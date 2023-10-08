Китайская авиакомпания запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане

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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продукты питания за 9 месяцев текущего года и возможные риски в предстоящее межсезонье обсудили в - Цены на социально значимые продукты питания за 9 месяцев текущего года и возможные риски в предстоящее межсезонье обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.





Принятые в течение сельскохозяйственного года меры дали положительный результат: удалось стабилизировать цены на группу социально значимых продуктов и снизить темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По итогам 9 месяцев 2023 года продовольственная инфляция составила 6,2% (19,5% за 9 месяцев 2022 года). Индекс цен на СЗПТ за этот же отрезок времени снизился в 6 раз, составив 3,1% (19,5% за 9 месяцев 2022 года).





Такой эффект дали системные меры по поддержке сахарной отрасли, производству подсолнечного масла и формированию в стабфондах запасов овощей. Однако сейчас на внутреннем рынке наблюдаются риски роста цен на мучные изделия.





Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.





В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", - информировал на совещании председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.





27 сентября Министерство торговли и интеграции совместно с МСХ, Продкорпорацией, КТЖ и акиматами провели совещание, на котором выработаны оперативные меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов Продкорпорации в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин данный процесс затянулся и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.





Особое внимание уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Эту работу полноценно провели только 2 региона - Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить ее в кратчайшие сроки.





О наличии запасов овощей в региональных стабфондах доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. Он отметил, что после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100% от сезонной потребности.





По капусте в 6 областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови - одна.





Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за кг) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров по данному продукту до необходимого уровня.





По итогам совещания КТЖ поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов питания внутри Казахстана, а также ввоза овощей из соседних стран (Узбекистана и Таджикистана) в период межсезонья и зимы.





Как напомнили в правительстве, рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.