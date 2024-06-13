Корейскую МФО могут реорганизовать в коммерческий банк в Казахстане

Президенты Казахстана и Кореи сделали совместное заявление для представителей СМИ

Фото: Акорда

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan может быть реорганизована в банк второго уровня в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе совместного - Корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan может быть реорганизована в банк второго уровня в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе совместного заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Корея Юн Сок Ёля для представителей средств массовой информации.





Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора.





Данный документ призван обеспечить безопасность инвестиций. В нашей стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Поддерживаю решение преобразовать ее в банк второго уровня", - заявил глава государства.





Токаев подчеркнул, что сегодня Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана.





За период до прошлого года объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны высказали заинтересованность в увеличении данного показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. В их числе можно назвать такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco, которые успешно работают в нашей стране. Мы с президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане", - сказал президент.





В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана.





По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.





В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане", - сказал президент.





Президент также сообщил об открытии прямого авиасообщение по маршруту Астана - Сеул в ближайшее время.





По словам главы государства, состоявшиеся содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.





Казахстан поддерживает выдвинутую Республикой Корея концепцию K-Silk Road. В ходе сегодняшних переговоров мы подробно обсудили данный вопрос. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в таком формате в следующем году в Сеуле. Данная инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству", - подчеркнул президент Казахстана.



