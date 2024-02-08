На Майкаинском руднике возобновили спасательную операцию

Дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски, в настоящее время они продолжают обучение в онлайн-формате

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Туркестан. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 детей и 10 учителей отравились в 9-й школе Сарыагашского района Туркестанской области. Пострадавших доставили в больницу, - 29 детей и 10 учителей отравились в 9-й школе Сарыагашского района Туркестанской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщает OTYRAR.





В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу, 29 детей и 10 учителей увезли в больницу... Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение", - сообщил руководитель управления образования Туркестанской области.





Учеников перевели на дистанционное обучение на три дня после инцидента. Прокуратура района проводит проверку. По отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры, сообщают ответственные лица.





Дополнено, 06.02.2024, 13.21





В комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали, из-за чего отравились школьники.





По данным областного управления образования, в понедельник утром, дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой. В настоящее время школьники продолжают обучение в онлайн-формате", - сообщили в ведомстве.





В комитете призвали доверять только официальным источникам и воздерживаться от распространения недостоверной информации, а также сообщили, что для расследования данной ситуации создана рабочая комиссия.





Ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах. А учителя красят внутреннюю часть школы. Как выяснилось, среди них были и учителя в положении. Как заявил главный педагог области, школу взяли под особый контроль.