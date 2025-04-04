03.04.2025, 16:00 20586
"Майкаинзолото" перешло в собственность "АК Алтыналмас"
Приобретение направлено на укрепление позиций компании в золотодобывающей отрасли Казахстана
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Майкаинзолото", ранее принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".
Как рассказали в пресс-службе АО "Алтыналмас", приобретение "Майкаинзолото" является стратегически важным шагом, направленным на укрепление позиций компании в золотодобывающей отрасли Казахстана.
По достижении договоренностей между акционерами АО "Майкаинзолото" и АО "АК Алтыналмас" в апреле 2024 года на предприятие была привлечена команда профессионалов группы компаний "Алтыналмас". Их главной задачей стало устранение последствий аварий, восстановление производственных мощностей, модернизация инфраструктуры и приведение всех процессов в соответствие с высокими стандартами безопасности.
В августе 2024 года на предприятии стартовали строительно-подготовительные работы, а уже в октябре рудник АО "Майкаинзолото" возобновил деятельность, достигнув к ноябрю плановых показателей. Параллельно был запущен бетонно-закладочный комплекс, ведется работа по улучшению административно-бытовых условий работников. В перспективе - дальнейшая модернизация производства и внедрение инновационных технологий, направленных на повышение эффективности и безопасности работ.
В настоящее время на предприятии проводятся мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности и развитию производственного потенциала, а также улучшение условий труда и социальной поддержки работников", - добавили в пресс-службе компании.
Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
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03.04.2025, 19:20 14891
В Костанае компания John Deere запускает производство сельхозтехники
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае запустили производство самоходной, прицепной и навесной техники американской компании John Deere на базе локализационного центра. Это стало важным шагом в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
John Deere - мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники, и локализация его продукции в Казахстане станет важным этапом в развитии отрасли. Производство будет запущено на базе локализационного центра завода Agromash, который является крупнейшей локализованной промышленной площадкой страны в сфере сельхозтехники, обеспечивающей высокий уровень производства и технической поддержки.
Запуск локального производства John Deere позволит ускорить темпы обновления парка сельскохозяйственной техники путем открытия новых возможностей для фермеров Казахстана, включая расширение ассортимента адаптированных к местным условиям тракторов и комбайнов, а также доступ к их приобретению посредством мер государственной поддержки. Важно отметить, что казахстанские сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства по доступным условиям. По поручению президента в стране запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге. В этом году 3,2 тыс. казахстанских фермеров получат возможность обновить свои автопарки в рамках программы льготного лизинга.
03.04.2025, 17:55 17136
Товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд
Фото: Depositphotos
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами - членами Европейского союза достиг порядка порядка $50 млрд, сообщает Акорда.
Европейский союз является крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Казахстана, на долю которого приходится более 40 % общего объема прямых иностранных инвестиций. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд, что составляет 80% от общего объема торговли ЕС со странами Центральной Азии", - говорится в сообщении.
В ходе встречи лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз", с президентом ЕС Антониу Коштой были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества в различных секторах экономики.
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта подчеркнули важность динамичного развития партнерства между Казахстаном и ЕС, основанного на взаимном доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах", - добавили в Акорде.
Ранее Казахстан и ЕС подписали соглашения на сотни миллионов евро.
03.04.2025, 14:51 22821
Затронут лишь 4,8% экспорта - в МТИ прокомментировали введение США торговых пошлин в отношении Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК после появления информации о введении Соединенными штатами пошлин в отношении 185 стран, включая Казахстан.
Ссылаясь на данные статистики, в МТИ проинформировали, что по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов США, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов США). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 млрд долларов США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долларов США.
Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренных указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".
Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов США. В их числе - фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов США), ферросилиций (12,7 млн долларов США), линзы (4,1 млн долларов США), пшеничная клейковина (4 млн долларов США), нитрат аммония (2,4 млн долларов США)", - уточнили в пресс-службе МТИ.
В ведомстве подчеркнули, что введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Кроме того, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран, включая Казахстан. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами.
03.04.2025, 12:25 27401
Казахстанские предприниматели подписали соглашения на $98 млн в Сиане
Фото: gov.kz
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Сиань. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские предприниматели подписали соглашения на $98 млн по итогам торгово-экономической миссии QazTrade в китайском городе Сиане, сообщает Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
В городе Сиане состоялась торгово-экономическая миссия Казахстана. По итогам B2B-сессий казахстанские компании заключили экспортные контракты на сумму $98 млн", - заявили в ведомстве.
По данным министерства, в миссии приняли участие более 60 предпринимателей Казахстана и более 100 предпринимателей Китая.
В рамках торгово-экономической миссии QazTrade организована выставка из трех экспозиций в виде казахских юрт с презентацией продукции около 50 отечественных казахстанских компаний, представленных в основном пищевой отраслью. Мука, масличные и зерновые культуры пользуются высоким спросом на китайском рынке. Данная продукция составляет основу стратегического экспорта Казахстана в Китай, открывая новые горизонты для казахстанских производителей. По итогам ТЭМ QazTrade заключены соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой комитета по содействию международной торговли провинции Шэньси, AIJU Grain and Oil Industry Group. Эти соглашения позволят установить прямые контакты и тесное взаимодействие между казахстанским и китайским бизнесом под эгидой QazTrade", - добавили в пресс-службе.
