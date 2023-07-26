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Модель централизованной покупки и продажи электроэнергии начнет действовать в Казахстане с 1 июля
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Покупка и продажа электроэнергии в Казахстане с 1 июля 2023 года будет происходить централизованно, через единого закупщика, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Новая модель торговли электроэнергией вводится "в целях оперативного устранения дисбалансов в энергосистеме, дефицита электроэнергии, неравных условий конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций министерством была разработана модель централизованной покупки и продажи электрической энергии посредством электроэнергии", сообщили в Минэнерго.
Новый механизм был широко обсужден с участниками рынка, представители министерства провели большую разъяснительную кампанию с выездом в регионы перед ее запуском.
Перед стартом реализации механизма в Министерстве энергетики РК под председательством главы ведомства Алмасадама Саткалиева состоялось совещание для сверки часов с представителями сферы. Заседание проводилось в онлайн-формате, в нем приняли участие около 300 субъектов энергетики", - уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что все участники рынка проинформированы о деталях внедряемого механизма, который начнет действовать с 1 июля 2023 года.
Единый закупщик электроэнергии позволит:
- исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;
- минимизировать отклонения перетоков электрической энергии с энергосистемами соседних государств, за счет отказа от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций и перехода к фактическим графикам потребителей;
- обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых энергоисточников и цен импортной электроэнергии во время дефицита с текущими тарифами действующих станций, а также, в перспективе, осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.
Единым закупщиком электроэнергии определено ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" (ТОО "РФЦ по ВИЭ") - подведомственная организация Министерства энергетики РК.
Ранее ТОО "РФЦ по ВИЭ" осуществляло покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в единую энергосистему Казахстана.
ТОО "РФЦ по ВИЭ" будет осуществлять плановую покупку электрической энергии от отечественных электростанций за сутки вперед путем проведения торгов на электронной площадке централизованных торгов - АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (АО "КОРЭМ")", - рассказали в Минэнерго.
При недостаточности объемов электроэнергии от отечественных электростанций единый закупщик будет осуществлять покупку электроэнергии из энергосистем соседних государств. Стоимость импортной электроэнергии будет распределяться равномерно на всех оптовых потребителей.
Будет производиться полный выкуп электроэнергии:
- всех ТЭЦ страны;
- объектов ВИЭ, имеющих соглашения с РФЦ по механизму поддержки ВИЭ;
- новых традиционных электростанций, введенных по тендерам и аукционам;
- энергомощностей, введенных по инвестиционным соглашениям с Минэнерго на модернизацию, реконструкцию и расширение.
Электростанции, не входящие в этот перечень, будут конкурировать за спрос путем предложения наименьшей стоимости.
Все необходимые подзаконные акты согласованы Минэнерго с заинтересованными госорганами и направлены на регистрацию в Минюст Казахстана.
В ведомстве уточнили, что в случае выявления каких-либо недочетов в работе нового механизма министерство совместно с государственными органами открыто для предложений и готово будет внести необходимые корректировки по рекомендации участников рынка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию.
В феврале о монополизации рынка электроэнергетики заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции. По словам главы ведомства Марата Омарова, монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью единого закупщика.
Анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями", - заявил глава АЗРК.
Для справки:
В настоящее время единым закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, с 2018 года в РК является "дочка" KEGOC - ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии".
Введение единого закупщика электроэнергии должно было уравнять различие между тарифами в регионах Казахстана.
Напомним, в прошлом году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году.