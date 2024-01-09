Обнаружено предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты Майкаинского рудника

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество лиц, привлеченных к административному аресту за семейно-бытовое насилие, увеличилось в 2 раза в Казахстане, сообщил на брифинге в МВД заместитель председателя комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров.





Он напомнил, что в прошлом году, по поручению президента, ужесточена ответственность за бытовое насилие, внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы. В частности, с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Теперь административное производство возбуждается по факту, при этом правонарушитель в суде имеет право примириться в суде только один раз.





По его словам, только за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.





По 64% материалам возбуждены административные производства. В 2 раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде", - рассказал Зулхаиров.





За 2023 год вынесено 87 тысяч защитных предписаний и установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Они взяты под усиленный полицейский контроль.





Абулхаиров подчеркнул, что одними полицейскими мерами проблему бытового насилия не решить, поэтому правительство реализует Дорожную карту по пересмотру профилактики бытового насилия.





В регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участковыми инспекторами посещено 150 тысяч семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства, сведения по ним направлены в заинтересованные государственные органы. Круглосуточно функционируют телефоны горячей линии "111" и "150", где каждый может получить консультацию или поддержку", - сообщил спикер.





Также выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, и продвижению семейных ценностей.





Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставляется право временно выселить "агрессора" из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначить агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - уточнил Зулхаиров.





Аналогичные особые требования будут к поведению будут устанавливаться в рамках Уголовного кодекса. Также в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.





Напомним, премьер-министр Алихан Смаилов пообещал , что правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.





Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.



