32 119191
Премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность
Фото: Правительство РК
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Риддер. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Риддера, сообщает пресс-служба правительства РК.
Как сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов, на сегодняшний день 2 из 6 котлов станции уже запущены. В ближайшее время ожидается запуск еще одного, что позволит обеспечить жителей теплом в полном объеме. Параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию. Он заверил, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
В целом на сегодня завершен ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Для обеспечения гидравлического режима на тепловых сетях завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций. Отремонтирована кровля котельного и турбинного цехов. На стадии завершения также ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.
Премьер-министр подчеркнул, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась, в результате чего население не получало тепло в должном объеме.
Это происходило из-за того, что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Все это привело к тому, что ТЭЦ оказалась в очень плачевном состоянии. Мы были вынуждены из республиканского бюджета выделить 8,4 млрд тенге. Акимат области со своей стороны выделил порядка 500 млн тенге. На эти деньги все это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим", - сказал Алихан Смаилов.
Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.
На объекте премьера проинформировали о готовности региона к отопительному сезону. На сегодня практически завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более 3 тысяч), инженерных сетей и котельных. Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.
Напомним, в начале ноября прошлого года в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.
06.10.2023, 09:56 131596
В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продукты питания за 9 месяцев текущего года и возможные риски в предстоящее межсезонье обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.
Принятые в течение сельскохозяйственного года меры дали положительный результат: удалось стабилизировать цены на группу социально значимых продуктов и снизить темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По итогам 9 месяцев 2023 года продовольственная инфляция составила 6,2% (19,5% за 9 месяцев 2022 года). Индекс цен на СЗПТ за этот же отрезок времени снизился в 6 раз, составив 3,1% (19,5% за 9 месяцев 2022 года).
Такой эффект дали системные меры по поддержке сахарной отрасли, производству подсолнечного масла и формированию в стабфондах запасов овощей. Однако сейчас на внутреннем рынке наблюдаются риски роста цен на мучные изделия.
Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.
В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", - информировал на совещании председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.
27 сентября Министерство торговли и интеграции совместно с МСХ, Продкорпорацией, КТЖ и акиматами провели совещание, на котором выработаны оперативные меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов Продкорпорации в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин данный процесс затянулся и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.
Особое внимание уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Эту работу полноценно провели только 2 региона - Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить ее в кратчайшие сроки.
О наличии запасов овощей в региональных стабфондах доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. Он отметил, что после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100% от сезонной потребности.
По капусте в 6 областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови - одна.
Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за кг) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров по данному продукту до необходимого уровня.
По итогам совещания КТЖ поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов питания внутри Казахстана, а также ввоза овощей из соседних стран (Узбекистана и Таджикистана) в период межсезонья и зимы.
Как напомнили в правительстве, рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.
05.10.2023, 19:52 168866
В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат
Проект планируется реализовать поэтапно тремя очередями в течение 2026-2029 годов
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства крупного горно-металлургического комбината в Жамбылской области обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и представитель компании Monterra Group Иоганн Штоль, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проект планируется реализовать поэтапно тремя очередями в течение 2026-2029 годов. После выхода на максимальную мощность предприятие сможет добывать и перерабатывать порядка 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. Ожидается, что в проект будет привлечено до 832 млрд тенге прямых иностранных инвестиций. В результате будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.
На комбинате будут применяться передовые европейские технологии переработки, что сделает его одним из наиболее высокотехнологичных в республике. В целом ГМК окажет мультипликативный эффект на развитие многих отраслей экономики РК.
В рамках встречи обсуждены вопросы разработки технической документации по проекту, строительства инфраструктуры, подготовки молодых специалистов из числа местного населения с последующим трудоустройством, а также проведения мероприятий по сохранению окружающей природной среды.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом.
05.10.2023, 16:21 178756
Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана
Обсуждены возможности увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар и удешевления транспортно-логистических расходов
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Доха. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Во время встречи с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани Жумангарин отметил приоритетность инвестиционного сотрудничества. По итогам 2022 года объем катарских инвестиций в экономику Казахстана вырос в 3 раза.
Вице-премьер отметил, что Казахстан заинтересован в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного партнерства. Для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В стадии проработки один из крупных совместных проектов - строительство завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области холдингом Hassad Food с привлечением крупных технологических партнеров.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества между национальными газовыми компаниями. Серик Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана.
В этот же день Серик Жумангарин провел двустороннюю встречу с министром торговли и индустрии Катара шейхом Мухаммедом бен Хамадом бен Касимом Аль Тани, во время которой стороны подробно обсудили возможности увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар и удешевления транспортно-логистических расходов.
05.10.2023, 11:47 156061
К 2030 году объемы транзита через Казахстан будут увеличены до 35 млн тонн
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.
Из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север - Юг (на маршруте Казахстан - Туркменистан - Иран), что в свою очередь позволило выявить "узкие" места. Поэтому сейчас ведется работа по развитию альтернативных транспортных коридоров", - сообщает пресс-служба правительства.
