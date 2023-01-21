20.01.2023, 11:03 17071
Мороз погубил будущий урожай овощей на юге Казахстана
Фото: otyrar.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана под тяжестью снега сломались теплицы, замерзли молодые побеги. Фермеры жалуются на нехватку и качество угля, которым они обогревают теплицы. В результате могут подорожать овощи.
В Шымкенте замерзли томаты. Растения на трех гектарах земли погибли. Тепличники говорят, таких морозов в регионе не было последние 10 лет и они оказались не готовы к холодам. На саженцы потратили миллионы, вложили в них все свои силы в надежде на богатый урожай. Предприниматели говорят, заморозки растения не пережили из-за нехватки и низкого качества угля, информирует издание "Отырар".
Уголь не дает нормальный жар. Мы просто не можем нагреть теплицы до нужной нам температуры. Поэтому урожай погиб", - говорит помощник управляющего теплицей Серик Мустафаев.
Мы должны были собрать 1200-1300 тонн. Но получится всего около 250 тонн. Все остальное только выкинуть. Нужно снова сеять, а это снова расходы", - говорит агроном Мерей Терликбаев.
Только одно хозяйство понесло убытки более чем в 100 млн тенге. Предпринимателям нечем закрывать кредиты, которые они взяли на развитие бизнеса. И такая проблема у десятков владельцев теплиц не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области. Говорят, морозы ночью доходили до 20 градусов. Урожай погиб от холода.
Молодые побеги уже не вырастут. Только набравшие цвет ростки покрыл слой льда.
Урожай Нуржана Умарова на трех гектарах земли погиб. Здесь он выращивал капусту. Но когда выпал снег, теплицы не выдержали и сломались под его тяжестью. Предварительный ущерб от стихии только этому тепличному хозяйству составил 200 миллионов тенге.
Здесь уже ничего не вырастет. Мы посадили больше 4 миллионов саженцев, не знаем, что теперь делать", - сказал Нуржан Умаров, директор тепличного хозяйства, где замерзли всходы капусты.
По словам представителя филиала Союза фермеров, в регионе действительно проблема с углем. Его не хватает, для того чтобы обогреть теплицы.
Один тепличный фермер, например, содержит примерно 45 человек, работу дает, зарплату дает. Если, например, одна из теплиц не будет работать, то 50 человек без работы будут. И на продовольствии плохо скажется, дорожать будет", - сказал председатель Союза фермеров Сарыагашского района Кайрат Салыбек
Некоторые фермеры боятся сажать овощи, чтобы, если вдруг угля не хватит, не уйти в минус. И ждут, пока на юге потеплеет, чтобы высадить рассаду. Поэтому урожай южных овощей, говорят специалисты, в этом году наверняка будет поздний.
Напомним, фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год.
новости по теме
21.01.2023, 10:58 701
В Казахстане собственники намерены передать 145 подъездных железнодорожных путей государству
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Глава правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Также участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.
Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.
20.01.2023, 18:27 9746
В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенних полевых работ.
Также на заседании был обсужден ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.
Кроме того, участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования. Было отмечено, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители и так далее).
В обсуждении приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатели правлений фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев и АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и другие.
Ранее сообщалось, что запрет на вывоз ГСМ из Казахстана планируют продлить еще на полгода.
20.01.2023, 11:44 16306
В Казахстане второй год подряд ощутимо снижаются инвестиции в науку
Практически весь объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 91,2%, или 41,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 45,5 млрд тенге - на 14,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Судя по индексу физического объема (81,1%), в реальном выражении спад составил 18,9%.
В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составляли 53,4 млрд тенге, минус 42,5% за год в стоимостном выражении, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности пришелся на Астану: 10,3 млрд тенге, плюс 1,8% в стоимостном выражении за год. На второй строчке расположился Алматы: 8,9 млрд тенге - на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 6 млрд тенге, годовой рост - на 13,2%. На топ-3 регионов пришлось 55,4% всех вложений по стране. Меньше всего инвестиций пришлось на Жетысускую область: всего 158,9 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Акмолинская области", - рассказали аналитики.
Практически весь объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 91,2%, или 41,5 млрд тенге. Годовое сокращение в этом сегменте составило 13,7% за год.
Средства из республиканского бюджета составили 1,7 млрд тенге (годовой рост - в 2,9 раза), из местных бюджетов - 397,6 млн тенге (плюс 7,8%). Вложения за счет банковских кредитов выросли сразу в 28,2 раза, до 1,2 млрд тенге, инвестиции за счет небанковских заемных средств, напротив, сократились на 83%, до 720,2 млн тенге.
Напомним, базовое финансирование научных институтов планируют вернуть в Казахстане.
20.01.2023, 08:43 19766
Турецкий инвестор планирует построить ТЭЦ в Кокшетау
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании "Гап Иншаат" Ченгель Азиз, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.
При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.
В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.
Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая - 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора - победителя тендера.
Премьер-министр подчеркнул, что Турецкая Республика - важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.
Компания "Гап Иншаат", головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов "под ключ". В настоящее время "Гап Иншаат" ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и др.
19.01.2023, 19:54 25946
По итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсуждены на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава ведомства Ерулан Жамаубаев доложил, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%. Основные показатели отмечены положительной динамикой.
Доходы госбюджета перевыполнены на 4,4% (15,7 трлн тенге), что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед населением и финансировать программы развития во всех отраслях и сферах. Расходы госбюджета исполнены на 98%.
В рамках комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы в конкурентную среду передано 367 объектов (общая сумма продажи - 308 млрд тенге) из 675, остальные находятся на торгах, предпродажной подготовке либо реорганизованы. Благодаря данной работе доля государства в экономике республики должна снизиться до 14% к 2025 году.
На заседании с участием депутатов мажилиса и сената, отраслевых организаций также выступили вице-министры финансов и председатель общественного совета по государственным финансам РК.
Премьер-министр отметил, что главными приоритетами министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.
Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу одного окна", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового Налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП "Атамекен" и экспертами.
Следующей важной задачей Алихан Смаилов назвал повышение эффективности и прозрачности бюджетной системы. В частности, должна быть обеспечена четкая привязка госпланирования к расходам, а для сокращения непродуктивных трат - усилена финансовая дисциплина администраторов бюджетных программ.
При этом, по его словам, требуется наделить первых руководителей министерств и акиматов большей оперативной самостоятельностью, а также повысить их ответственность с целью получения максимального социально-экономического эффекта.
Основной посыл - это переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это требуется предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр указал, что важной составляющей бюджетного процесса является и оптимизация расходов. За 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге.
Особое внимание нужно уделять непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.
Кроме того, немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.
Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в мажилис", - сказал он.
В заключение премьер-министр указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжить работу по совершенствованию процесса госзакупок, увеличению доли частного сектора в экономике и ее демонополизации, а также в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.
19.01.2023, 16:30 28536
Пятилетнюю концепцию развития сельских территорий разработали в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики представило концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы.
Цель концепции - повышение эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшение качества жизни в сельской местности и создание комфортной среды проживания, говорится в проекте, опубликованном на портале "Открытые НПА".
В концепции запланированы свыше 60 мероприятий, которые поделены на 3 основных раздела.
- Институциональное обеспечение развития сельских территорий
Сюда входят обеспечение открытого доступа системы региональных стандартов данных для жителей сельских территорий, разработка и утверждение типового плана развития сельских населенных пунктов с потенциалом развития и другие пункты.
2. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет интенсивного развития социальной и инженерно-технической инфраструктуры
Здесь планируется обеспечить села 650 объектами здравоохранения, ликвидировать аварийные школы и школы с трехсменным обучением, модернизировать существующую инфраструктуру и т.д.
3. Повышение уровня доходов сельского населения путем развития агропромышленного производства, стимулирования развития предпринимательства, крестьянских и личных подсобных хозяйств, а также сельскохозяйственной кооперации
Здесь запланированы:
- формирование реестра изъятых земельных участков с указанием их местонахождения, площади и целевого назначения;
- популяризация аграрных профессий;
- проведение онлайн ярмарок вакансий для трудоустройства сельских жителей;
- обновление техники, проектированию технологий выращивания сельскохозяйственных культур (технологических карт), а также создание овощехранилищ в каждом районе;
- поддержка отечественных производителей рыбы и рыбной продукции;
- переход к дифференцированному тарифообразованию на электроэнергию и т.д.
Реализация Концепции позволит осуществить эффективное распределение полномочий между уровнями исполнительной власти, вовлечение органов местного самоуправления, бизнеса и развитие гражданских инициатив позволит реализовать демографический, экономический и социальный потенциал сельских территорий", - подчеркивается в проекте.
Также планируется решить вопросы обеспеченности необходимыми условиями для качества жизни жителей сельских территорий, в том числе централизованного водоснабжения, бесперебойного электроснабжения, в хорошем состоянии внутрипоселковыми дорогами, услугами образования и здравоохранения, доступного высокоскоростного интернета и другими.
Качественный рост сельского хозяйства будет направлен на повышение доходов сельского населения и создание рабочих мест за счет развития экономики села, преимущественно развития агропромышленного комплекса с учетом экологических рисков, обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в документе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 февраля.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность, ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
19.01.2023, 12:35 31991
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин рассказал об ожидаемом экономическом эффекте после принятия закона о цифровых активах.
Согласно прогнозам в период с 2023 по 2028 годы майнеры заплатят в бюджет порядка 650 млрд тенге налогов, сказал Жамбакин в кулуарах сената в четверг.
Инвестиции в оборудование составят около 950 млрд, и более двух тысяч рабочих мест может быть создано", - добавил он.
Напомним, сегодня сенаторы вернули в мажилис проект закона о цифровых активах. По мнению депутатов, закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Как сообщалось ранее, теперь майнеры не смогут высасывать последние соки из энергосистемы того или иного региона. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории нашей страны, должна будет иметь специальную лицензию.
19.01.2023, 10:55 33936
Казахстан подписал с "Газпромом" дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась рабочая встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
На встрече Роман Скляр и Алексей Миллер подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.
Стороны также обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области природного газа.
Читаемое
21.01.2023, 09:58В Экибастузе 65 жилых домов отключат от отопления на время ремонта 21.01.2023, 10:433131В ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию 21.01.2023, 11:041836Токаев прибыл в Костанайскую область 21.01.2023, 09:361526Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады - 2023 21.01.2023, 10:581121В Казахстане собственники намерены передать 145 подъездных железнодорожных путей государству 16.01.2023, 11:55220966Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53216376В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26208031Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59201106Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 18.01.2023, 10:12182011В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 01.01.2023, 00:40232391Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55220966Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53216376В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26208031Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59201106Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?