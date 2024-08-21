На Иртыше появится мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай

Фото: Пресс-служба правительства

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%, - Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.





Как отметила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова в ходе прошедших в Астане публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане, некоторые из этих станций придется выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет.





При этом, подчеркивается, что ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. В пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран.





В обсуждениях также приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.



