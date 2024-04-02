01.04.2024, 12:52 12481
Куантыров стал гендиректором KazEnergy
Фото: telegram/PetroCouncil.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Алибек Куантыров назначен генеральным директором ассоциации KazEnergy, сообщает пресс-служба Нефтегазового совета Казахстана.
Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет по стипендии "Болашақ", магистр прикладной экономики.
В разные годы работал исполняющим обязанности ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, также работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
Ранее Алибек Куантыров был министром национальной экономики.
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01.04.2024, 15:40 8371
Цены на лекарства выросли на 11% в Казахстане
Более чем на 60% за год подорожали парацетамол и аспирин
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля текущего года цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 11% за год. В том числе фармацевтические препараты подорожали на 11,7%, лечебное оборудование - на 8,7%, прочая продукция медицинского назначения - на 0,9%.
Среди лекарств серьезно подорожали парацетамол - сразу на 63,3% за год, ацетилсалициловая кислота - на 60,1%, активированный уголь - на 32,3%. "Хилак форте" вырос в цене на 24,4% за год, раствор йода - на 22,9%, капли "Фенистил Нью" - на 21,8%, "Флемоксин Солютаб" - на 21,2%, сообщает energyprom.kz.
В сегменте лечебного оборудования очки подорожали на 14,9%, контактные линзы - на 10,4%, растворы для контактных линз - на 8,9%, устройства для измерения кровяного давления - на 8%.
К прочей продукции медицинского назначения можно отнести стерильные бинты (удорожание составило 7,1% за год), шприцы (плюс 4,1%), термометры (плюс 2%), вату (плюс 1,4%), медицинские маски (здесь продукция подешевела на 11,4%).
Напомним, амбулаторные услуги подорожали для казахстанцев на 14% за год.
01.04.2024, 11:27 13396
Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана планирует продать от $1 до 1,1 млрд из Национального фонда страны, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $1 до 1,1 млрд. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле 2024 года ожидается в размере от $450 до 500 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Нацбанке сообщили, что продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за март составили $748 млн.
Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов и не более $44 млн в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
01.04.2024, 10:10 15006
Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Истек срок действия решения Совета ЕЭК от 27 сентября 2023 года № 94 по увеличенному порогу беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
Напомним, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 94 продлевалось действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".
В связи с этим с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:
- для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;
- для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.
29.03.2024, 16:58 51741
Незаконно приобретенные активы на более чем 85 млрд тенге вернут государству
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по вопросам возврата активов в ходе заседания одобрила ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге, сообщает пресс-служба правительства.
Среди возвращаемых государству активов жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли", - уточнили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
Также по решению комиссии реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.
По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально полезные цели", - подчеркнул в ходе заседания премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела Кайрата Сатыбалды государству возвращено 732,8 млрд тенге активов.
Напомним, за два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге.
29.03.2024, 16:28 53026
Строительство железной дороги в обход Алматы идет по графику - КТЖ
Новая линия позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген - Казыбек бек, минуя станцию Алматы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство обводной железнодорожной линии в обход Алматы идет по графику, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Новая линия позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген - Казыбек бек, минуя станцию Алматы.
Новая ветка имеет большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана, что позволит снизить нагрузку на Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов", - отметили в компании.
В настоящее время работы развернуты на участках протяженностью в 20 км.
Задействовано более 100 единиц спецтехники и порядка 300 человек. Общая протяженность главных путей составляет 75 км, станционных - 50 км. В целом по завершении проекта будет построено 125 км ж/д путей", - говорится в информации КТЖ.
Также на проекте будут произведены земляные работы объемом 6,5 млн м3, возведено 18 мостов, один автодорожный путепровод на станции Жетыген и 49 водопропускных труб разного диаметра и конфигурации.
29.03.2024, 10:04 64111
Президент РК принял главу одной из крупнейших китайских энергетических компаний Дополнено
Фото: Акорда
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Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита в КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании State Power Investment Corporation Лю Миншэном, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что дочерняя компания China Power International Holding активно работает в Казахстане. За последние 5 лет был создан ветроэнергетический проект в Жанатасе, а также построена солнечная электростанция в Караганде.
