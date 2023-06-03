31.05.2023, 09:32 26491
Минэнерго Казахстана планирует продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК разработало проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива", - говорится в документе.
Проект приказа на публичном обсуждении до 13 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Минэнерго Казахстана планирует повысить предельные цены на бензин и дизтопливо.
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03.06.2023, 16:47 511
В правительстве Казахстана обсудили механизмы стабилизации цен на продовольственные товары
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обсуждены на Республиканском штабе в Цифровом офисе правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, рост цен на СЗПТ с начала года составил 4,2%, а по итогам мая - 0,7%. Антилидерами по данному показателю в текущем году стали Астана (6,1%), Восточно-Казахстанская область (5,3%) и область Жетысу (5,3%). Больше всего подорожали лук, капуста, рис и морковь, при этом наблюдается снижение цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и муку.
Минторговли РК для сокращения уровня инфляции в 2 раза разработан новый подход, направленный на поддержку производителей продовольственных товаров, вносящих наибольший вклад в рост цен на СЗПТ. Сюда относятся говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис, сахар и овощи. На сегодняшний день определены 78 основных производителей. В рамках нового алгоритма будет обеспечен сфокусированный подход к каждому товару - от производства и хранения до реализации.
Меры поддержки будут отличаться, исходя из специфики производства и актуальных проблемных вопросов предприятий. Цены на овощную группу товаров будут регулироваться путем заключения СПК форвардных договоров. При этом всю работу планируется вести посредством специальной информационной системы, которая охватит деятельность региональных СПК, "Продкорпорации" и их партнеров. Данная система прослеживаемости товаров станет "электронным зеркалом" работы по стабилизации цен.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров за счет отечественного производства составляет 80% и более. Вопрос импортозамещения будет решаться комплексно путем реализации более 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тг. В частности, в 2022 году реализовано 270 проектов на 241 млрд тг, в 2023 году планируется запустить еще 291 проект на 536 млрд тг.
По оперативным данным регионов на 2 июня, по республике имеются запасы СЗПТ в объеме 589 тыс. тонн, в том числе более 104,3 тыс. тонн картофеля, 20,9 тыс. тонн лука, 25,1 тыс. тонн моркови и 28,8 тыс. тонн капусты. Вместе с тем с июня по июль планируется сбор 218,3 тыс. тонн раннего картофеля, 161,2 тыс. тонн раннего лука и 30,3 тыс. тонн ранней моркови. В Туркестанской области на текущий момент собрано 96 тыс. тонн капусты, план на июнь составляет - 59,4 тыс. тонн, на июль - 25,9 тыс. тонн. Данных объемов раннеспелых овощей достаточно для обеспечения внутренней потребности.
Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов доложил о мерах антимонопольного реагирования. В частности, в отношении продовольственных рынков с начала года назначено 15 расследований, зарегистрировано свыше 150 актов антимонопольного надзора.
Премьер-министр подчеркнул, что в целом только за май капуста подорожала на 22,3%, морковь - 10,8%, лук - 9,6%, картофель - 6,6%, что говорит о неэффективной работе на местах по обеспечению рынка овощами в межсезонье.
Правительством пересмотрены все механизмы стабилизации цен, внесены соответствующие изменения в отраслевые правила и законодательство. Вся эта организационная работа проводится совместно с акиматами. В то же время одним из факторов роста цен является отсутствие контрактации в регионах", - сказал Алихан Смаилов.
Он также отметил слабую координацию со стороны Министерства сельского хозяйства.
Для стабильности цен рынок должен быть постоянно обеспечен достаточным предложением. К примеру, министерства торговли, сельского хозяйства и акиматы еще в феврале-марте начали прорабатывать с Таджикистаном вопрос закупа лука. Однако закупили только в мае, когда цена на него выросла почти на 10%. Был упущен момент приобретения товара по приемлемой цене. Каждый регион, зная свою специфику, должен заблаговременно заключать договоры с производителями", - подчеркнул премьер.
Глава правительства поручил обеспечить полноценную реализацию нового алгоритма сдерживания цен на СЗПТ и своевременное заключение договоров с производителями сельхозпродукции, а также усилить работу по выявлению непродуктивных посредников и контролю торговых надбавок.
Как сообщалось ранее, в Казахстане инфляция в мае в годовом исчислении составила 15,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 16,5%, непродовольственные товары - на 17,2%, платные услуги - на 13,5%.
