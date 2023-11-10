Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

Фото: primeminister.kz

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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.





По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание", - сказал Жумангарин.





Также зампремьера рассказал, что среди направлений дальнейшего взаимодействия двух стран рассматривается расширение авиасообщения между странами. В частности, в настоящее время согласовывается увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в города Новосибирск и Челябинск.





В своем выступлении Жумангарин отметил, что в условиях нарушенных цепочек поставок и роста угроз продовольственной безопасности важное значение имеет развитие кооперации в сфере сельского хозяйства.





Уже сейчас есть примеры хорошего взаимодействия: российская компания "Экокультура" строит тепличный комплекс площадью 500 га в Туркестанской области. Особое внимание сегодня мы уделяем развитию мясного направления агропромышленного комплекса. Одним из результатов мы видим наращивание экспортного потенциала по говядине. В целом у нас имеются все необходимые составляющие для этого. В этой связи мы видим большой потенциал реализации совместных кооперационных проектов в этом направлении", - рассказал спикер.





Также Жумангарин сообщил о договоренности с российской стороной об интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это, по его словам, позволит в полной мере использовать экспортно-импортный потенциал двух стран, а также упростить и оптимизировать контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.





Жумангарин призвал российских партнеров к реализации различных проектов в сфере АПК.





В 2024 году на реализацию программы планируется направить также 100 млрд тенге, а также привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство птицефабрик, овощехранилищ, проекты по орошению, тепличным хозяйствам и мясному животноводству, глубокой переработке мяса, зерна", - рассказал он.





Также в кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал строительство в Казахстане трех ТЭЦ.





Он подчеркнул, технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово.





Соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Это нужна ПСД, контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, уже в следующем году ТЭЦ Кокшетау уже будет начата реализация", - проинформировал Роман Скляр.





Заместитель премьер-министра также заявил, что в Кокшетау ТЭЦ вообще нет, а в Семее требуется строительство ТЭЦ.





Сейчас ТЭО еще не разработано, и уже далее в Усть-Каменогорске", - добавил он.





Предположительную стоимость ТЭЦ он не назвал, но уточнил, что речь идет о строительстве "под ключ".