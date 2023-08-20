Крупный химический комплекс по выпуску минеральных удобрений запустят в Жамбылской области  

Мощность производства составит не менее 1 млн тонн продукции в год

Фото: primeminister.kz

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Тараз. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений, - В Жамбылской области начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Подчеркивается, что мощность производства составит не менее 1 млн тонн продукции в год.





Премьер-министр подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание реализации проектов в химической промышленности, поэтому новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом.





Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции", - сообщил Алихан Смаилов.





Он также добавил, что в настоящее время государство увеличивает объемы субсидирования аграриев в части расширения использования удобрений. В результате это позволит значительно повысить производительность в сельском хозяйстве.





Также главе правительства доложили о ходе строительства двух автоматизированных газораспределительных станций "ЕвроХим" и "Шу".





Фото: primeminister.kz





Отмечается, что это даст возможность газифицировать 32 населенных пункта Сарысуского и Шуского районов (61,7 тысячи человек), новый химический комплекс ТОО "ЕвроХим-Каратау" и 24 населенных пункта Мойынкумского района (28,7 тысячи человек).





Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны "Химический парк Тараз", расположенной в Шуском районе.





В частности, премьер-министру был представлен инвестпроект ТОО "TAS Market" по созданию кремниевого кластера, где будет налажено производство промышленного кремния, графитовых электродов, поликремния и солнечных панелей.





Также презентован проект по строительству первого в стране завода по производству кальцинированной соды, реализуемый ТОО "Qazaq Soda". Предприятие будет введено в эксплуатацию в 2025 году, а его производственная мощность составит 500 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 1,2 млн тонн в год.





Фото: primeminister.kz





В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса - 2025" к объекту были подведены линии электропередачи, планируется также проложить водопровод и обустроить железнодорожную инфраструктуру.





Мы поддерживаем эти проекты и продолжим работу по подведению недостающей инфраструктуры. Это можно сделать в течение одного года. Я дам соответствующие поручения Министерству индустрии и КТЖ", - добавил Алихан Смаилов.



