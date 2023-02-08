07.02.2023, 19:17 12351
КТЖ планирует в течение пяти лет закупить 306 локомотивов, из них в 2023 году - 109
Фото: railways.kz
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6 февраля состоялось совещание по вопросам перевозки зерна и продуктов перемола с участием председателя наблюдательного совета ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Бауыржана Урынбасарова и заместителя председателя правления ТОО "КТЖ ГП" Нуржана Кельбуганова, представителей Союза зернопереработчиков Казахстана, мукомолов, грузоотправителей и трейдеров.
По сети АО "НК "ҚТЖ" в 2022 году перевезено 10 млн тонн зерна. В том числе 8 млн тонн были отправлены на экспорт - это на 18% больше, чем в 2021 году. Основным рынком сбыта казахстанского зерна остались страны Центральной Азии, экспорт в этом направлении вырос на 11% и составил 5,6 млн тонн., сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Также существенно вырос объем поставок в Китай - на 134%, составив 600 тыс. тонн. Этот скачок связан с развитием контейнерных перевозок.
Позитивная динамика отмечена и в перевозках продуктов перемола. Общий объем перевозок муки в 2022 году составил 3,1 млн тонн, в том числе на экспорт - 2,3 млн тонн. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Основной объем отправлен в Центральную Азию - 2 млн тонн (+41% к 2021 году) и 300 тысяч тонн - в Китай.
Продолжается рост и в 2023 году. По итогам января Казахстан экспортировал 138 тысяч тонн муки (118 тысяч тонн было в январе 2022 года - увеличение на 17%).
Кроме того, существенно выросли перевозки и других видов грузов, прежде всего руды и угля, увеличилась и дальность их доставки. Это привело к скачкообразному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.
Озвучено, что на сегодняшний день в плановом порядке решается вопрос расширения и обновления локомотивного парка. В течение пяти лет планируется закупить 306 локомотивов, из них в 2023 году - 109.
10 января прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенним полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га.
29 ноября 2022 года заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна.
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07.02.2023, 19:03 12931
Ремонт на АНПЗ продлится до 18 февраля
С 18 по 22 февраля планируется запуск каталитического крекинга
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Атырау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонтно-восстановительные работы на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершатся 18 февраля.
Помимо специально созданного оперативного штаба, в восстановительных работах участвуют специалисты компании Axens - лицензиара процесса каталитического крекинга", - сообщается на сайте АНПЗ.
Выход установки каталитического крекинга на рабочий режим планируется 23 февраля.
Напомним, 1 февраля текущего года из-за повышения температурного профиля в регенераторах в ТОО "АНПЗ" была произведена внеплановая остановка установки каталитического крекинга.
Из-за неполадок был уволен замгендиректора завода Рахимжан Жангабылов.
Для ликвидации ситуации по поручению председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева был создан оперативный штаб, который возглавил зампредседателя КМГ по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов. В свою очередь первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что полное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами является критически важным. Он отметил, что проблема дефицита ГСМ носит системный характер, особенно во время полевых работ.
В сентябре прошлого года председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев заверил президента, что в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
07.02.2023, 14:50 17236
С сахаром проблем не будет - глава Минторговли
Фото: depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в ходе брифинга в правительстве объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты.
Мы вводим оптовые цены, чтобы поддержать отечественных товаропроизводителей. На инфляцию они никакого влияния оказывать не будут, потому что сейчас цены выравниваются, поскольку разница тенге/рубль улучшается", - цитирует inform.kz Серика Жумангарина.
В качестве примера министр привел производство сахара.
Серик Жумангарин сообщил, что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы, сообщает zakon.kz.
В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но по крайней мере не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге - это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", - проинформировал он.
Между тем министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что по сахару есть четкие планы, схемы финансирования.
Мы тоже тоже в ближайшее время ходим повысить уровень самообеспеченности", - заявил министр.
Также Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с мясом птицы в Казахстане.
Мясо птицы... По нему у нас проблемы, но мы буквально в ближайшие 2-3 года хотим полностью самообеспеченность свою закрыть", - добавил министр.
Напомним, в РК утвердили комплексный план развития сахарной отрасли.
07.02.2023, 13:52 19611
Свыше 13 млрд тенге планируют направить для стабилизации цен на социальный хлеб в Казахстане
В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн
Фото: depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о работе по стабилизации цен на социальный хлеб в Казахстане.
В текущем году, по данным акиматов, годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн. С учетом реализационной цены Продкорпорации - 135 тысяч тенге, размер субсидии составит 45 тысяч тенге за тонну. Это потребует выделения средств в размере 13,8 млрд тенге", - проинформировал министр.
По его словам, соответствующая бюджетная заявка внесена в Министерство финансов.
Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тысяч тенге и, соответственно, производить хлеб по текущим доступным ценам. Также прошу дать разрешение Продкорпорации при обращении МИО начать реализацию пшеницы с последующим возмещением затрат в указанном выше размере после выделения средств", - сообщил Ербол Карашукеев.