03.06.2023, 13:27 4166
В деятельности "Озенмунайгаза" выявлено 160 нарушений
Фото: ozen.kz
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Жанаозен. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная рабочая группа АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) в Жанаозене продолжает свою инспекцию. К настоящему моменту анализом охвачено 55 объектов хозяйственной деятельности, в том числе 17 производственных структурных подразделений АО "Озенмунайгаз", 8 нефтесервисных организаций и 30 сторонних подрядных организаций, сообщили в пресс-службе КМГ.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОМГ предварительно выявлено 160 нарушений и несоответствий, из которых:
7 фактов переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством РК;
по 10 фактам проводятся служебные расследования;
по 101 факту будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным лицам.
Сумма ущерба по фактам правонарушений будет определена по результатам процессуальных и регламентирующих мероприятий.
Мы тесно работаем с правоохранительными органами и оперативно сообщаем обо всех выявленных противоправных нарушениях. Далее ими предпринимаются следственные действия и мероприятия, в том числе к ним относится и вчерашнее задержание департаментом экономических расследований заместителя генерального директора "Озенмунайгаза". Работа комиссии еще не завершена, и по многим фактам ведутся служебные расследования", - отметил руководитель специальной рабочей группы, заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
Как сообщалось ранее, КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений.
02.06.2023, 20:37 13901
В Казахстане с 1 июля увеличатся цены на газ
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 июня, министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания в мажилисе заявил о планируемом повышении оптовых и розничных цен на газ в Казахстане с 1 июля.
По словам главы Минэнерго, для увеличения инвестиционной привлекательности газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны его ведомство в 2023 году по согласованию с Министерством национальной экономики планирует поэтапное увеличение оптовых цен на газ в течение пяти лет.
Увеличение розничных цен на газ для населения с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года по стране составит 1-3 тенге за 1 куб. м, а для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, средняя розничная цена на газ составит 33 тенге за 1 куб. м, то есть сегодня это только 25 тенге", - сказал Саткалиев.
Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию поднимут с 1 июня. Соответствующий приказ подписал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Корректировка тарифов связана с увеличением затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.
02.06.2023, 13:38 19321
Российская сеть "Вкусвилл" откроется в Казахстане
Ретейлер запускает доставку товаров в сети страны
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сеть "Вкусвилл" выходит на рынок Казахстана. Компания запустила в стране возможность оптового заказа своих продуктов и уже привлекла ряд партнеров из числа местных розничных компаний.
Однако эксперты предупреждают, что развитие на рынке Казахстане может осложнять логистика и слабый уровень известности бренда среди местных жителей", - сообщает "Коммерсантъ".
Ранее "Вкусвилл" зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru в базе "СПАРК-Интерфакс".
На сайте представлен каталог товаров ретейлера для оптового заказа в Казахстан. Во "Вкусвилле" подтвердили запуск нового проекта. Там пояснили, что через сайт ретейлер готов принимать заявки от потенциальных партнеров для поставок своей продукции в Казахстан. В сети говорят, что также начали сотрудничать с рядом локальных партнеров в Казахстане, поставки которым осуществляются через дистрибутора Brandpoint. В основном это товары со сроком хранения более 30 дней", - пишет сайт.
В частности, продукцию от "Вкусвилла" сегодня уже можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети "Кинопарк" и на маркетплейсе Megapit. В ближайшее время продукция ретейлера появится в магазинах продуктовых сетей "Юбилейный" и Green Bean, уточняют в сети.
Независимый эксперт Ирина Болотова говорит, что сегодня многие российские ретейлеры для диверсификации бизнеса рассматривают возможности для вывода бизнеса в соседние страны. Однако, предупреждает эксперт, рынок ретейла Казахстана отстает от российского на 12-15 лет. По данным Infoline, оборот розничной торговли Казахстана в 2022 году составил $34,5 млрд. Для сравнения: оборот только двух крупнейших российских сетей X5 Group и "Магнит", согласно данным Infoline, за прошедший год составил $38,4 млрд и $34 млрд соответственно.
Она отмечает, что ниша продажи продуктов для здорового образа жизни, в которой работает "Вкусвилл", в Казахстане остается свободной. Но она считает релокантов не самой стабильной аудиторией, так как многие из них могут снова принять решение о переезде.
В целом Болотова называет сегмент B2B сложным для развития за границей.
Ретейлерам необходимо учитывать тонкости местного законодательства, получения лицензий на продажу, а также предусмотреть способы реализации нераспроданных остатков товаров в стране", - считает эксперт.
