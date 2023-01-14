КТК прокачал из Казахстана свыше 52 млн тонн нефти в 2022 году

Фото: cpc-online.ru

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году, - Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году, информирует пресс-служба КТК.





Как сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань в ходе встречи с министром энергетики РК Болатом Акчулаковым, по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в прошедшем году было транспортировано 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 с территории Республики Казахстан





При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.





В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации программы устранения узких мест", - проинформировали в пресс-службе.





Николай Горбань сообщил главе энергетического ведомства Республики Казахстан об итогах проводившихся проверок объектов компании на территории Российской Федерации в 2022 году контролирующими и надзорными органами, которые могли влиять на работу КТК, а также о выполненных по результатам инспекций мероприятиях и устранении замечаний.





Одной из тем встречи стали вопросы поставки запасных частей и оборудования зарубежного производства для объектов КТК.





Генеральный директор проинформировал министра о том, что специалистами консорциума уже проведен значительный объем исследований в данной сфере, в том числе осуществлены пробные закупки у альтернативных производителей необходимого оборудования и механизмов на территории Российской Федерации.





Также стороны обсудили схему информационного обмена между Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерами консорциума при составлении графика отгрузок нефти с морского терминала КТК, а также систему допуска к соответствующему цифровому ресурсу.