Второй немаловажный вопрос - проведение весенней кампании в оптимальные сроки, отметил он.
Этому способствуют меры, принимаемые государством, в том числе форвардный закуп Продкорпорации. В 2020 году на эти цели из бюджета выделено 24,5 млрд тенге. В последующие годы финансирование программы увеличивалось (в 2022 году составило 120 млрд тенге), при этом полностью осуществлялось за счет средств Продкорпорации", - заявил министр.
По словам главы ведомства, в настоящее время, учитывая повышение банковских ставок, корпорация ограничена в средствах для финансирования форвардного закупа.
Вместе с тем за счет имеющихся средств корпорация прорабатывает 2 механизма финансирования проведения ВПР на общую сумму порядка 31,5 млрд тенге.
Первое, весенне-летнее авансирование за счет заемных средств в сумме 20 млрд тенге без применения комиссии за пользование средствами с учетом обращений регионов. При этом в случае увеличения суммы займов Продкорпорации для форвардного закупа потребуется компенсация в виде поставки СХТП дополнительного объема.
Второе, выдача товарного кредита (объем 100 тысяч тонн) преимущественно крупным СХТП для реализации ими зерна и финансирования ВПР на сумму порядка 11,5 млрд тенге.
Кроме того, для увеличения суммы финансирования весенней кампании через форвардный закуп предлагается выделить из бюджета в уставный капитал Продкорпорации 70 млрд тенге.
Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев прокомментировал повышение цены на хлеб.
07.02.2023, 11:36 21046
Каким регионам угрожает дефицит овощей, рассказали в Минсельхозе
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал, какие регионы испытывают риск дефицита ряда овощных культур.
По данным Минсельхоза, на 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах (ОРЦ, ТЛЦ) - 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях - 183,3 тысячи тонн, в стабфондах - 24,4 тысячи тонн, информировал Карашукеев.
Он напомнил, что акиматами с осени прошлого года ведется работа по формированию запасов овощей для оказания регулирующего воздействия на рынок в период межсезонья текущего года.
Так, по картофелю рекомендуемый объем МСХ составляет 73 тысячи тонн, при этом акиматами Алматинской области и областей Абай и Улытау снижены объемы потребности с учетом регионального спроса.
В зеленой зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ (Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, области Жетысу и Абай, Астана и Алматы). 7 регионов - в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытау, Шымкент)
При этом основные регионы - производители картофеля - СКО и Павлодарская область рапортуют о достаточности запасов картофеля на рынке, отметил министр.
По данным акиматов, потребность внутреннего рынка с мая текущего года планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тысячи тонн, в июле - за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тысячи тонн.
Что касается контрактов по моркови, то в целом объем контрактов регионов составляет 28,8 тысячи тонн.
11 регионов в зеленой зоне: Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО и Алматы. 8 регионов - в желтой зоне: Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, области Абай, Улытау, Жетысу, Астана, Шымкент.
Павлодарская область в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%. При этом, как отметил выше, в области имеются меморандумы с местными производителями на 5 тысяч тонн. Потребность в импорте составляет 2 тысячи тонн, в ранних овощах - 3,8 тысячи тонн", - уточнил Карашукеев.
По капусте в рекомендуемый объем МСХ - 27,9 тысячи тонн внесены изменения акиматами четырех областей - Абай, Улытау, Алматинская, Жамбылская области. Объем контрактов регионов составляет 19,1 тысячи тонн.
6 регионов в зеленой зоне: Костанайская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская, ВКО, СКО. 9 регионов в желтой зоне: Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, ЗКО, Павлодарская области, область Абай, Астана, Алматы и Шымкент). 5 регионов в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%: Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, области Жетысу и Улытау. По капусте регионами представлена потребность по импорту - 4,1 тысячи тонн, по ранним овощам - 1,3 тысячи тонн", - информировал спикер.
По луку в рекомендуемый объем МСХ 19,5 тысячи тонн, внесены изменения акиматами двух областей - Абай и Алматинская. В целом объем контрактов составляет 25,4 тысячи тонн лука.
По данным МСХ, 6 регионов находятся в желтой зоне: Актюбинская, Павлодарская, Костанайская области, области Абай и Жетысу, Шымкент. Потребность в импорте составляет 2,8 тысячи тонн, в ранних овощах - 2,2 тысячи тонн.
По поводу риса Карашукеев заверил, что общий объем запасов позволяет обеспечить потребность населения в рисе до сбора нового урожая.
Как сообщалось ранее, лук лидирует среди овощей по росту цен. С начала года овощ подорожал на 22,5%. Алихан Смаилов раскритиковал акиматы за слабую работу по стабилизации цен и за увеличение числа торговых посредников.
07.02.2023, 10:24 22701
Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3 - +0,4%, проинформировал на заседании правительства министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Как доложил глава МТИ, в разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3,0%, рожки - 2,6%.
В целом по итогам января текущего года инфляция составила 1,1%, в том числе продовольственная 1,4 %, непродовольственная 0,9%, платные услуги 0,7%.
Жумангарин уточнил, что наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в столице и Шымкенте - по 2,2%, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - 1,8%, в Актюбинской области - 1,7%, в области Улытау - 1,5%.
Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области - 3,4% (что в 2 раза выше уровня РК, РК - 1,7%), Улытауской области - 2,8% (или выше РК на 1,1%) и городе Астане - 2,5% (выше РК на 0,8%).
Например, в Мангистауской области в ходе анализа установлено, что из 3,6 млрд тенге, предусмотренных на реализацию механизмов стабилизации цен, 2 млрд тенге не задействованы. Из пяти действующих договоров, заключенных СПК "Каспий" на поставку овощей, только один договор заключен с производителем, остальные 4 договора заключены с оптовиками. На заседания региональной комиссии приглашены всего 4 оптовика, поставляющие СЗПТ в регион. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников не ведется", - рассказал Жумангарин, отметив необходимость переформатирования работы СПК "Каспий" в рамках новых подходов.
Он подчеркнул, что область Улытау - постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно. Но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. За январь проведено 10 заседаний регкомиссий, однако результаты работы незначительны.
В Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но город остается в тройке лидеров по росту цен как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года.
Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии. По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне", - высказался министр.
Заслушав Жумангарина, премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что задача правительства - удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 9,5%.
Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам. Акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт", - сказал Смаилов.
Премьер раскритиковал акиматы за выделение средств поставщикам, что способствует размножению посредников.
Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования в первую очередь производителей... Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам. Но работа не проводится. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится из-под палки заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата", - высказался глава кабмина.
Смаилов поручил Министерству торговли на особый контроль взять объемы и цены, по которым закупаются и реализуются товары. Акиматам регионов - осуществлять реализацию товаров, заложенных для обеспечения стабильности рынка, исключительно в торговых объектах, применяющих контрольно-кассовые аппараты, и на постоянной основе необходимо продолжить эффективную практику ярмарок с охватом всех районов.
Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить качественное администрирование реализации новых подходов, принятых типовыми правилами.
Также следует разработать единый формат договора форвардного закупа с указанием обязательных условий по фиксированию цены, объемов, встречных обязательств и штрафных санкций", - заключил Смаилов.
Напомним, минимальные оптовые цены на социально значимые продукты питания установят в Казахстане.
На двух рынках Алматы завышали цены на продукты.
07.02.2023, 09:27 23956
В Казахстане на весенние полевые работы аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 413 тысяч тонн дизельного топлива будет направлено на проведение весенних полевых работ в этом году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Для исключения дефицита дизтоплива, а также равномерной загрузки нефтеперерабатывающих заводов поставки солярки будут проводиться равномерно по графику начиная с февраля. Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль Министерством энергетики определена на уровне 222 тысяч тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов по доставке конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20% дешевле рыночных цен на АЗС", - отметили в ведомстве.
На период поставок дизтоплива Минсельхозом совместно Минэнерго будет осуществляться ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с НПЗ регионам.
В 2023 году согласно данным областных акиматов прогнозные посевные площади будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га. Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свеклой. Также ожидается рост посевных овощных, бахчевых культур и риса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал прием заявок от фермеров на финансирование весенних полевых работ.
06.02.2023, 17:03 34356
В Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы
В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.
В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы, на введение пищевых добавок, в том числе фосфатов, а также консервантов и усилителей вкуса. Установлен норматив выделившейся влаги после размораживания не более 4% и другие важные для защиты потребителей требования", - заявил он.
Для защиты же граждан от опасной продукции госорганами разработаны проекты национальных технических регламентов Казахстана на высоковольтное оборудование (трансформаторы и другое) и на алкогольную продукцию.
Это обусловлено как факторами риска от пожаров, взрывов и вреда здоровью от такой продукции, так и защитой от недобросовестного импорта", - добавил спикер.
Ранее сообщалось, в Казахстане мясо птицы подорожало за год на 28%.
06.02.2023, 12:15 36136
"Лукойл" выбран стратегическим партером "КазМунайГаза" по добыче на месторождении "Каламкас море"
В январе состоялись прямые переговоры между Министерством энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования на участок недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов"
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российская компания "Лукойл" выбрана стратегическим партнером АО "НК "КазМунайГаз" в области углеводородов, информирует Министерство энергетики Республики Казахстан.
24 января 2023 года состоялись прямые переговоры между Министерством энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования на участок недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).
В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, компания "Лукойл", - информирует Минэнерго.
6 февраля 2023 года состоялось подписание первого контракта на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях типового контракта на добычу углеводородов по сложным проектам.
В ведомстве заверили, что реализация данного проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 млрд долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч новых рабочих мест.
Для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов 10 января 2023 года введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма - улучшенного модельного контракта (УМК). В работу над УМК были вовлечены представители крупнейших мировых нефтегазовых компаний, работающих на территории Республики Казахстан, ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" и казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY.Совместный диалог бизнеса и государства позволил выработать сбалансированный подход между интересами государства и инвестора, определить четкие критерии сложных проектов, а также временный пакет регуляторных и фискальных преференций", - добавили в Минэнерго.
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