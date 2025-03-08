07.03.2025, 14:51 53316
Комплексный план развития газовой отрасли до 2029 года планируют принять в Казахстане
План направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана подготовило комплексный план развития газовой отрасли на 2025-2029 годы, проект которого размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".
План разработан в целях обеспечения устойчивого развития газовой отрасли и энергетической безопасности страны.
По словам разработчиков, он направлен на расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры, развитие переработки газа, газификацию регионов и совершенствование системы ценообразования.
Основные направления работы включают:
- расширение ресурсной базы - развитие геологоразведки, ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений и новых газоперерабатывающих заводов;
- развитие газификации - строительство магистральных газопроводов и увеличение мощностей подземных хранилищ газа;
- расширение рынка газомоторного топлива - внедрение КПГ и СПГ в транспорт и промышленность;
- совершенствование нормативной базы и системы ценообразования - внедрение рыночных механизмов и инвестиционных стимулов.
Отмечается, что актуализация комплексного плана позволит повысить надежность газоснабжения, обеспечить промышленность необходимыми объемами газа и создать условия для привлечения инвестиций в развитие газовой инфраструктуры.
Предусмотренные меры также направлены на снижение зависимости от импортных энергоресурсов, расширение внутреннего рынка газа, поддержку промышленности и повышение качества жизни населения за счет расширения газификации.
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07.03.2025, 19:54 41141
Пять казахстанских банков вернут государству 1,4 трлн тенге
Будут приниматься меры стимулирования банков
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов 7 марта во время брифинга в Астане сообщил, что пять казахстанских банков вернут государственную помощь в размере 1,4 трлн тенге.
Сейчас на балансах банков 1,4 трлн государственной помощи. Она выделялась по разным направлениям в разное время. Все это зафиксировано в соответствующих соглашениях между банками и другими организациями", - сказал Сулейменов.
По словам председателя Нацбанка, с того времени банки усилили свои балансы, начинают получать существенную прибыль.
Поэтому логически, наверное, государственная помощь должна постепенно возвращаться. А там сроки были аж до 30-40-х годов. Эта ситуация неправильная, необходимо ее менять. С нашей стороны и со стороны АРФРР будут приниматься меры стимулирования банков к возврату помощи", - сказал глава Нацбанка.
Ранее комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.
07.03.2025, 17:50 43386
Алина Алдамберген покидает пост председателя правления KASE
Ее полномочия досрочно прекращаются с 31 марта
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алина Алдамберген по собственной инициативе покидает пост председателя правления Казахстанской фондовой биржи, сообщает пресс-служба KASE.
Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи с 31 марта 2025 года досрочно прекращаются полномочия Алины Алдамберген в качестве председателя правления KASE по ее инициативе", - проинформировали в пресс-службе.
В Казахстанской фондовой бирже напомнили, что она была избрана главой KASE с 9 февраля 2016 года.
Совет директоров, правление и коллектив KASE выражают Алине Алдамберген благодарность за вклад в развитие финансового рынка и деятельности KASE", - добавили в KASE.
07.03.2025, 15:41 50231
Казахстан сократит добычу нефти в марте в рамках ОПЕК+ Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+, сообщили на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
По словам Жамауова, в марте текущего года Казахстан сократит объем добычи нефти до обязательств страны в рамках ОПЕК+, что составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.
Вице-министр отметил, что Минэнерго уже провело переговоры с иностранными компаниями, добывающими нефть на Кашагане и Тенгизе, по вопросам снижения объемов добываемой нефти. По его словам, инвесторы "не против, чтобы Казахстан выполнял свои обязательства в рамках ОПЕК+". Кроме того, глава ведомства планирует визит в США, где проведет переговоры с главами нефтедобывающих компаний по данному вопросу.
Спикер также отметил, что, поскольку 70% казахстанской нефти экспортируется посредством КТК, соответственно, сокращение добычи нефти повлечет и сокращение объемов прокачки по данному маршруту.
Дополнено 07.03. 2025, 16.45
О намерении Казахстана придерживаться обязательств в рамках ОПЕК+ в ходе пресс-брифинга напомнил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Он пояснил, что некоторое увеличение объемов добычи нефти связано с тестовым запуском проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз.
В настоящее время данные работы продолжаются, и месторождение не планируется выводить на полную мощность", - отметил он.
По словам главы МЭ, расширенная добыча нефти на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года.
Он сообщил, что Министерство энергетики провело консультации с акционерами международных консорциумов, разрабатывающих крупнейшие месторождения в стране. Казахстан представит обновленный план компенсации перепроизведенных с января 2024 года объемов с большей нагрузкой на более ранние месяцы.
Мы ведем конструктивный диалог с нашими партнерами и видим понимание с их стороны. Совместно мы работаем над комплексом мер, которые позволят сократить объемы добычи нефти в Казахстане и обеспечить соблюдение всех договоренностей в рамках ОПЕК+", - добавил Саткалиев.
Ранее Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+.
07.03.2025, 15:10 51901
Водовод протяженностью 200 километров до Астаны построят при поддержке китайской компании
Строительно-монтажные работы начнутся уже в апреле текущего года
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и акима Астаны Жениса Касымбека с председателем правления China Gezhouba Group (КНР) Лю Хуайлянем, в ходе которой стороны обсудили проект строительства водовода от канала имени К.И. Сатпаева до города Астаны.
Как рассказали в пресс-службе правительства, помимо водовода протяженностью порядка 200 км, реализация проекта подразумевает строительство трех водопроводных насосных станций производительностью 342 тыс. кубометров в сутки и насосно-фильтровальной станции № 4 производительностью 210 тыс. кубометров в сутки. Лю Хуайлян подтвердил, что строительно-монтажные работы начнутся уже в апреле текущего года.
В ходе встречи Роман Скляр обозначил социальную важность инфраструктурного проекта в бесперебойном обеспечении жителей чистой водой как основы для развития региона, улучшения качества жизни и устойчивого экономического роста.
В завершение встречи стороны договорились продолжать активную работу по реализации проекта и дальнейшему укреплению сотрудничества.
Напомним, Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области.
07.03.2025, 14:32 54021
Около 400 объектов госсобственности на 918 млрд тенге переданы в конкурентную среду
В настоящее время 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве по вопросам либерализации экономики и приватизации рассмотрен ход исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы и обсуждены меры по повышению эффективности работы, проинформировали в пресс-службе правительства РК.
По данным Министерства финансов, в настоящее время 392 объекта государственной собственности и квазигоссектора на сумму 918,3 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 69 объектов направлены на реорганизацию или ликвидацию. Кроме того, 21 объект находится на торгах и 155 на предпродажной подготовке.
В ходе совещания было заявлено о завершении ревизии и актуализации данных реестра государственного имущества. В рамках дальнейшего совершенствования процесса приватизации внесены изменения в правила продажи объектов, включая внедрение электронного кошелька для обеспечения гарантийных взносов, увеличение времени подачи заявок на участие в торгах, а также публикацию извещений о продаже на дополнительных ресурсах. Кроме того, разработаны поправки в закон "О государственном имуществе", которые предусматривают отказ от прямых продаж и передачу имущества исключительно через аукционы. Для обеспечения прозрачности механизма предоставления земель оцифровано 100% сельхозземель, за исключением пустынных и полупустынных территорий.
На сегодня внесены поправки в административное законодательство, направленные на защиту бизнеса от необоснованного вмешательства.
По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать работу по либерализации экономики, в том числе посредством расширения охватываемых направлений.
07.03.2025, 12:09 59196
Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5% Дополнено
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции. Заметно смягчившиеся денежно-кредитные условия, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали", - пояснили в Нацбанке.
По данным главного финрегулятора страны, наблюдается рост по всем метрикам инфляции.
Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале. Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. Месячная инфляция в феврале значительно выросла, заметно превысив среднюю историческую динамику. Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14,2% и 16,9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании (33,5%, г/г по итогам 2024 года). Наряду с этим инфляционные ожидания населения в феврале вновь возросли до 13,7%", - сообщили в Нацбанке.
Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось из-за ускорения инфляции в России.
Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков", - отметили в Нацбанке.
В базовом сценарии цена на нефть марки Brent сохранена на уровне 70 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.
Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году - 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы. Более высокий прогноз на горизонте 2025-2027 годов связан c нарастанием внешнего проинфляционного давления, повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС, а также продолжением реформ в сфере ЖКХ", - пояснили в пресс-службе.
