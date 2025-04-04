"Майкаинзолото" перешло в собственность "АК Алтыналмас"

Рассказать друзьям

Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Майкаинзолото", ранее принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".





Как рассказали в пресс-службе АО "Алтыналмас", приобретение "Майкаинзолото" является стратегически важным шагом, направленным на укрепление позиций компании в золотодобывающей отрасли Казахстана.





По достижении договоренностей между акционерами АО "Майкаинзолото" и АО "АК Алтыналмас" в апреле 2024 года на предприятие была привлечена команда профессионалов группы компаний "Алтыналмас". Их главной задачей стало устранение последствий аварий, восстановление производственных мощностей, модернизация инфраструктуры и приведение всех процессов в соответствие с высокими стандартами безопасности.





В августе 2024 года на предприятии стартовали строительно-подготовительные работы, а уже в октябре рудник АО "Майкаинзолото" возобновил деятельность, достигнув к ноябрю плановых показателей. Параллельно был запущен бетонно-закладочный комплекс, ведется работа по улучшению административно-бытовых условий работников. В перспективе - дальнейшая модернизация производства и внедрение инновационных технологий, направленных на повышение эффективности и безопасности работ.





В настоящее время на предприятии проводятся мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности и развитию производственного потенциала, а также улучшение условий труда и социальной поддержки работников", - добавили в пресс-службе компании.





Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".