Напомним, объем двусторонней торговли РК и КНР составил $43,8 млрд.
03.04.2025, 10:03 32411
Трамп вводит пошлины в отношении 185 стран, включая Казахстан
Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump
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Вашингтон. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран, включая Казахстан. По его словам, размер тарифов США будет вдвое меньше пошлин, установленных в отношении зарубежных товаров другими странами, сообщает РБК.
Президент США представил таблицу, согласно которой тарифы затронут в том числе:
- Китай - 34%;
- Европейский союз - 20%;
- Индия - 26%;
- Вьетнам - 46%;
- Тайвань - 32%;
- Япония - 24%;
- Южная Корея - 25%;
- Таиланд - 36%;
- Швейцария - 31%;
- Индонезия - 32%;
- Малайзия - 24%;
- Камбоджа - 49%;
- Великобритания - 10%;
- Южная Африка - 30%;
- Бразилия - 10%;
- Бангладеш - 34%;
- Сингапур - 10%;
- Израиль - 17%;
- Филиппины - 17%;
- Чили - 10%;
- Пакистан - 29%;
- Шри-Ланка - 44%;
- Казахстан - 27%;
- Сербия - 37%;
- Мадагаскар - 47%;
- Мьянма - 44%;
- Лаос - 48%.
Наибольшие пошлины - 50% вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.
Пошлины затронут ряд стран бывшего СССР. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана (по 10%).
Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, "чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество", добавил Трамп.
Для введения пошлин президент США объявил чрезвычайное положение. Эти тарифы станут дополнением к уже существующим пошлинам и сборам. Например, тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает CNN.
Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая - на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.
Трамп назвал введение пошлин "декларацией экономической независимости" и счел, что 2 апреля войдет в историю как "день возрождения американской промышленности".
02.04.2025, 14:06 60916
Налог на Google: иностранные интернет-платформы заплатили в бюджет Казахстана более 83 млрд тенге
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С момента введения в 2022 году так называемого налога на Google иностранные интернет-компании заплатили в бюджет Казахстана более 83 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов Казахстана.
Как рассказали в КГД, введенный а 2022 году так называемый налог на Google обеспечивает конкурентные условия для международных компаний, оказывающих цифровые услуги казахстанским потребителям, и способствует увеличению поступлений в бюджет.
Отмечается, что с момента внедрения налога зарегистрировано 105 иностранных компаний. Среди них: Twitch Interactive, Inc. - крупнейшая стриминговая платформа, популярная среди казахстанских геймеров и блогеров. Take-Two Interactive Software, Inc. - один из мировых лидеров в индустрии видеоигр, известный франшизами Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K и другими популярными проектами. InGroup International LLC (INCruises) - международная туристическая компания, предлагающая круизные путешествия по системе членства. 1688.com PTE. LTD. - один из крупнейших B2B-маркетплейсов, принадлежащий группе Alibaba, который соединяет производителей с бизнесами по всему миру.
С момента введения налога на цифровые услуги в бюджет Казахстана поступило более 83 млрд тенге. Эти показатели отражают эффективное налоговое администрирование и стабильный рост цифровой экономики страны", - добавили в комитете.
Комитет государственных доходов продолжает совершенствовать механизмы налогового регулирования и взаимодействия с международными цифровыми платформами, обеспечивая прозрачность, справедливое налогообложение и соблюдение законодательства.
02.04.2025, 12:05 64686
Информацию о продаже доли АНПЗ российской "Татнефти" опровергли в Минэнерго
Фото: kmg.kz
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос о продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода не рассматривается, заявили в Министерстве энергетики РК.
В ведомстве уточнили, что представители ПАО "Татнефть" взаимодействовали с Атырауским НПЗ в рамках обмена производственным опытом.
Обмен опытом между компаниями нефтеперерабатывающей отрасли, и не только, является стандартным и распространенным процессом для улучшения показателей производства НПЗ", - подчеркнули в Минэнерго.
Ранее глава Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров озвучил информацию, что долю в Атырауском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах могут предложить иностранным инвесторам.
Позже в АЗРК заявили, что в правительстве было предварительное обсуждение этого вопроса и стороны согласились с предложением о передаче 50% доли госучастия инвесторам. В пример в АЗРК привели успешную работу Шымкентского НПЗ, где 50% доли принадлежит частнику.
Возможную приватизацию также прокомментировали в АО "НК "КазМунайГаз". Там заявили, что в качестве инвесторов рассматриваются различные компании из дальнего и ближнего зарубежья, включая ПАО "Татнефть".
02.04.2025, 11:35 56746
Карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов
Выявлено несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов
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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
После анализа всех имеющихся материалов была выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан (...) Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади до глубины 300 метров составляют свыше 20 млн тонн", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что руководство ТОО "Центргеолсъемка" выполнило значительную часть количественных определений редкоземельных элементов за счет собственных средств, что позволило предварительно оценить запасы.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области планируют запуск месторождения газа на территории леса.
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