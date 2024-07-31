Автобус упал в воронку: суд подтвердил вину АО "Майкаинзолото"
Фото: ДЧС Павлодарской области
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебной коллегией по административным делам суда Астаны оставлено без изменения решение специализированного межрайонного административного суда столицы от 16 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Актом установлена вина работодателя - 100%. АО "Майкаинзолото", отрицая свою вину в произошедшем несчастном случае, оспорило акт в части", - сообщили в суде.
В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте "Майкаинзолото" вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в провал.
Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указано на 100% вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца", - добавили в суде.
Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" отказано.
Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.