Она также обратила внимание на сложности в организации логистики в Казахстане из-за больших расстояний между крупными городами. Этот факт, по мнению Ирины Болотовой, также может повлиять на широту поставляемого в страну ассортимента продуктов.
В то же время гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что в первую очередь основными покупателями продукции "Вкусвилла" в Казахстане станут россияне, которые переехали в эту страну в прошлом году из-за мобилизации. По его словам, туда уехали жители крупных российских городов - а это основные покупатели "Вкусвилла".
В перспективе "Вкусвилл" сможет привлечь лояльную аудиторию и среди казахстанских потребителей. Однако на это потребуется больше времени, так как в Казахстане пока не планируется открытие магазинов сети", - уточнил эксперт.
Для справки:
Компания "Вкусвилл" основана в Москве в 2012 году Андреем Кривенко. По собственным данным, сеть насчитывает более 1,4 тыс. магазинов в 78 городах России. По итогам 2022 года заняла восьмое место в рейтинге Infoline среди крупнейших FMCG-сетей в России. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Вкусвилл" за прошлый год составила 203,4 млрд рублей, чистая прибыль - 3 млрд рублей.
Вкусвилл" стал наращивать свое присутствие на постсоветском пространстве с прошлого года. Тогда ретейлер совместно с логистической компанией Boxberry запустил оптовую доставку своих товаров в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию со сроком до десяти дней.
Ранее сообщалось, что бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
02.06.2023, 10:21 23631
В 6 из 20 регионов Казахстана денежные расходы населения превышают доходы
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане денежные доходы в четвертом квартале 2022 года составили 252,4 тысячи тенге на душу населения - на 17,7% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2021 года доходы населения в среднем составляли 214,5 тысячи тенге, плюс 10,6% за год.
В то же время расходы на душу населения выросли на 15,1% за год, до рекордных 246,8 тысячи тенге за квартал. В аналогичном периоде предыдущего года расходы населения составляли 214,5 тысячи тенге, плюс 12% за год", - сообщает finprom.kz.
Отмечается, что разница между доходами и расходами составила 5,6 тысячи тенге (или 2,3%), это максимальная разница в денежном выражении в соответствующем периоде за последние годы.
В региональном разрезе наибольшие доходы были зарегистрированы у населения столицы: 357,3 тысячи тенге на душу населения - на 16,2% больше, чем годом ранее. На второй строчке оказалась Карагандинская область: 354,9 тысячи тенге, плюс 23,1%. Тройку лидеров замкнула Улытауская область: 339,1 тысячи тенге.
Наименьшие показатели были зафиксированы у населения Туркестанской области: всего 163,3 тысячи тенге - на 23,7% больше, чем годом ранее.
По расходам лидировала Карагандинская область: 327,3 тысячи тенге на душу населения - на 21% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматы (322,1 тысячи тенге, плюс 7%) и Улытауская область (307,4 тысячи тенге).
Наименьшие расходы ожидаемо наблюдались в той же Туркестанской области: 177,4 тысячи тенге на душу населения - на 25,2% больше, чем годом ранее.
Денежные доходы населения превышали расходы в 14 из 20 регионов страны. Лучшие показатели наблюдались в Западно-Казахстанской области: здесь доходы превышали расходы жителей на 25,6%. В тройке лидеров также оказались Костанайская область и Астана: разница в пользу доходов составляла 24,1% и 18,9% соответственно. На четвертой и пятой строчках расположились Абайская (18,3%) и Мангистауская (17%) области.
В 6 из 20 регионов Казахстана, напротив, расходы превышали доходы. Антилидером стала Алматинская область, где доходы были меньше расходов сразу на 14,8%. В других регионах картина выглядела так: в Жетысуской области доходы были меньше расходов на 14,5%, в Шымкенте - на 8,6%, в Алматы - на 8,2%, в Туркестанской области - на 8%, в Жамбылской - на 5,2%.
Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова ранее в мажилисе указала на изменение качества потребительской корзины в Казахстане не в лучшую сторону и повышение расходов населения на продовольственные товары.
01.06.2023, 19:53 35036
Макропрогноз ЕАБР 2023-2025: прогноз экономического роста улучшен для всех стран региона
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз на 2023-2025 годы. В аналитическом материале резюмированы итоги экономического развития государств - участников Банка в начале 2023 года и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона до конца текущего года, а также на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба банка.
Аналитики ЕАБР продолжили делиться видением развития трех основных трендов в мировой экономике и их влиянием на Евразийский регион. Первый - замедление инфляции при сохранении ее на повышенном уровне относительно последнего десятилетия. Второй - завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. Третий - ослабление мировых темпов экономического роста.
