На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии Дополнено
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд
Фото: primeminister.kz
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд. За 6 месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка $14 млрд. Стабильность суверенного кредитного рейтинга республики подтверждают международные агентства Fitch, S&P и Moody’s", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в своем недавнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. В частности, перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.
Привлечение инвестиций является ключевым фактором роста. В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций", - отметил премьер-министр.
Глава кабмина напомнил, что сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы.
В стране также работает международный финансовый центр "Астана", который является уникальной бизнес-площадкой, предоставляющей для бизнеса беспрецедентные услуги в регионе.
Все эти шаги направлены на раскрытие инвестиционного потенциала республики и достижение реальных результатов. Казахстан приложит все усилия для дальнейшего повышения инвестклимата в соответствии с мировыми стандартами. Мы также будем регулярно вводить дополнительные меры поддержки. Пользуясь возможностью, приглашаю активно инвестировать в экономику Казахстана", - заключил Алихан Смаилов.
Дополнено 17.11.2023, 17.35
На полях KGIR-2023 в присутствии премьер-министра также подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму $1,6 млрд в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20. Компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур. Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц. Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей. Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов. Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки. Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.
Напомним, недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали оффтейк-контракты на 38 млрд тенге на форуме в Астане.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов.