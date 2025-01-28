На 10% увеличил производство урана "Казатомпром" в 2024 году   

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве ответил, как возможное повышение НДС повлияет на цены и на покупательскую способность граждан.





По словам Жумангарина, окончательное решение о повышении ставки НДС пока не принято. Ориентировочно конечную ставку налога определят в 15-20 числах февраля.





Отвечая на вопрос, как повышение НДС повлияет на покупательскую способность граждан, зампремьера отметил, что в случае принятия реформы будет увеличена адресная социальная помощь.





Если реформа будет реализована, то мы, естественно, увеличим АСП, мы охватим всех, кто в нее попадет. Мы проиндексируем всем бюджетникам зарплаты, пенсии. Но основная идея такая - чтобы бедные не почувствовали эту реформу", - сказал он.





При этом он ответил, что повышение НДС в разных отраслях отобразится по-разному. Средняя нагрузка на предприятия вырастет на 4%.





Но конечный потребитель, безусловно, ощутит на себе повышение цен. Оно будет, и мы коридор инфляции считали, где-то увеличение может до 4,5%, может быть. И это увеличение нам необходимо нивелировать тем, что эти дополнительные финансовые ресурсы должны пойти на развитие реального сектора. Это сложная экономика, это экономика простых вещей", - пояснил он.





Жумангарин добавил, что принятие реформы позволит казахстанскому бизнесу стать более конкурентоспособным благодаря тому, что ставка выровняется, возврат НДС вырастет при экспорте.





Все модели показывают, что повышение будет краткосрочным", - заключил он.



