Концепцию Евразийского транспортного каркаса разработал ЕАБР
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский транспортный каркас - это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией, заявил, представляя исследование на бизнес-форуме Евразийского банка развития в Алматы, зампредседателя ЕАБР Евгений Винокуров.
В настоящее время транспортные издержки для стран, не имеющих выхода к морю, в 1,4 раза выше, чем для прибрежных государств. Даже во времена Великого шелкового пути торговые маршруты в Центральной Азии были преимущественно широтными, то есть на направлении восток - запад. Формирование новых транспортных связей на направлении север - юг является историческим шансом для Центральной Азии. Это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией", - пояснил Винокуров.
Он подчеркнул, что во внутренних странах региона, не имеющих выхода к морю, развитие новых транспортных возможностей приводит к увеличению объемов торговли, созданию рабочих мест, налоговых поступлений, мобильности людей, а также связанных с этим мультипликативных эффектов.
Важное значение имеют и другие крупные транспортные проекты, в частности в Западном Китае, реализация которых позволит в перспективе обеспечить сквозную региональную связанность за счет сопряжения коридоров Восток - Запад с новыми меридиональными маршрутами, соединив южные регионы Западной Сибири, Западную Монголию, Центральную Азию, Пакистан и Китай. Это создаст новые логистические маршруты и расширит географию торговли и перевозок.
Авторы концепции также считают наиболее востребованной и эффективной формой развития перевозок грузов контейнеризацию.
На международном уровне необходимо содействовать развитию контейнерных сервисов и инфраструктуры в регионе", - подчеркнули спикеры.
Они отметили, что развитие транспортной инфраструктуры имеет большой социально-экономический эффект, однако связано с различными административными барьерами, особенно в отношении межстранового взаимодействия, поэтому важным аспектом является взаимодействие и гармонизация позиций всех заинтересованных сторон, в том числе при активном участии международных институтов развития.
Спикеры также рассказали, что могут предложить МБР для развития транспортного каркаса:
- предоставить наиболее приемлемые инструменты технического содействия по предпроектной подготовке и финансирования инфраструктурных проектов ЕТК;
- обеспечить координацию и сближение позиций государств-участников по ключевым параметрам инфраструктурных проектов ЕТК;
- обменяться опытом структурирования и финансирования проектов ЕТК и нарастить компетенции органов государственной власти государств-членов;
- создать аналитические продукты для развития ЕТК и др.
Для справки
Евразийский транспортный каркас - это сеть сопрягающихся широтных и меридиональных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связанность стран Евразии. Основу Евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток-запад и север-юг протяженностью более 50 тыс. км, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток. Сопряжение коридоров создает эффект синергии, который выражается в росте грузопотоков до 40%.
В состав Евразийского транспортного каркаса входят 5 ключевых международных транспортных коридоров - Северный, Центральный и Южный евразийские коридоры, МТК ТРАСЕКА и МТК "Север - Юг", дополненные ответвлениями и региональными маршрутами.
Суммарный объем международных перевозок грузов в 2023 году по пяти коридорам Евразийского транспортного каркаса аналитики ЕАБР оценивают в размере 260 млн тонн, в том числе 3,6 млн контейнеров.
ЕАБР разработал десять системных элементов концепции, целью которой является создание и развитие устойчивых, доступных и эффективных транспортных связей для евразийского пространства. Концепция изложена в докладе, в котором также было проанализировано текущее состояние, даны прогнозные оценки развития пяти ключевых транспортных коридоров в Евразийском регионе, представлены ключевые проекты и инициативы дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса.
Подробнее с содержанием доклада "Евразийский транспортный каркас" можно ознакомиться на сайте ЕАБР. Помимо доклада там размещены презентация, одностраничное резюме, видеоматериалы, а также пакет карт и схем ЕТК в высоком разрешении.