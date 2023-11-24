Модернизация таможенных пунктов на границе с Китаем увеличит их пропускную способность в 6 раз

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Таможенные пункты на границе с Китаем увеличат пропускную способность и время работы.





О взаимном сотрудничестве и обмене опытом договорились таможенные службы Казахстана и Китая сообщили в пресс-службе комитета госдоходов.





По инициативе казахстанской стороны достигнуты договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем. В частности, самый крупный автомобильный пункт пропуска "Нур жолы" переводится на круглосуточный режим работы, остальные автомобильные пункты пропуска переходят на ежедневный 12-часовой рабочий график", - рассказали в КГД.





Также за счет внедрения на платформе Qoldau электронной очереди при выезде из Казахстана сокращено время пересечения границы и автоматизирована выдача иностранных бланков разрешений Китая.





В рамках централизации контроля за счет удаленной документальной проверки исключен контакт работника таможенного органа с участниками внешнеэкономической деятельности, проводится мониторинг действий работников пунктов пропуска посредством онлайн видеожетонов, ведется учет времени пересечения границы посредством интеллектуальных видеокамер", - говорится в информации.





За счет принятых мер поступления по таможенным платежам и налогам за 10 месяцев текущего года составили 3,3 трлн тенге, в том числе НДС на импорт с третьих стран увеличился на 36% и составил 1,5 трлн тенге, что на 100 млрд тенге больше, чем за весь 2022 год.





Еще 10 пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, а также главное диспетчерское управление в Астане проходят полную модернизацию и техническое дооснащение.





Модернизация предусматривает полную автоматизацию всех бизнес-процессов, а также увеличение количества автомобильных полос на въезд и выезд, что повысит пропускную способность в 6 раз", - подчеркнули в КГД.





Там добавили, что во время реконструкции пункты пропуска не закрываются, а передвижение транспорта и физлиц не ограничено.





Также проводится работа по совершенствованию информационных систем органов госдоходов для оцифровки всех таможенных операций. Завершение мероприятий планируется в 2024 году, что создаст условия для комфортного прохождения границы, а также ускоренного и прозрачного проведения контроля", - отметили в комитете.





В частности, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе планируется оснастить автоматическими шлагбаумами, видеокамерами со считыванием номеров и весовым оборудованием.