Внешние условия для экономик Евразийского региона в 2023 году будут характеризоваться высокой инфляцией в развитых странах и сдержанным спросом на экспортную продукцию стран региона. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров говорит о существенном замедлении мировой экономики: "Повышенная инфляция и резко возросшие процентные ставки будут тормозить экономический рост в крупнейших экономиках. Рост ВВП США оценивается нами на уровне 0,4% в 2023 году. Мы допускаем возможность рецессии в отдельные кварталы 2023 и 2024 годов, а значимый восстановительный рост в размере 2,8% ожидается только в 2025 году. В еврозоне скорость восстановления будет еще более низкой - 0,3% в 2023 году и 1,9% в 2025 году. В Китае прогнозируем ускорение роста ВВП до 5,6% в 2023 году на фоне отказа от жесткой карантинной политики, однако есть предпосылки для замедления экономики Китая в среднесрочной перспективе. В условиях избирательного цикла в США турбулентность в финансовом секторе и повышенные риски рецессии подтолкнут ФРС к снижению ставок уже в III квартале 2023 года. ЕЦБ также завершит цикл поднятия ставок к середине текущего года, и уже в конце 2023 - начале 2024 года их траектория развернется. Мы считаем, что мир не вернется к сверхнизкой инфляции и ставкам, характерным для 2010-х годов, и прогнозируем средний уровень инфляции в 2023-2025 годах в США 3,6% г/г, а в еврозоне - 3,7% г/г".
Экономики региона операций ЕАБР продемонстрируют высокую степень устойчивости к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям в среднесрочной перспективе. Прогноз на 2023 год улучшен для всех государств - участников Банка. Основными факторами пересмотра стали сильные результаты начала текущего года на фоне достаточно быстрой адаптации экономик к изменившимся в 2022 году условиям функционирования и поддержки со стороны налогово-бюджетной политики в ряде стран. Аналитики ЕАБР ожидают рост ВВП региона на 1,5% по итогам 2023 года.
Экономики России и Беларуси уже в первом полугодии 2023 года вернутся к росту в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года ВВП России увеличится на 1% и продолжит расти темпами около 1,3% ежегодно в 2024-2025 годах. Восстановление спроса в России и частичная перестройка логистических цепочек будут способствовать росту экономики Беларуси на 2,2% в 2023 году. В дальнейшем темпы стабилизируются около 1%. В среднесрочной перспективе деловая активность в этих странах по-прежнему будет сдерживаться повышенной неопределенностью, трудностями в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничением доступа к передовым технологиям.
Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов отметил, что "рост экономики Казахстана может достичь 4,3% в 2023 году и 4,4% в 2024-2025 годах. Экономическую активность поддержит реализация государственных инициатив, направленных на диверсификацию экономики и усиление инвестиционного потенциала, а также расширение производственных мощностей. Сильный внутренний спрос и увеличение взаимной торговли обеспечат высокие темпы роста по итогам 2023 года и в других государствах - участниках ЕАБР: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, Кыргызстане - на 4,2%, в Таджикистане - на 7,9%".
Аналитики ЕАБР прогнозируют замедление агрегированной по региону операций банка инфляции до 6,4% по итогам 2023 года с 12,4% в 2022 году. Основными факторами выступят адаптация экономик и отход от шока начала 2022 года, когда наблюдался резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. В Армении инфляция прогнозируется на уровне 2,5% в 2023 году, в Беларуси - 7,8%, в Казахстане - 7,9%, в Кыргызстане - 7,1%, в России - 6,1%, в Таджикистане - 6,6%. В 2024-2025 годах ожидается приближение инфляции в большинстве стран региона к целевым значениям.
Прогнозируемое замедление инфляции создает предпосылки для снижения ключевых ставок центральными (национальными) банками большинства стран региона в среднесрочной перспективе. Национальный банк Казахстана может начать постепенное снижение базовой ставки со второй половины 2023 года, и до конца года есть потенциал снижения до 15% с 16,75% на конец мая. В случае ослабления инфляционного давления со стороны внешнего сектора возможно снижение ставки до 11-12% к концу 2024 года. Аналитики ЕАБР ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в 2023 году и ее поэтапное снижение до 6-6,5% в 2024-2025 годах.
