06.10.2024, 15:08 30181
Минцифры усилит требования к операторам по скорости мобильного интернета
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане повысят минимальный порог скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.
Мы сегодня ужесточаем требования (к мобильным операторам - Прим. ред.) по минимальному порогу, который они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы поднимаем с 10 до 50 Мбит/с - минимальный порог на базовых станциях 5G", - рассказал глава МЦРИАП.
Министр также рассказал, что согласно проведенным замерам, в стране выявлено 350 "белых пятен" - мест, где отсутствует интернет. Сейчас министерство решает эту проблему.
Мы договорились с КНБ об установке на административных зданиях базовых станций, там, где не обрабатывается секретная информация.Мы с акиматами подписали план, где будем на республиканских дорогах ставить антенно-мачтовые сооружения, чтобы потом на них могли мобильные операторы устанавливать базовые станции", - рассказал Мадиев.
Также с Минздравом была обсуждена возможность увеличения уровня радиосигнала на базовых станциях.
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07.10.2024, 15:17 781
Казахстан может увеличить поставки зерна в Китай до 3 млн тонн
Казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании оперштаба по уборочной кампании в правительстве рассмотрели региональность поставок казахстанских зерновых в Китай, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Как проинформировали в правительстве, по итогам 9 месяцев на 75% выросли объемы транспортировки зерна в КНР в крытых вагонах и на 5% - в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции Хоргос и Алашанькоу в бондовую зону СУАР, где нет пошлин, для переработки и дальнейшей отправки готового продукта. Таким образом, казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по тем маршрутам зерно идет в основном в контейнерах. При этом ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю, в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.
Перед нами стоит задача - поставить 2 млн тонн зерновых в Китай в этом году, но мы можем увеличить объемы до 3 млн тонн. Также надо наращивать поставки муки в Афганистан. Новые контракты и логистика должны стать одним из главных вопросов на предстоящем казахстанско-афганском бизнес-форуме в Алматы", - сказал вице-премьер Серик Жумангарин.
Также в ходе заседания управляющий директор АО НК КТЖ Бауыржан Урынбасаров представил основные рынки поставок казахстанского зерна и муки по железной дороге за 9 месяцев этого года.
По словам Урынбасарова, при общем объеме отгрузки зерна в 6,6 млн тонн (меньше на 21% к аналогичному периоду прошлого года) пропорционально вырос объем перевозки продуктов перемола - 2,7 млн тонн (на 21% больше чем за 9 месяцев 2023 года). Из 6,6 млн тонн зерна 5 млн тонн ушло на экспорт, и только в сентябре отгружено 900 тыс. тонн. Экспорт продуктов перемола составил 2,1 млн тонн, из них в сентябре - 310 тыс. тонн.
Основные страны поставок казахстанского зерна - Центральная Азия (2,9 млн тонн), Китай (1,3 млн тонн), Афганистан (127 тыс. тонн), это объемы за 9 месяцев этого года. Стоит отметить, что после относительного затишья возобновились поставки зерна в Иран - 211 тыс. тонн, из них 140 тыс. тонн - только в сентябре. В другие страны - Италию, Турцию и Россию - отправлено 423 тыс. тонн. В основные страны поставок продуктов перемола с января по сентябрь отгружено: в Центральную Азию - 495 тыс. тонн, Китай - 639 тыс. тонн, Афганистан - 666 тыс. тонн", - информировал Урынбасаров.
По состоянию на 7 октября, в Казахстане убрано 94% всех площадей зерновых, 90,5% картофеля, 84,6% овощей, 30% масличных культур, 23% сахарной свеклы. С начала уборочной кампании на элеваторы поступило 4,4 млн тонн зерна.
06.10.2024, 11:06 37611
Казахстан имеет возможность импортировать до 285 тыс. тонн бензина из России в 2024 году
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан может импортировать до 285 тыс. тонн автомобильного бензина из России в 2024 году, сообщили в Министерстве энергетики.
В рамках утвержденного индикативного баланса между РК и РФ на 2024 год имеется возможность импорта российских автобензинов до 285 тыс. тонн в 2024 году", - сообщили в ведомстве.