Основными рисками прогноза являются дальнейший рост давления со стороны внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно фактических темпов повышения стоимости ГСМ, фискальной дисциплины (практическая реализация планов по сокращению изъятий из Национального фонда), а также реализации вторичных эффектов от роста регулируемых цен и повышения НДС.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до уровня 4,2-5,2%. Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти. При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах. В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП сложится около потенциальных значений - в диапазоне до 4,5%", - говорится в информации.
В Нацбанке подчеркнули, что существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия. В этой связи в рамках текущего решения потребовалось повышение базовой ставки.
Это позволит стабилизировать краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. Сегодняшнее решение призвано сохранить покупательную способность доходов и защитить сбережения населения, а также поддержать доверие участников рынка к тенговым активам", - отметили в Нацбанке.
Там добавили, что решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе.
Достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора, а также станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики", - говорится в сообщении.
Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Нацбанка 17 марта 2025 года. Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 апреля 2025 года в 12.00 по времени Астаны.
Дополнено 07.03. 2025, 15.48
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что банк готов принимать непростые, но своевременные решения и меры для стабилизации инфляции в стране, передает корреспондент агентства.
Повышение ключевой ставки Национальным банком служит сигналом о нашей решимости эффективно контролировать инфляцию. Это наш главный мандат. Это подтверждает, что мы готовы принимать непростые, но своевременные решения и меры для стабилизации инфляции и создания условий для развития экономики", - сообщается в заявлении главы банка.
Подчеркивается, что Нацбанк оценит достаточность жесткости совокупных денежно-кредитных условий для замедления инфляционных процессов и продолжит внимательно анализировать поступающие макроэкономические данные.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и общего баланса рисков для ценовой стабильности в нашей стране", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что участники финансового сектора Казахстана ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
Аналитики Нацбанка тоже повысили прогнозы по инфляции в Казахстане.
06.03.2025, 17:20 87266
В Казахстане предложили отменить налоговые льготы на 1,3 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Арман Касенов в ходе круглого стола в сенате озвучил предложение об отмене налоговых льгот на 1,3 трлн тенге, передает корреспондент агентства.
В рамках разработки нового Налогового кодекса проведена работа по пересмотру действующих налоговых льгот с сохранением преференций инвесторам, нацеленным на развитие производства, а также для экспортеров продукции высокого передела. Проведенная нами ревизия выявила 453 льготы на сумму 3,4 трлн тенге. Это огромная сумма. Это около 13-14% республиканского бюджета. Из них предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге", - сообщил он.
По его словам, предлагается четкая регламентация понятия налоговых льгот, порядка их предоставления, мониторинга, анализа, порядка их исключения.
Также вице-министр рассказал, какие стимулирующие меры будут доступны инвесторам.
Будут сохранены действующие льготы для инвесторов, заключивших инвестиционный контракт в рамках инвестиционного приоритетного проекта. Второе - для участников СЭЗ, осуществляющих приоритетные виды деятельности, также налоговые льготы будут сохранены", - сообщил Арман Касенов.
Кроме того, заявил он, сохранена возможность заключения соглашения об инвестициях, предусматривающего налоговые льготы.
Для всех категорий налогоплательщиков, независимо от размера субъектности, будут предоставлены универсальные стимулы для инвестиций. Предлагаются инвестиционные налоговые преференции при приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения. Аналогичный вычет предлагается по расходам на реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт. Кроме того, для производства и реализации продукции собственного производства предлагается пониженная ставка КПН 10%. Для стимулирования инвестиций в науку предлагаются "супервычеты" в размере 300% по расходам на финансирование научных разработок", - добавил вице-министр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге.
06.03.2025, 11:41 71456
Более 125 тысяч гектаров земли возвращены государству в СКО
34 сельхозучастка длительное время не использовались по назначению
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области в собственность государства 34 земельных участка, сообщили в областной прокуратуре.
Всего, по данным ведомства, с начала текущего года надзорным органом выявлено 34 земельных участка общей площадью свыше 125 тысяч гектаров, которые не использовались по назначению.
Прокуроры пояснили, что данные сельхозучастки, расположенные в Акжарском, Тимирязевском, Уалихановском районах, на протяжении длительного времени не использовались по целевому назначению.
По актам надзора уже возвращены 8 земельных участков общей площадью свыше 8,3 тысячи гектаров, кадастровой стоимостью 95,7 миллиона тенге, которые в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот. По оставшимся земельным участкам работа по их возврату продолжается", - добавили в прокуратуре.
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