Там напомнили, что в ноябре 2022 года представители Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции подписали дорожную карту по синхронному устранению этих самых "узких" мест и развитию маршрута ТМТМ до 2027 года. А в августе 2023 года представили уже актуализированный вариант документов.
Совместное развитие транспортных коридоров и транзитного потенциала было обсуждено и в ходе официального визита премьер-министра РК в Грузию в июне 2023 года. Алихан Смаилов обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. Он подчеркнул заинтересованность в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита.
Помимо этого, в рамках послания главы государства от 1 сентября 2023 года ведется работа по разработке комплексного плана развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.
Также приняты меры по реализации ряда инфраструктурных проектов. В частности, в прошлом году начато строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты. За счет этого увеличится пропускная способность участка до 5 раз и объем транзитных перевозок между КНР и Европой", - подчеркивается в информации.
На стадии корректировки ПСД по проекту строительства обводной ж/д линии станции Алматы. За счет его реализации Алматинский узел разгрузят на 40%, а время доставки грузов сократится до 24 часов.
Планируется также строительство новой железнодорожной линии Дарбазам - Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом можно разгрузить станцию Сарыагаш, соединить Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью, а также расширить транзитный потенциал и выход на Иран, Афганистан, Пакистан и Индию", - сообщили в пресс-службе.
Для разгрузки приграничных ж/д станций "Достык" и "Алтынколь", а также увеличения пропускной способности между КНР и РК планируется строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз.
В морском порту Актау создают контейнерный хаб на Каспии мощностью до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте. В порту Курык казахстанская компания Semurg Invest начала строительство многофункционального терминала "Саржа". Кроме того, для развития транскаспийских маршрутов запланировано создание отечественного судостроительного производства на Каспийском море. До 2030 года намерены расширить паромный флот и нарастить танкерный.
В рамках дорожных карт по развитию ТМТМ было создано совместное предприятие, которое занимается вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на маршруте. Срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно сократится до 10-15 дней.
На стадии подписания межправительственное соглашение с КНР по развитию ТМТМ, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа. Документ предусматривает прогнозирование ежегодных объемов перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в обеспечении пропускной способности магистральных трубопроводов и портовой инфраструктуры", - говорится в информации.
Кроме того, для обеспечения растущего объема грузопотока реализуются меры по созданию инфраструктуры. Запущены проекты строительства казахстанского логистического центра в сухом порту Сианя, мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и торгово-логистического хаба в Алматинской области.
Также продолжается работа по привлечению в ряды Ассоциации ТМТМ европейских транспортно-логистических компаний. С июня 2023 года ассоциированным членом Ассоциации ТМТМ стал болгарский порт Бургас, до конца года планируется завершение процедур вступления австрийского перевозчика Rail Cargo, а также других грузооператоров из Германии, Литвы и Сингапура.
Еще одним перспективным направлением можно назвать коридор Север - Юг, который соединяет Российскую Федерацию с Ираном, странами Персидского залива, Индией. При этом ж/д маршрут Казахстан - Туркменистан - Иран (восточная ветка Север - Юг) соединяет напрямую Китай с Ираном через территорию РК (маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи. Со стороны РК участок Илецк/Озинки, Бейнеу - Озень - Болашак). За 8 месяцев 2023 года по сухопутному маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран в направлении Ирана перевезено 1,4 млн тонн, что больше на 25%, чем в 2022 году.
Для развития коридора Север - Юг стороны работают над улучшением инфраструктуры и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Совместно с российской, туркменской, иранской и индийской сторонами разработан проект документа и находится на стадии согласования. Его реализация к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год. Общая протяженность 8 автомобильных транзитных коридоров составляет 13,2 тысячи км. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой намечено на 2030 год", - пояснили в правительстве.
Для снижения транспортных издержек и сокращения времени прохождения через границу необходимо модернизировать 6 основных пунктов пропуска. Этот момент отражен в плане совместных действий и дорожной карте по развитию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе на 2023-2027 годы. В 3 раза повысится пропускная способность пунктов, а время прохождения транзитного груза сократится в 2 раза.
Для справки:
С начала 2023 года объем перевозок грузов в Казахстане всеми видами транспорта составил 640,8 млн тонн. Из них более 40% перевезены железнодорожным транспортом, а доход составил более 1 трлн тенге.
Практически треть общего объема перевозок приходится на автомобильный транспорт. Перевозка 184 млн тонн грузов принесла транспортным компаниям доход более 540 млрд тенге.
Кроме того, транзитом через Казахстан перевезены 20,7 млн тонн грузов. Это на 25% больше показателей аналогичного периода прошлого года и составляет 75% к годовому плану, который запланирован в объеме 27,7 млн тонн.
Объем перевалки через морские порты Актау и Курык по ТМТМ составил 1,74 млн тонн грузов, что на 85% выше показателя аналогичного периода 2022 года.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?