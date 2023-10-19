"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре  

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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае подписано соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd, которое предполагает наращивание мощности построенной в прошлом году ветроэлектростанции в Шелекском коридоре Алматинской области до 810 мегаватт, сообщает пресс-служба компании.





В ходе официально визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов. В числе подписанных документов - оглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd", - проинформировали в пресс-службе.





Фото: Самрук-Энерго





Отмечается, что новый документ, подписанный в КНР, предполагает в рамках практической реализации проекта проведение широкого спектра работ, включая ветровой мониторинг и разработку необходимой проектной документации.





Напомним, проект "Строительство ветряной электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт с перспективой ее расширения" был реализован в 2022 году казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.





Проект стал успешным примером международного сотрудничества казахстанских и китайских компаний в области энергетики.