Контроль над экспортом на товарных биржах вернут государству
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены сегодня на пленарном заседании приняли закон по вопросам трансфертного ценообразования во втором чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Контроль за трансфертным ценообразованием по сделкам на товарных биржах не осуществляется с 2019 года.
В результате создается угроза вывода капитала из страны через заключение экспортных сделок по ценам ниже рыночных (сговор с покупателем). За 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи Казахстана, установлено занижение цен на 10-25% от рыночных цен в стране импорта (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан). Указанный анализ проводился только за 2019 год", - отметили в мажилисе.
После принятия законопроекта в случае выявления государством расхождения с учетом всех сопутствующих расходов покупателя по доставке товара будет проведена корректировка дохода от реализации в отношении компании-продавца. Это повлечет за собой дополнительные налоговые начисления.
Также будет усовершенствован рыночный диапазон цен.
В действующем законодательстве диапазон цен для расчета определяется минимальным и максимальным значением. В новой редакции этот диапазон предлагается сузить.
Например, казахстанская компания продает металл иностранному трейдеру в количестве 1000 тонн на сумму 10 млн долларов. Далее трейдер перепродает металл в европейские страны за 12,5 млн долларов, где маржа трейдера от перепродажи составляет 25%. Компания составляет выборку сопоставимых компаний, в которой минимальное значение наценки составило 1%, а максимальное - 30%. По текущему законодательству размер маржи трейдера находится в диапазоне рыночной маржинальности от 1% до 30%, тем самым занижается поступление налогов от прибыли. Согласно предлагаемым поправкам, диапазон рыночной маржинальности будет находиться в пределах от 10% до 20%, т.е. исключаются экстремальные значения менее 10% и более 20%", - поясняется в информации.
Кроме того, в законопроекте расширят определение взаимосвязанных сторон участников сделки.
Некоторыми крупными налогоплательщиками создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают на себя минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Благодаря законодательным инструментам государство сможет выявлять такие компании и применять соответствующие налоговые инструменты", - сообщили в мажилисе.
Требования к трехуровневой отчетности также изменятся.
Всего существует 3 вида отчетности по трансфертному ценообразованию: местная, основная и межстрановая.
Поправки касаются предоставления местной отчетности, где содержится обоснование по применению рыночной цены. Теперь ее обязаны будут сдавать не только участники международной группы (по действующему законодательству), но и все налогоплательщики, которые осуществляют сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Нововведение позволит органам государственных доходов улучшить дистанционный контроль при трансфертном ценообразовании между взаимосвязанными сторонами", - уточнили в пресс-службе нижней палаты.
В первом чтении законопроект, представленный министром финансов Еруланом Жамаубаевым, мажилисмены одобрили 13 декабря 2023 года.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил правительству принять срочные меры по переформатированию биржевой торговли. По его словам, в результате нынешних торгов на бирже до бизнеса ежегодно не доходит более 1 трлн тенге.