Лидерами по объему инвестиций в Казахстан стали Нидерланды и США   

По итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет - в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд. Об этом - По итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет - в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Таким образом, за прошлый год промежуточные целевые индикаторы концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план - $24 млрд).





Лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды - $8,33 млрд (рост на 19,7%), США - $5,1 млрд (+81,9%), Швейцария - $2,8 млрд (+2,4%), Бельгия - $1,56 млрд (+46%), Россия - $1,52 млрд (-19,7%), Южная Корея - $1,48 млрд (+84,8%), Китай - $1,43 млрд (-22,5%), Франция - $770,2 млн (+27,4%), Великобритания - $661 млн (-35,7%) и Германия - $469,5 млн (+45,4%).





primeminister.kz





В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность - $12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность - $5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю - $5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность - $1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование - $1,1 млрд (+14%), строительство - $698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность - $650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа - $635,6 млн (рост в 2,8 раза) и т.д.





Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область - $8,2 млрд (+48%), Алматы - $7,57 млрд (+11%), Астана - $2,25 млрд (рост в 2 раза), ВКО - $2,2 млрд (+3%), ЗКО - $1,12 млрд (+7%), Алматинская область - $698,2 млн (+47%), Акмолинская область - $376,3 млн (рост в 6,3 раза), Кызылординская область - $336,5 млн (+36%), СКО - $105,7 млн (рост в 3 раза) и Жамбылская область - $62 млн (рост в 3 раза).



