На модернизацию ТЭЦ Экибастуза правительство выделило 3,4 млрд тенге

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Доме правительства Республики Казахстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Организационным комитетом по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников и Halyk Bank.





Соглашение о сотрудничестве было подписано Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Романом Скляром и председателем правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой. На церемонии подписания также присутствовали вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев и руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров.





Данное соглашение не только подчеркивает статус предстоящего мероприятия, но и укрепляет партнерские отношения между государством и бизнесом. Как генеральный партнер, Halyk окажет существенную поддержку в организации и проведении Игр, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.





В своей речи Роман Васильевич Скляр подчеркнул, что Казахстан исторически является хранителем исконно кочевой культуры: "Глава государства, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, назвал наследие кочевой цивилизации одним из главных брендов нашего народа. Это мы и должны продемонстрировать всему миру во время проведения Игр в Астане".





По мнению Романа Васильевича Скляра, совершенно справедливо, что генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников выступил лидер финансовой отрасли Казахстана - Halyk Bank. Банк является проводником не только финансовых услуг, но и активно поддерживает социальные проекты в масштабе всей республики.





Со своей стороны, глава Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что для банка поддержка столь важного странового проекта является как большой честью, так и большой ответственностью.





Мы в полной мере осознаем, что проведение 5-ых Всемирных игр кочевников - это важный шаг в формировании имиджа нашей Родины в глазах мирового сообщества. Это международный проект, призванный продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия, общего культурного кода, проект, в котором задействованы более сотни стран. Как банк, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана", - сказала глава Halyk Bank.





8-13 сентября в Астане пройдет масштабное спортивное событие - 5-е Всемирные игры кочевников, которое соберет более 2000 участников из 85 стран мира. Соревнования пройдут по 21 виду спорта.