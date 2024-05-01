30.04.2024, 10:44 32441
Правительство выделило порядка 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана выделило порядка 16 млрд тенге из резерва на реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, сообщила пресс-служба премьер-министра.
На реконструкцию котлов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТЭЦ-5 в Кентау выделено чуть более 9 млрд тенге, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали - 4,9 млрд тенге, а на реконструкцию 3-х паровых котлов южной котельной в Кызылорде - свыше 2 млрд тенге. Таким образом, на модернизацию данных теплоисточников будет суммарно направлено порядка 16 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаемые меры позволят обеспечить надежное теплоснабжение жителей Кентау, Риддера и Кызылорды в предстоящие отопительные сезоны.
В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.
Также в рамках инвестиционных соглашений ведутся работы по восстановлению энергоблока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 и замене турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Кроме того, планируются проекты по строительству энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС, а также расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ и Карагандинской ТЭЦ-3.
Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить ввод новых мощностей суммарно более чем на 1500 МВт.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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01.05.2024, 11:35 4796
Паводки в Казахстане: на контроле остается Атырауская область
Фото: скриншот из видео
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Атырау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Противопаводковые мероприятия продолжаются в Атырауской области. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС Аскар Шарип.
По его словам, продолжается мониторинг уровня воды реки Урал (Жайык). За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано и отведена свыше 216 тысяч кубометров воды с подтопленных территории с помощью передвижных насосных станции и мотопомп.
В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 1 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду, сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.
Также ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка. Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища. На 30 апреля сбросы с Волжской ГЭС составляют 19 680 кубометров в секунду.
К этому часу по республике вернулись в свои дома 41 005 человек. В эвакопунктах остаются 6405 человек. Отведена и откачана вода из 7184 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Ведутся берегоукрепительные работы, откачка и отведение воды с подтопленных территории в Иргизском районе Актюбинской области, городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, городе Уральске Западно-Казахстанской области", - проинформировал представитель МЧС.
С начала паводка откачано свыше 13,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек.
01.05.2024, 08:59 11301
Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю вас всех с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства - это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства", - сказал Токаев.
Он отметил, что общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний.
В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед. Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа", - отметил президент.
Он пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия.
30.04.2024, 21:25 48756
В аэропортах Казахстана усилят меры авиационной безопасности
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает КГА.
Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.
Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценкой состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации", - сообщили в комитете.
В ведомстве добавили, что подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.
Пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.
30.04.2024, 20:51 50316
В Казахстане с начала года за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 человек
Фото: Акорда
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет главы КНБ Ермека Сагимбаева результатах работы комитета с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по совершенствованию деятельности комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе развитии нормативной правовой базы, укреплении кадрового потенциала, внедрении передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов.
Ермек Сагимбаев сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране. С начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований.
Глава государства был проинформирован о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации. Совместно с МВД пресечена деятельность 6 криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, 5 СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас.
Проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом. Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы.
В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 707 млрд тенге, в госбюджет возмещено 1,2 млрд тенге.
В сфере охраны государственной границы задержано свыше 7 тысяч правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через госграницу валюты на сумму 3,2 млрд тенге и товаров на сумму 7,6 млрд тенге.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
30.04.2024, 20:22 54626
Генпрокурор проинформировал президента о криминогенной ситуации
Фото: Акорда
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.
Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование "умной" аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов.
На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников.
Кроме того, прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.
Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.
30.04.2024, 19:20 56211
Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу
За исключением железнодорожных пунктов пропуска
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба КНБ РК.
На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".
Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.
30.04.2024, 19:12 59741
Багдат Мусин освобожден от должности главы МЦРИАП
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба Акорды.
Багдат Мусин с марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавлял МЦРИАП.
30.04.2024, 19:03 60406
В Павлодаре крупное предприятие едва не завладело землей городского парка
Земли возвращены государству
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Павлодар. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области выявлен факт незаконного предоставления части территории парка Павлодара под строительство двух многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Участки земли парка Металлургов площадью 1,2 га в нарушение земельного и архитектурного законодательства под вышеуказанные цели напрямую отведены одной из компаний Eurasian Resources Group - АО "Алюминий Казахстана".
По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена, виновные должностные лица освобождены от занимаемой должности.
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