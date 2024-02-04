Работы на месте обвала на "Майкаинзолото" могут приостановить

В МЧС не исключают, что причиной аварии на ТЭЦ Бишкека стала диверсия

Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан

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Бишкек. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ Бишкека сегодня ночью произошел пожар. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления.





Пострадали пять человек, двое из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в столицу для проведения заседания оперативного штаба по ситуации в энергетике, сообщает " Sputnik Кыргызстан"









Все школы и детские сады Бишкека переведены на онлайн-режим. Жители разных районов города жалуются на отключения света.





Вероятно, энергосистема испытывает серьезную нагрузку после аварии на ТЭЦ", - пишет источник.





Информация о якобы взрыве одной из труб или котла ТЭЦ появилась в соцсетях ночью. Позже появилась официальная информация от МЧС о том, что на станции произошел пожар, который потушили в 05.05.





В данное время идет прямой эфир с представителями Минэнерго и городских служб. Власти обещают, что система теплоснабжения Бишкека ориентировочно будет восстановлена в течение 2-3 дней. Об этом заявил замминистра энергетики Насипбек Керимов.





Система "Бишкектеплосети" работает в режиме рециркуляции. Мы принимаем такие меры, чтобы система не замерзла", - сказал он.





Практически вся южная часть Бишкека осталась без отопления", - сообщил замглавы "Бишкектеплосети" Шаршенбек Сарыкеев. По его словам, тепла нет в микрорайонах № 3-8, 11, 12, Улан, Кок-Жар. От тепла временно отключают несоциальные объекты, добавил он.





Дополнено 02.02.2024, 11.02





В МЧС не исключают, что причиной аварии на ТЭЦ Бишкека стала диверсия, сообщает " Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на главу ведомства Бообека Ажикеева.





По его словам, примерно в 03.00 на станции было несколько хлопков. Власти также не исключают техногенную причину аварии.





На территории ТЭЦ Бишкека объявлен режим чрезвычайной ситуации. На месте создан штаб, куда вошли работники профильных госорганов, включая сотрудников ГКНБ.





Теплоснабжение в Бишкеке полностью восстановят в течение 5-7 дней, для объявления режима ЧС в Бишкеке предпосылок нет, заявил глава МЧС.





В Минэнерго жителям Бишкека пообещали сделать перерасчет оплаты из-за ограничения поставки тепла и горячей воды.





Президент страны Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль. Он поручил в сжатые сроки устранить последствия ЧС.





Напомним, в конце прошлого года в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.





В середине января на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил , что к 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии. Он также рассказал, что в Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики.



