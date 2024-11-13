На 56% выросло вознаграждение руководства KEGOC с начала года

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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО "KEGOC" за 9 месяцев текущего года выросло на 56%, до 577 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО "KEGOC" за 9 месяцев текущего года выросло на 56%, до 577 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS).





Правление компании состоит из 5 человек и совет директоров из 7 человек. За 9 месяцев 2023 года управленческий персонал получил 370 млн тенге, а за аналогичный период текущего года вознаграждение составило 577 млн тенге.





В понятие вознаграждение входит - заработная плата и другие расходы (налоги, материальная помощь на оздоровление, больничные, отпускные) и премии по итогам деятельности за отчетный период, уточнили эксперты QAMS.





Национальная компания-оператор электросетей Казахстана опубликовала отчет о своей деятельности за девять месяцев и третий квартал этого года.





В третьем квартале выручка АО "KEGOC" возросла на 26,4%, до 74 млрд тенге. Выросла и себестоимость оказанных услуг – на 22,4% (до 57,9 млрд тенге - $117 млн). Операционная прибыль составила 13,6 млрд тенге ($27млн - рост 56%). Чистая прибыль за третий квартал увеличилась на 110%, до 11,8 млрд тенге ($23,8 млн), сообщает " Sputnik Казахстан" со ссылкой на отчет о деятельности компании.





В третьем квартале прибыль на одну акцию компании выросла на 99,8% - до 43 тенге 11 тиынов ($0,087).





Впечатляют успехи компании за девять месяцев. Выручка составила 232 млрд тенге ($469 млн - рост на 34,4%). Себестоимость оказанных услуг выросла до 164,3 млрд тенге ($332 млн - рост 29,7%). Операционная прибыль составила 59,2 млрд тенге ($119 млн - рост 52,1%). Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге ($95 млн – рост на 64%). Подросла и прибыль на одну акцию: за девять месяцев прирост составил 55,1% - 170 тенге 85 тиынов ($0,34)", - отмечает издание.





Дополнено 12.11.2024, 19.30





Между тем в АО "KEGOC" опровергли информацию о выплате вознаграждения руководству компании. Как пояснили в службе коммуникаций, компания не выплачивает вознаграждение по итогам девяти месяцев.





В Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров сделали пояснение к ранее опубликованной информации о вознаграждении.





Сумма, указанная в финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года включает выплаты, осуществленные в первом полугодии 2024 года по итогам 2023 года, а также заработную плату и другие расходы (налоги, материальная помощь, больничные, отпускные) за 9 месяцев 2024 года", - говорится в уточненной информации.





Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года. В Алматы тарифы на электричество были повышены в октябре.



