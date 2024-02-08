Кто будет финансировать совместное с Россией строительство ТЭЦ в Казахстане  

Будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден Комитетом по регулированию естественных монополий

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заверил, что совместное с российскими компаниями строительство новых ТЭЦ в Казахстане будет происходить не на средства ЕНПФ, передает корреспондент агентства.





На пресс-конференции в правительстве Роман Скляр сообщил, что соответствующее соглашение о строительстве новых ТЭЦ в Казахстане подписаны с иностранными компаниями.





Будут его реализовывать "Самрук-Энерго" и российская компания "Интер РАО". Применены будут технологии Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть - уголь с переводом его на газ. В тот момент, когда у нас появится газ в Кокшетау, эта угольная станция так же, как и в Астане, станет газовой. Мы идем к декарбонизации к 2060 году", - сказал вице-премьер.









При этом он заверил, что средства пенсионного фонда использоваться в данных проектах не будут.





Инвестиции будут не за счет источников "Байтерека", либо фондирования пенсионного фонда, это я точно могу сказать (...) будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден Комитетом по регулированию естественных монополий", - уточнил Скляр.





Он сообщил, что первая станция будет построена в Кокшетау, уже разработано ТЭО.





Затем Семей и Усть-Каменогорск. Что касается Экибастуза, расширения ГРЭС-2, эту работу проводит "Самрук-Энерго" за счет собственных и заемных источников", - добавил Роман Скляр.





Ранее сообщалось, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов назвал ориентировочную стоимость новых ТЭЦ.