При этом, по данным Минэнерго, цена реализации "народного" Аи-92 не может превышать предельной цены - 205 тенге/литр, установленной государством.
06.10.2024, 11:04 36201
В стране нет дефицита нефтепродуктов - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов, заявил на брифинге для журналистов министр энергетики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по АЭС.
По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина.
В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.
Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил Саткалиев.
Он добавил, что Казахстан также ежегодно резервирует на осень 50-70 тыс. тонн бензинов из России.
"Даем возможность операторам импортировать при необходимости, в случае дефицита. Но сейчас такой потребности нет", - подчеркнул министр.
Глава ведомства также прокомментировал ремонт на Кашагане. По его словам, первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки и закончить ремонт за 30 дней.
Это плановый ремонт. Без его осуществления месторождение не сможет осуществлять свою деятельность", - подчеркнул Саткалиев.
На брифинге министр также рассказал, что Россия до конца года импортирует в Казахстан до 285 тыс. тонн автобензина.
05.10.2024, 11:57 82046
В Казахстане почти 26 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан 25,8 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Общая сумма льготного кредитования сахарных заводов от АО "Аграрная кредитная корпорация" составляет 25,8 млрд тенге. Кредитная линия уже открыта для завода "Ақсу қант" на сумму 15 млрд тенге и выделено через СПК "Жетісу" 1,6 млрд тенге. Меркенскому сахарному заводу предоставлена кредитная линия на 10,8 млрд тенге. Это позволит сахарным заводам в скором времени рассчитаться со свекловодами за новый урожай", - пояснили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что для субсидирования фермеров за сдачу сахарной свеклы на переработку в ближайшее время из резерва правительства будут выделены необходимые средства.
Выплаты фермерам будут производиться поэтапно в соответствии с установленным порядком. Для возмещения транспортных расходов фермеров Жамбылской области, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тысяч тенге до 45 тысяч тенге за тонну", - добавили в пресс-службе главы правительства.
Отмечается, что в этом году ожидается валовой сбор свеклы в размере 1,1 млн тонн, что в производстве даст порядка 120 тысяч тонн сахара.
Ранее сообщалось, что объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге.
05.10.2024, 10:26 84356
Россия попросила Казахстан приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни
Фото: Depositphotos
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Москва. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ дыни, сообщает пресс-служба ведомства.
Решение принято в связи с неоднократным выявлением в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта - дынной мухи", - информирует ТАСС.
Отмечается, что вредитель является карантинным для стран-членов Евразийского экономического союза и повреждает широкий спектр сельскохозяйственных культур семейства тыквенные, таких как дыня, арбуз, огурец и тыква. По данным Россельхознадзора, потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения дынной мухи может составить более 250 млн рублей (около 1,2 млрд тенге. - Прим. ред.).
Ранее Россельхознадзор предложил Казахстану приостановить экспорт зерна в Россию.
04.10.2024, 11:22 115946
В Атырау возникла нехватка сжиженного газа
Наблюдаются очереди на заправках
Фото: Depositphotos
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Атырау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау возникла нехватка сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба городского акимата.
С 1 октября в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводятся в ТОО "АНПЗ", в регионе наблюдаются очереди на заправках сжиженного нефтяного газа. Акиматом области во избежания дефицита СНГ в регионе были запрошены дополнительные объемы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для обеспечения области сжиженным газом было принято решение о выделении СНГ с ТОО "АНПЗ" 408 тонн, с ТОО "Жаикмунайгаз" - 2490 тонн, с АО "СНПС-Актобемунайгаз" - 4122 тонны.
На сентябрь было выделено 3016 тонн дополнительного объема, на начало октября 882 тонны СНГ с ТОО "АНПЗ", - добавили в пресс-службе.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал, когда в Казахстане планируют закрыть дефицит сжиженного газа.
03.10.2024, 21:02 137831
Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18 сентября по 1 октября Казахстан принял миссию МВФ. По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей макроэкономической ситуации и реализуемых структурных реформ, денежно-кредитной и фискальной политики, а также основные выводы и рекомендации, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
По мнению миссии, экономика Казахстана сохраняет устойчивость, инфляция постепенно снижается, банковская система в целом остается стабильной, несмотря на высокие темпы роста кредитования.
