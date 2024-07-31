Автобус упал в воронку: суд подтвердил вину АО "Майкаинзолото"

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Актобе. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области взяты пробы травы после падежа скота, - В одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области взяты пробы травы после падежа скота, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.





Как рассказали в Минсельхозе, в Комитете ветеринарного контроля и надзора сообщили, что падеж животных в крестьянском хозяйстве "Санжар-Т" начался в начале июля, однако официальное уведомление в Актюбинскую областную территориальную инспекцию поступило 26 июля.





После получения информации о гибели скота заведующий ветпунктом ветеринарной станции МИО прибыл на место происшествия и забил одно животное для дальнейшего исследования. Патологический материал был отобран для исключения особо опасных заболеваний. Первоначально установлено, что внутренних изменений в органах не наблюдается, предварительный диагноз - отравление", - рассказали в ведомстве.





Кроме того, взяты пробы травы с пастбищ, где содержались животные, чтобы определить возможные причины интоксикации. Результаты исследования выйдут 1 августа 2024 года.





Также отмечается, что в хозяйстве приняты все необходимые противоэпизоотические меры, включая вакцинацию и диагностику в соответствии с установленным планом. КРС находится под постоянным ежедневным контролем. Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем.



