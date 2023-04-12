О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
11.04.2023, 08:23 24236
Лидерами по объему инвестиций в Казахстан стали Нидерланды и США
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет - в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Таким образом, за прошлый год промежуточные целевые индикаторы концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план - $24 млрд).
Лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды - $8,33 млрд (рост на 19,7%), США - $5,1 млрд (+81,9%), Швейцария - $2,8 млрд (+2,4%), Бельгия - $1,56 млрд (+46%), Россия - $1,52 млрд (-19,7%), Южная Корея - $1,48 млрд (+84,8%), Китай - $1,43 млрд (-22,5%), Франция - $770,2 млн (+27,4%), Великобритания - $661 млн (-35,7%) и Германия - $469,5 млн (+45,4%).
В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность - $12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность - $5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю - $5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность - $1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование - $1,1 млрд (+14%), строительство - $698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность - $650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа - $635,6 млн (рост в 2,8 раза) и т.д.
Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область - $8,2 млрд (+48%), Алматы - $7,57 млрд (+11%), Астана - $2,25 млрд (рост в 2 раза), ВКО - $2,2 млрд (+3%), ЗКО - $1,12 млрд (+7%), Алматинская область - $698,2 млн (+47%), Акмолинская область - $376,3 млн (рост в 6,3 раза), Кызылординская область - $336,5 млн (+36%), СКО - $105,7 млн (рост в 3 раза) и Жамбылская область - $62 млн (рост в 3 раза).
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11.04.2023, 18:25 16306
Объем валовой продукции животноводства в Казахстане за 2022 год увеличился более чем на 100%
Увеличение обусловлено ростом производства основных видов продукции животноводства
Фото: gov.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс физического объема валовой продукции животноводства за 2022 год составил 100,8% к уровню 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики.
Увеличение обусловлено ростом производства основных видов продукции животноводства. По сравнению с 2021 годом объем забоя или реализации всех видов скота и птицы в живом весе увеличился на 0,2%, производства молока - на 1,9%, яиц - на 4,4%", - объяснили в ведомстве.
Численность скота и птицы за год (по состоянию на 1 января 2023 года) изменилась следующим образом:
поголовье лошадей увеличилось на 10,5%, верблюдов - на 6,5%, крупного рогатого скота - на 4,2%, овец и коз - на 4,4%, птиц - на 4%, поголовье свиней уменьшилось на 9,2%.
За 2022 год средний надой молока на одну дойную корову по сравнению с 2021 годом увеличился на 2,4%, средний выход яиц на одну курицу-несушку - на 19,5%, средний живой вес одной головы КРС, забитых в хозяйстве или реализованных на убой, сохранился на уровне 2021 года", - говорится в информации.
В ведомстве отметили, что данные по производству продукции животноводства и численности скота и птицы формируются на основе статистических наблюдений различной периодичности, представляемых сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими или фермерскими хозяйствами, ИП, домашними хозяйствами, а также на основании данных похозяйственного учета.
Ранее сообщалось, что животноводам будут выдавать микрокредиты сроком до 7 лет под 2,5% годовых. Максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов - 27,6 млн тенге.
11.04.2023, 17:47 17026
Молодые китайские дипломаты и казахстанские студенты посетили знаковый объект совместного проекта "Один пояс и один путь"
Фото: Генконсульство КНР
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На днях группа молодых дипломатов генерального консульства КНР и студентов алматинских университетов посетила ветроэлектростанцию в Шелекском коридоре - знаковый проект совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, сообщает пресс-служба генконсульства КНР.
В этом году отмечается десятилетие выдвижения инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" в Казахстане", - сообщили в ведомстве.
Участники делегации во главе с заместителем генконсула госпожой Чжун Хуа подробно ознакомились с принципом работы ветряного генератора и общей работой электростанции.
В ходе мероприятия молодые дипломаты генконсульства поделились мнениями об инициативе "Один пояс и один путь" с казахстанскими студентами.
В качестве примеров взаимного сотрудничества они привели проект ветряной электростанции в Шелекском коридоре, нефтепровод Китай - Казахстан, базу китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сотрудничества в развитии транспортных средств на новых источниках энергии.
