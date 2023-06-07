Минсельхоз Казахстана озвучил прогноз по урожаю зерновых

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания правительства озвучил прогноз по урожаю зерновых в 2023 году.





В текущем году посев аграриями завершен в оптимальные сроки сева. Работа по сохранению влаги в почве тоже была проведена вовремя. По данным Казгидромета, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей территории республики. В июле-августе меньше нормы в западных и южных регионах страны, в оставшихся регионах будет согласно нормам. Чтобы сделать более-менее точный прогноз по урожаю необходимо дождаться всходов. Однако все эти факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, то валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой", - сказал Ербол Карашукеев.





По его словам, на сегодняшний день, по оперативным данным акиматов областей, весенние полевые работы завершились практически во всех регионах страны, за исключением области Улытау. В данном регионе посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, завершение работ планируется до конца текущей недели.





В целом в текущем году, согласно данным акиматов, общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше уровня 2022 года, в том числе площадь ярового сева - 20,9 млн га.





Колосовые зерновые посеяны на площади 15,6 млн га, посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн га, работы завершены на площади чуть менее 3,3 млн га, или 97,4% от плана. По сравнению с прошлым годом площади масличных существенно увеличены по Северо-Казахстанской области на 50 тысяч га, также увеличены на 17,4 тысячи га по Акмолинской и 12,4 тысячи га по Абайской областям. Не достигнуты плановые показатели по площади масличных культур в Актюбинской области, а в Западно-Казахстанской области вместо запланированного увеличения на 37,5 тысячи га площади, наоборот, сокращены на 16 тысяч га", - сказал министр.





Посев картофеля полностью завершен, площади сева увеличены на 6,7 тысячи га с доведением до 197,5 тысячи га, из которых 2 тысячи га в Северо-Казахстанской области.





Площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, это на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года, посев завершен.





Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тысячи га, снижение составило порядка 15 тысяч га. Рис засеян на площади 97,3 тысячи га, что больше планируемого показателя на 2,3 тысячи га.





По его словам, в целях координации всех вопросов, связанных с проведением весенних полевых работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенами, агрохимией, техникой, финансированием, был создан республиканский оперативный штаб.





Для обеспечения посева имелся сформированный сельхозтоваропроизводителями семенной фонд в объеме 2,4 млн тонн. Проведена предусмотренная законодательством экспертиза семян. Из проверенного объема семян 99,9% признаны кондиционными, 90,9% соответствуют 1-му и 2-му классу посевного стандарта. Проблем с поставками семян не наблюдалось", - отметил Карашукеев.





Также аграрии были обеспечены удешевленным дизельным топливом на проведение посевной. На период февраль-июнь выделено порядка 419,0 тысяч тонн дизтоплива, что на 19 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Совместно с Министерством энергетики был утвержден соответствующий график закрепления областей за НПЗ и определена фиксированная цена с НПЗ - 222,0 тысяч тенге/тонна, или 184 тенге/литр.





В настоящее время Министерством формируются потребность в удешевленном дизтопливе на проведение уборочной кампании. Стоит отметить, что впервые формирование необходимых объемов и реализация дизтоплива СХТП будет осуществляться в электронной форме на базе модуля в государственной информационной системе субсидирования. Через указанную систему уже подано более 28,5 тысячи заявок на 368,2 тысячи тонн топлива. В настоящее время Министерством формируется общая заявка, которая будет направлена в Минэнерго для формирования графика отгрузок", - сказал Карашукеев.





По данным министра, на текущий год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений. Все проблемные вопросы по получению субсидий по данному направлению решены, выплата осуществляется согласно планам финансирования регионов. На сегодняшний день аграриям уже отгружено более 464,7 тысячи тонн удобрений, что на 68,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (396 тысяч тонн).





Что же касается погодных условий, то, по данным РГП "Казгидромет", в целом прогнозируется благоприятная погода для будущего урожая, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей части территории республики.





Согласно обновленному прогнозу Казгидромета, в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы. Вместе с тем в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.





Умеренная засуха ожидается:



