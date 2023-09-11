Китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы

Cенатор также отметил проблемы по другим жизненно важным инфраструктурным проектам

Фото: Primeminister.kz

Рассказать друзьям

Жезказган. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Серик Шайдаров раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону. По его словам, ТЭЦ Жезказгана не готова до сих пор.





В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат обратил внимание, что в связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании ТЭЦ Жезказгана имеется риск неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона.





Обращаем ваше внимание на следующие проблемы. Высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин - 63%, турбоагрегаты №№ 5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов №№ 8, 10 практически не ведется", - сказал Серик Шайдаров.





Cенатор также отметил проблемы по другим жизненно важным инфраструктурным проектам. В частности, задержку по сдаче в эксплуатацию Экскулинского водовода, финансирование реконструкции Уйтас-Айдоского водовода, удорожание реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений и тепловых сетей города.





К сожалению, в местном бюджете этих денег нет, объекты могут стать очередным долгостроем, а население остается без качественной питьевой воды и тепла в домах. Поэтому правительству необходимо детально разобраться и принять все меры по полному завершению этих проектов", - заключил депутат.





Тем временем министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу с населением Карагандинской области и рассказал о подготовке энергообъектов к отопительному сезону в регионе.





По его словам, крупными источниками теплоснабжения области являются ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, суммарная установленная мощность которых составляет 2400 Гкал/ч. Средний износ ТЭЦ-3 достигает 66%, а ТЭЦ-2 - 79,7%.





В Карагандинской области кампания подготовки к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме. В текущем году на ТЭЦ-2 ведется капитальный ремонт котлоагрегата № 4 и расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 5. Также запланирован капитальный ремонт турбоагрегата № 3.





В 2023 году на ТЭЦ-ПВС ведется расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 4, текущий ремонт котлоагрегата № 2. На Шахтинской ТЭЦ осуществляется текущий ремонт котлоагрегата.





Напомним, в июле на ТЭЦ Жезказгана произошла авария.



