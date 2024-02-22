Международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото"

На объекте работы осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки, что увеличивает риск дальнейших обвалов и риск для спасателей

Фото: instagram/pavlodar_tjd

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Павлодар. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото" МЧС РК, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами, - С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото" МЧС РК, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





Как рассказали в МЧС, международные специалисты отмечают, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями.





Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта. Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и, соответственно, риск для спасателей", - отметили в пресс-службе ведомства.





В министерстве уточнили, что консультативные работы проведены департаментом по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК с начальником управления по аварийно-спасательным работам МЧС РФ, с исполняющим обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Узбекистан, с заместителем центра подготовки спасателей МЧС Кыргызской Республики, с начальником управления аварийно-спасательных работ МЧС Республики Беларусь по вопросу имеющихся технологий и обмену опытом проведения подобных поисково-спасательных операций.





Аналогичная работа проведена ДЧС Павлодарской области. Проводились консультации с начальником управления международных ликвидаций ЧС департамента ликвидации ЧС МЧС РФ, с МЧС Республики Беларусь, с начальником управления по аварийно-спасательным работам ДЛСЧ МЧС РФ, с начальником Минского центра республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Республики Беларусь, с экс-заместителем министра по ЧС Кыргызской Республики.





Подобная работа была проведена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб Республики Казахстан. Проводились консультации с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами и партнерами из ЮАР, России, Канады. Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.





Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.





3 февраля сообщалось о приостановке спасательной операции из-за угрозы для жизни спасателей. По всему периметру обвала образовались трещины, а геосканер выявил пустоты под местом обвала. 7 февраля работы возобновили





26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.