В базовом прогнозе аналитиков банка нет устойчивых отклонений курса российского рубля от текущих значений. Среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году прогнозируется на уровне 77,4 руб. за доллар и около 79 на конец года. Ослабление рубля в конце 2022 - начале 2023 года устранило его переоцененность, сформировавшуюся в 2022 году. В оставшейся части года предполагается, что динамика курса во многом продолжит определяться состоянием торгового баланса, где рост импорта на фоне восстановления внутреннего спроса будет компенсироваться ростом экспортных доходов по мере сокращения дисконтов на российскую нефть. Динамика курса казахстанского тенге в оставшейся части 2023 года прогнозируется стабильной. Высокая базовая ставка продолжит поддерживать привлекательность казахстанских финансовых активов. По мере снижения ставки можно ожидать разворота в динамике курса тенге. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 451 в 2023 году и 465 в 2024 году.
Напомним, китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. подтвердило рейтинги Евразийского банка развития (ЕАБР): долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "iBBB+" и рейтинг по национальной шкале "AA+". Прогноз по рейтингам "стабильный".
01.06.2023, 17:11 39131
Казахстанско-китайский промышленный город начнут строить в этом году в Хоргосе
Делегация из области Жетысу посетила город Сямынь с целью привлечение иностранных инвестиций, создания новых производств и внедрения передовых технологий в регионе
Фото: Акимат Жетысуской области
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Пекин. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый этап строительства казахстанско-китайского международного промышленного города на территории специально экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" планируется начать в этом году.
Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в рамках продолжающегося рабочего визита в Китайскую Народную Республику.
Делегация из области Жетысу посетила город Сямынь с целью привлечение иностранных инвестиций, создания новых производств и внедрения передовых технологий в регионе. В ходе посещения делегация приняла участие в семинаре по торговле, экономике и инвестициям, состоявшемся в рамках проекта "Один пояс - один путь", где были презентованы торговые и экономические возможности регионов, основной упор был сделан на активизацию проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город", реализуемого на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", - сообщает пресс-служба акима.
Сямынь с населением более 5 млн человек - один из крупнейших морских портов мира. Годовой контейнерный оборот - 12,4 млн контейнеров. Поэтому город считается важным логистическим хабом Южного Китая. В этой связи обмен опытом в целях развития специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" имеет большое значение для области Жетысу.
Установив с вами двусторонние связи, мы приехали с целью привлечения инвестиций из города Сямынь в нашу область. Главная цель - обсуждение и ход реализации проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город", который будет построен на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Из-за пандемии проект был приостановлен. Совместно с китайской стороной мы подписали меморандумы по его активизации. На 1000 га участка на территории специальной экономической зоны до конца года планируется начать первый этап строительства", - сказал Исабаев.
В Сямыне расположено большинство компаний - участников проекта "Казахстанско-китайский международный промышленный город". 10 крупнейших компаний приняли участие в состоявшемся семинаре. Большая часть из них специализируется на логистике, зеленой энергетике вопросах транспорта и экологии. Интерес к проекту проявили и предприятия, выпускающие специальную строительную технику.
Одну из компаний, которая также намерена принять участие в проекте, представители делегации посетили лично, ознакомившись с ее деятельностью. Это крупнейшая в Китае логистическая компания ITG, которая занимается импортом руды, цветных металлов, каучука, бумаги, сельскохозяйственных товаров, обеспечивая внутренний рынок необходимым сырьем. Годовой доход по экспорту и импортозамещению составляет 600 млрд юаней, то есть 40 трлн тенге. При этом компания входит в список 2000 сильнейших компаний мира по версии журнала Forbes, имеет связи более чем с 10 странами мира", - рассказали в пресс-службе.
Как подчеркнул Бейбит Исабаев, гораздо выгоднее поставлять сырье из области Жетысу, граничащей с Китаем, чем из дальнего зарубежья. В свою очередь руководство компании выразило заинтересованность посетить Казахстан в будущем.
Ознакомившись с потенциалом области Жетысу, представители китайских компаний рассказали о своих инвестиционных возможностях.
К примеру, компания Chengdu Keerun Investment заинтересована в налаживании тесных связей в области сельского хозяйства и производства цветных металлов. В июле компанией запланирован специальный визит в Казахстан. А вот компания Xiamen Municipal Envioronmental заявила о готовности перерабатывать промышленные, медицинские и твердо-бытовые отходы. При этом аким области отметил, что в регионе ежегодно вывозится до 130-140 тысяч тонн мусора, более половины из которого можно перерабатывать. Он также подчеркнул, что необходимая поддержка предприятию будет оказана, озвучив свои предложения для каждой компании", - отмечается в информации.
