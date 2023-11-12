Пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северо-Казахстанской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.





В КГД рассказали, что CarGoRuqsat предоставляет перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди для пересечения границы с Российской Федерацией. При этом уточняется, что бронирование электронной очереди в рамках пилотного проекта осуществляется на безвозмездной основе.





Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин", - пояснили в комитете.





CarGoRuqsat интегрирован с 13 информационными системами государственных органов, что позволило автоматизировать часть контрольных функций и исключить человеческий фактор. В частности, на этапе бронирования электронной очереди осуществляется контроль за наличием страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др.





С начала пилотного проекта при бронировании электронной очереди установлены факты отсутствия у перевозчиков разрешений на международные перевозки, соответствующей категории на право управления грузовыми автомашинами, страховых полисов и др. Наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством, обязательно для всех перевозчиков и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В свою очередь добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)", - рассказали налоговики.





Пункт пропуска "Бидаик" обеспечен мобильным интернетом, работниками оказывается необходимая консультационная и техническая помощь, в том числе при отсутствии связи у водителей, наличии вопросов при бронировании электронной очереди и др.





Отмечается, что за 10 дней с начала пилотного проекта в CarGoRuqsat забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Российскую Федерацию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.





В целом пункт пропуска "Бидаик" функционирует в штатном режиме, скоплений грузовых автомашин не наблюдается, добавили в КГД.