Глава одной из крупнейших китайских энергетических компаний рассказал о реализации новых инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций совокупной мощностью 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях с ориентировочным объемом инвестиций более $1 млрд.
Лю Миншэн также сообщил о намерении изучить перспективы осуществления крупномасштабных гидроэнергетических проектов и строительства парогазовых турбин в Казахстане.
Президент отметил, что Казахстан заинтересован в привлечении лучших международных технологий и практик в сфере возобновляемой энергии.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Лю Миншэна принять участие в Международном форуме "Астана", намеченном на июнь.
Дополнено 29.03.2024, 11.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров одной из крупнейших мировых машиностроительных компаний Sany Group Co. Ltd Сян Вэньбо обсудили вопросы реализации совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Sany Group Co. Ltd. В частности, перспективным представляется налаживание совместного производства в нашей стране спецтехники, а также соответствующих комплектующих.
Китайской компании было предложено изучить возможность открытия в Казахстане регионального R&D центра, который будет обслуживать ее деятельность на рынке ЕАЭС.
В завершение встречи глава государства пригласил Сян Вэньбо принять участие в Международном форуме "Астана", который состоится в этом году в Казахстане.
28.03.2024, 11:10 87351
Глава ЕАБР заявил о высоком потенциале сотрудничества Китая и Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе Боаоского форума в КНР заявил о высоком потенциале сотрудничества Китая и Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Говоря о развитии экономических отношений Китая и Центральной Азии, председатель правления ЕАБР подчеркнул значительное увеличение объема прямых инвестиций Китая в регион, до 55,9 млрд долларов, по оценке банка.
Около половины этих инвестиций направлено в энергетический сектор. При этом обе стороны следуют принципу win-win, поскольку Китай получает доступ к ресурсам Центральной Азии, которые в свою очередь нуждаются в иностранных инвестициях для разработки собственных нефтегазовых ресурсов", - отметили в пресс-службе.
Также Николай Подгузов выразил уверенность, что сотрудничество международных банков развития, включая ЕАБР, способствует масштабированию финансирования и увеличению количества совместных проектов, а это является важным фактором для достижения целей устойчивого развития в развивающихся странах.
Мобилизация капитала, улучшение доступности рынков капитала, продвижение финансирования в местных валютах, объединение опыта проектирования, исследовательские проекты, техническая помощь и сотрудничество МБР могут способствовать успешной реализации крупных трансграничных проектов, обогащая экономику и уменьшая политические риски", - заявил председатель правления ЕАБР.
Подчеркивается, что для китайских компаний эффективное сотрудничество МБР - это доступ к значительному финансированию для проектов за пределами страны, особенно в частном секторе, однако потребуется участие китайских финансовых учреждений и сотрудничество с региональными МБР.
Кроме того, отмечается, что в контексте углеродных реформ и развития "зеленой" экономики китайские компании могут использовать свои знания и технологии, чтобы активно инвестировать в "зеленые" проекты и продукты, сотрудничая с банками развития для успешной реализации проектов и минимизации рисков.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
28.03.2024, 09:02 85256
Казахстан стал основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии - Токаев
Фото: Акорда
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого РК стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.
На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда - $41 млрд. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22%, составив почти 30 млн тонн. Грандиозный мегапроект "Один пояс, один путь" был впервые представлен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80% всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой "Один пояс, один путь" и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры", - заявил Токаев.
Он пригласил азиатских партнеров инвестировать в экономику Казахстана.
Как подчеркнул президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.
Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", - сказал Токаев.
Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Он призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.
Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов", - отметил глава государства.
Также он остановился на ситуации с продовольственной безопасностью.
Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий", - предложил президент.
Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.
Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый Срединный коридор, который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 млн тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 млн тонн", - сказал глава государства.
Президент сообщил, что Казахстан готов к сотрудничеству в развитии коридора Север - Юг.
Кроме того, лидер Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", выдвинутую Китаем. Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества президент назвал добычу критически важных видов сырья.
Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов", - сообщил Токаев.
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