Дипломаты подчеркнули, что Китай и Казахстан единодушно стремятся к более открытому, зеленому и взаимовыгодному сотрудничеству.
В свою очередь заместитель генконсула Чжун Хуа высоко оценила значимость и высокий уровень проекта.
По ее словам, за последние десять лет Китай и Казахстан добились плодотворных результатов в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Надеемся, что молодое поколение двух стран в полной мере воспользуется такими преимуществами, как богатые знания и способность к инновациям, чтобы развитие китайско-казахстанского партнерства в новую эпоху было подобно ветроэлектрической установке, которая продолжает вращаться бесконечно!" - резюмировала Чжун Хуа.
Напомним, ветрогенератор в Шелекском коридоре совместно инвестируется и реализуется китайской корпорацией Power China и казахстанским холдингом АО "Самрук-Энерго". Это один из знаковых проектов в рамках строительства "Одного пояса и одного пути".
В июле 2022 года было осуществлено подключение проекта к сети для выработки электроэнергии на полную мощность, благодаря чему он может вырабатывать около 200 миллионов кВтч электроэнергии ежегодно. Это помогает справиться с дефицитом электроэнергии на юге Казахстана, а также способствует стремлению Казахстана сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
11.04.2023, 16:37 19966
ЕАБР инвестирует 600 млн долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии
Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в Евразии
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать 600 миллионов долларов США в проекты по возобновляемым источникам энергии в течение следующих трех лет.
Об этом на региональном форуме по целям устойчивого развития ЕЭК ООН в Женеве заявил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Альбрехт Конрад, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря уникальному пониманию динамики отрасли и нормативно-правовой базы региона, связям из первых рук с институциональными и деловыми руководителями, опыту работы на месте и проверенному послужному списку банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразии, способствуя привлечению больших потоков капитала и переходу к более экологичной экономике", - подчеркнул Конрад.
По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали бы в поле зрения крупных финансовых игроков. Он также отметил, что региональные банки развития имеют сравнительные преимущества в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов.
В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Аналитики уже провели ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии" и "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии".
Региональный форум по целям устойчивого развития ЕЭК ООН проводится с участием представителей правительств членов - государств ЕЭК ООН, международных организаций, гражданского общества, частного сектора и академических кругов для обмена идеями и знаниями по поддержанию и ускорению прогресса в достижении ЦУР (целей устойчивого развития).
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев подписал законы об открытии вузов РК в РФ и покупке доли в ЕАБР.
11.04.2023, 14:24 23726
Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 апреля 2023 года № 132 введен запрет на ввоз пшеницы на территорию республики автомобильным транспортом.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан ранее пояснили, что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.
По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.
По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен.
К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну, сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.
Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна.
По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.
Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн.
11.04.2023, 13:10 25896
Глава Минэнерго прокомментировал информацию об исках на операторов Карачаганака и Кашагана
Фото: kbv.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства прокомментировал информацию об исках на операторов Карачаганака и Кашагана, передает корреспондент агентства.
Да, действительно. Уполномоченный орган правительства - компания PSA - подала иски в международный арбитраж на компании", - заявил министр.
По его словам, данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Также Алмасадам Саткалиев назвал сумму иском.
Там по 3,5 и 13 млрд долларов США", - добавил глава Минэнерго.
Ранее в СМИ появилась информация о том, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти.
Также отмечалось, что если государство добьется успеха, то в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции сможет получать большую долю доходов от месторождений.
11.04.2023, 11:56 27021
Государство будет изымать энергообъекты при их ненадлежащем содержании
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения, сообщил на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону. Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы", - сказал глава кабмина.
Он напомнил, что в прошедшем отопительном сезоне значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла. Выявлялись и множества других инфраструктурных издержек, связанных с износом основного оборудования.
Все это приводило к обоснованной критике со стороны населения. При этом в некоторых регионах возникали проблемы со своевременной поставкой и обеспечением запасами угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений. Мы убедились, что упреждающая прогнозная система не сработала", - высказался Смаилов.
Также он отметил крайне низкую ответственность руководства и владельцев ТЭЦ.
Предписания уполномоченного госоргана носили лишь рекомендательный характер и не обязывает собственников исполнять их в полном объеме. И таких системных проблем накопилось много. И главная из них - износ тепловых сетей", - подчеркнул премьер.
В этой связи в текущем году правительство будет законодательно усиливать деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Государство также получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, если это несет угрозу системам жизнеобеспечения.
Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры. На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Важно данную работу провести качественно и своевременно", - подчеркнул Смаилов.
При этом он обозначил, что 2 тысячи км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. В связи с этим требуется ужесточить контроль за их состоянием и обязательным проведением ремонтных работ.
Нужно повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусматривать это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным", - указал глава правительства.
Он добавил, что следует также проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования. Возврат средств при этом будет осуществляться в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Подводя итог, Смаилов поручил акимам регионов совместно с Мининдустрии и Минэнерго утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации.
Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил необходимость до 1 июня завершить техническое обследование действующих тепловых сетей и по итогам определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных сетей, находящихся в аварийном состоянии.
Все возникающие вопросы надо решать оперативно, не затягивать до начала отопительного сезона. Все должно быть учтено до мелочей, просчитаны все риски", - заключил премьер-министр.
Напомним, на сегодня завершен технический аудит электрических станций республики, который проводился с привлечением международных консультантов. В результате сформирован рейтинг по показателям износа, наработки основного оборудования, расхода топлива, технологических нарушений и т.д. В настоящее время готовятся планы дальнейших действий. Вместе с тем по всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты для подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые будут находиться на контроле Минэнерго.
В целом в текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч км, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонт электросетей начнется в мае.
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, общая протяженность сетей теплоснабжения в республике составляет порядка 14 тысяч км. Средний износ по стране достигает 54% - требуется замена 7,5 тысячи км. Наиболее высокий уровень изношенности отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
В 2023 году из бюджета выделено 69,4 млрд тенге на реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75%. На эти средства планируется реконструировать порядка 107 км тепловых сетей. В целом к 2029 году стоит задача снизить износ теплопроводов до 43%.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств из резерва правительства на реконструкцию и модернизацию теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях. Так, 15 марта получено положительное заключение по реконструкции 4 тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в городе Экибастузе и по строительству новых теплосетей в Павлодаре. Также по заявке акимата Акмолинской области прорабатывается вопрос ремонта теплотрасс в городах Степногорске и Кокшетау.
11.04.2023, 10:57 28331
Минэнерго: в ряде регионов запасы топлива ниже нормы
Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев сообщил, что в ряде областей и Алматы объемы запасов топлива оказались ниже нормативных, передает корреспондент агентства.
На складах энергоисточников запас угля составляет 2,7 млн тонн, запас мазута составляет 109 тысяч тонн. При этом на указанных предприятиях в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы нормы запаса топлива ниже нормативных", - сообщил Саткалиев на заседании правительства.
Кроме того, важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.
Так, задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 12 млрд 702 млн тенге, а перед ТОО "Богатырь-Комир" - 6 млрд 437 млн тенге", - проинформировал министр.
Саткалиев также сообщил, что министерством завершен технический аудит электрических станций. Сформирован рейтинг по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ.
По указанным критериям электростанции разделены по рейтингу. По всем 37 ТЭЦ совместно с акиматами формируются дорожные карты по подготовке к предстоящему отопительному сезону, которые будут на контроле министерства", - рассказал глава Минэнерго.
В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонтные работы уже ведутся на одном энергоблоке, 2 котлах и 3 турбинах.
Отмечаем несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Мангистауской областях", - подчеркнул министр.
По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 25 тысяч километров, а также 564 высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей начнутся в соответствии с утвержденными графиками в мае.
11.04.2023, 10:28 29501
Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый сервис для любителей путешествий. Теперь выбрать и купить привлекательный тур можно в разделе Kaspi Travel.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Впереди лето, период отпусков. Мы в сотрудничестве с ведущими туроператорами запустили новый сервис выбора и покупки туров. Теперь с Kaspi.kz вы можете покупать туры так же легко и просто с экрана вашего смартфона, как авиа- и ж/д билеты. Желаем всем нашим любимым клиентам приятных путешествий!"
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