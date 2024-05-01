Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды

Фото: primeminister.kz

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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, - Правительство Казахстана выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, сообщила пресс-служба премьер-министра.





На реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали - 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде - свыше 2 млрд тенге. Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге", - говорится в сообщении.





Отмечается, что принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.





В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.





Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.





Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.





Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.



