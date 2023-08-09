На 64% за год подорожали канцтовары в Казахстане

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 64% за год подорожали канцелярские принадлежности, - В Казахстане на 64% за год подорожали канцелярские принадлежности, сообщает Бюро национальной статистики.





По сравнению с июлем прошлого года цены на канцелярские принадлежности в июле 2023 года подорожали на 64,4%", - проинформировали в бюро.





В частности, школьные тетради подорожали на 77,2%, ручка шариковая - на 38,6%, цветные карандаши - на 41,9%, альбом для рисования - на 44,1%.





Напомним, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза.





Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, была в пределах 100 тысяч тенге. Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная.





Тот факт, что сумма в 100 тысяч тенге очень ощутима для семейного бюджета многих семей, подтверждают и следующие цифры: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 77,6% семей с детьми до 16 лет в Казахстане имеют среднедушевые доходы, используемые на потребление, до 100 тысяч тенге. Семей с детьми, которые могут себе позволить тратить в месяц от 100 тысяч до 150 тысяч тенге, всего 15,8%, более 150 тысяч тенге - 6,6%.