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики и расширения нефтяного месторождения Тенгиз. В числе факторов риска обозначены возможное замедление роста в экономиках стран - торговых партнеров Казахстана, потенциальное обострение геополитической ситуации, а также повышение волатильности цен на сырьевые товары.
Эксперты МВФ отметили снижение инфляции в августе 2024 года и прогнозируют ее дальнейшее понижение до 8,3% к концу 2024 года и до 5% к 2027-2028гг. В качестве благоприятного фактора обозначены повышение эффективности денежно-кредитной политики на фоне гибкости обменного курса, а также осмотрительный подход Национального Банка Казахстана к снижению базовой ставки, что привело к стабилизации внутренних цен с февраля 2023 года.
Миссия положительно оценила меры по повышению устойчивости финансового сектора. При этом, МВФ выражает обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости бюджета РК от ресурсов Национального фонда. Эксперты подчеркивают важность фискальной консолидации, прозрачности и укрепления основ фискальной системы, базирующихся на бюджетных правилах. Помимо этого, миссия отмечает значимость проведения структурных реформ, предусмотренных Указом Президента РК "О мерах по либерализации экономики".
Следующий визит миссии МВФ по статье IV состоится в мае 2025 года.
03.10.2024, 19:25 139646
Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали
В свою очередь расходы на содержание животных выросли
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором квартале 2024 года домашние хозяйства РК произвели собственной продукции на 56,5 млрд тенге - на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В том числе на продукты питания пришлось 54,9 млрд тенге (плюс 2,4% за год), на непищевые товары - 1,6 млрд тенге (плюс 6,5%), сообщает energyprom.kz.
Из общего объема произведенной домашними хозяйствами продукции было продано потребительских товаров на сумму 5,2 млрд тенге. Затраты на производство составили 29 млрд тенге, увеличившись за год на 4,7%.
В сегменте продуктов питания наибольший объем выпуска пришелся на животные масла (12,5 млрд тенге), сметану и другие молочные продукты (11,8 млрд тенге), булочные и мучные кондитерские изделия (10,5 млрд тенге), хлеб (8,8 млрд тенге), варенье, джем и повидло (5,2 млрд тенге).
Среди непищевых товаров на текстильные и швейные изделия пришлось более 1 млрд тенге, на древесину и изделия из древесины - 55,7 млн тенге.
Если же говорить о производстве продукции домашними хозяйствами страны в натуральном выражении, то в животноводческом сегменте выпуск говядины вырос на 2,9% до 7,1 тыс. тонн, свинины - на 4,6% до 3,6 тыс. тонн, птицы - на 21,4% до 725,7 тонны, а производство конины, напротив, сократилось на 1,2%, до 1,7 тыс. тонн, как и производство баранины - на 12,2%, до 9,1 тыс. тонн. Прочих видов мяса и субпродуктов выпустили 2,5 тыс. тонн - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Производство свежего молока в домохозяйствах страны составило 413,5 млн литров, яиц - 117,2 млн штук, шерсти и пуха - 1,7 тыс. тонн, шкур - 323,3 тыс. штук, меда - 64,2 тонны.
На уход за животными домохозяйства страны потратили 24,7 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее (всего плюс 0,3%). Сразу 77,8% расходов составила покупка кормов: 19,2 млрд тенге, минус 1,2% за год. Еще 2,5 млрд тенге пришлось на наем рабочей силы, 587,6 млн тенге - на ветеринарные услуги, 511,4 млн тенге - на услуги транспорта, 60,5 млн тенге - на убой и разделку туш.
Что касается доходов от продажи перечисленной выше продукции, они составили всего 22,7 млрд тенге - на 31,2% меньше, чем во втором квартале 2023 года.
Основная часть пришлась на доходы от реализации свежего молока: 62,1% от общей суммы, или 14,1 млрд тенге. Далее идут доходы от продажи говядины (4 млрд тенге, минус 39,2%) и свинины (1,5 млрд тенге, плюс 3,6%). Неплохой доход домохозяйствам также дала продажа яиц (1,4 млрд тенге), баранины (686 млн тенге), конины (586,9 млн тенге) и меда (127,9 млн тенге).
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?