В завершение семинара ТОО "Дачжуо" заключило меморандум с 3 компаниями, которые намерены принять участие в проекте "Казахстанско-китайский промышленный город", реализуемом на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Это консалтинговая группа Северо-Китайского института проектирования электроэнергетики, компании Chengdu Keerun Investment и Shenzhen Eternal Asia Logistic.
Дачжуо", занимающееся управлением комплексными проектами в области транспорта и инвестиций, градостроительного строительства, будет реализовать проект "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Компания имеет отличную репутацию в Китае, где почти за четверть века ТОО открыто 45 филиалов. Ежегодно на управление проектами выделяется 6,5 трлн тенге, а на инвестиционное и финансовое обслуживание - 5,2 трлн тенге. При этом технопарк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" для компании станет первым инвестиционным проектом за рубежом. Его стоимость составляет 330 млрд тенге.
В будущем логистическом технопарке будут новые производства, развитая инфраструктура, предприятия по переработке сельхозпродукции, торгово-развлекательные объекты, фудкорты и многое другое. То есть будут созданы новые рабочие места, расширено применение современных технологий, что способствует эффективной реализации фундаментального проекта",- подчеркнули в пресс-службе акима региона.
Ранее в рамках визита в КНР был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между управляющей компанией СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", технопарком "Казахстанско-китайский международный промышленный город" и МЦПС КНР, что содействует развитию беспрепятственной логистики.
01.06.2023, 14:37 41906
Эксперты обсудили перспективы добычи угля в Казахстане
Большие перспективы по экспорту угля открывают Транскаспийский международный транспортный и Балтийский маршруты
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы добычи угля в Казахстане обсудили промышленники и эксперты в рамках отраслевого форума.
Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец заявил, что повышенный спрос на казахстанский уголь ожидается в течение ближайших лет со стороны стран Евросоюза, информирует sputnik.kz.
Прогнозы подтверждаются текущими показателями экспорта угля. По итогам января-апреля 2023 года объем экспорта составил порядка 3,9 млн тонн, что больше на 4%, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Николай Радостовец.
По его словам, большие перспективы по экспорту угля открывают Транскаспийский международный транспортный и Балтийский маршруты.
Представители угольной промышленности признают, что сегодня отрасль пребывает в состоянии неопределенности.
С учетом политики государства по декарбонизации экономики Казахстана и отсутствия каких-либо четких планов по дальнейшей диверсификации угольной отрасли существует неопределенность в дальнейших перспективах добычи угля. Это не позволяет компаниям сформировать видение дальнейшей работы и планировать затраты", - пояснил Николай Радостовец.
Однако в связи со значительным дефицитом производства электрической энергии и крайне слабой обеспеченностью населения газом нужно пересмотреть целевые показатели "зеленой" повестки и сохранить угольную генерацию в Казахстане, утверждает спикер.
С учетом существующих технологий по чистому сжиганию угля имеются перспективы по снижению влияния угольной генерации на окружающую среду. Считаем важным четко обозначить пути налаживания производства новых товаров из угля, провести детальный анализ текущей ситуации и определить дальнейшее развитие угольной промышленности", - добавил он.
Как отметил глава ОЮЛ, при переработке угля возможно получить более 250 видов продукции, в том числе жидкое топливо.
Производство новой продукции из угля позволит создать новые рабочие места и увеличить цепочку производства, что способствует дополнительным поступлениям в бюджет. Однако стоимость проектов по переработке угля все еще остается крайне высокой, что ограничивает возможности развития углехимии в Казахстане", - подчеркнул Радостовец.
Угледобывающие предприятия, несмотря на отсутствие мер поддержки со стороны государства, отсутствие доступа к заемным средствам банков, своими силами реализуют проекты по внедрению современных технологий обогащения и глубокой переработки угля, продолжил спикер.
Одна из проблем в отрасли - потребность в реализации проектов с более глубокой комплексной переработкой угля для получения новых продуктов с высокой добавленной стоимостью: газ, бензин, моторное масло", - признает вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан.
Вместе с тем, по его словам, до 2029 года предусмотрена реализация 8 проектов для увеличения объемов добычи угля.
Начато строительство новых энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-1 и 3, с 2028 года запустятся ТЭЦ в городах Кокшетау и Семее. Рассматривается поставка с 2025 года энергетического угля в Узбекистан с поэтапным увеличением до 12,8 млн тонн. Будут расширяться экспортные направления", - добавил вице-министр.
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