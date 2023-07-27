Около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене - Минэнерго

Фото: Петропавловск.news

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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - О результатах технического аудита ТЭЦ и мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" рассказал сегодня на заседании правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает - О результатах технического аудита ТЭЦ и мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" рассказал сегодня на заседании правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает пресс-служба Минэнерго.





В ходе проведения технического аудита международные эксперты и KPMG посетили 57 станций, в том числе 37 теплоэлектроцентралей Казахстана. По результатам проведенной оценки технического состояния выявлено, что 62% энергетических котлов, 58% турбин отработали свой парковый ресурс и нуждаются в замене. Объем, необходимый к замене мощностей, составляет 2,5 тысячи МВт", - сообщил глава ведомства.





По его словам, по каждой станции сформированы планы мероприятий с учетом предоставленных экспертами рекомендаций по итогам аудита.





Устаревшие станции с высоким уровнем износа, не подлежащие модернизации и восстановлению, будут постепенно выводиться из эксплуатации по мере ввода новых мощностей", - отметил министр.





Также ведется работа по реализации обновленной программы "Тариф в обмен на инвестиции" в рамках утвержденной дорожной карты.





В целях повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации повышен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Планируется увеличение предельного тарифа на рынке электрической мощности до 1,5 млн тенге за 1 МВт в месяц", - рассказал Саткалиев.





По словам министра, данная мера позволит обеспечить ежегодный приток инвестиций в размере 160 млрд тенге в сектор генерации для обновления и ремонтов действующих станций.





Он добавил, что рассматривается возможность утверждения предельных тарифов на электрическую энергию на долгосрочный период с учетом ежегодной индексации на уровень инфляции.





Также Минэнерго предлагает по теплоэлектроцентралям с высоким уровнем износа, не подлежащим модернизации и восстановлению, заключать инвестиционные программы по проведению капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования на трехлетний период 2024-2026 года.





Это позволит до ввода новых мощностей поддерживать данные теплоэлектроцентрали в работоспособном состоянии для стабильного прохождения отопительных сезонов", - отметил министр энергетики.





Также будет изменен подход к отбору инвесторов для ТЭЦ. При заключении инвестиционных соглашений собственников обяжут разрабатывать программы по модернизации, реконструкции и расширению мощностей станций, подлежащих дальнейшей эксплуатации в долгосрочной перспективе.





Главными критериями при заключений инвестиционных соглашений будет являться установление целевых индикаторов, в части снижения уровня износа на 10-15% от существующего уровня, сокращение собственных нужд предприятия, приведение удельного расхода условного топлива к проектному, внедрение НДТ", - рассказал Саткалиев.





Он добавил, что планируется внедрение встречных обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных средств. На сегодня прорабатываются соответствующие поправки в законодательство.





В целях прозрачности и контроля за целевым использованием средств предлагается внедрить трехэтапный контроль за реализацией инвестиционных соглашений, который предусматривает:





контроль со стороны уполномоченного органа на базе проектного офиса;

контроль со стороны местных исполнительных органов с привлечением общественных организаций, жителей конкретного региона;

проведение публичных слушаний с привлечением заинтересованных сторон, контроль со стороны правоохранительных органов.





Дополнено 12.07.2023, 14.07





На заседании также были названы регионы Казахстана с высоким износом тепловых сетей.





По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, на сегодняшний день по республике порядка 128 тысяч км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, из которых более половины (51%) изношены.





Стоит задача к 2030 году снизить общий показатель износа коммунальных сетей до 40%", - заявил министр.





Он назвал регионы с наиболее высоким износом коммунальных сетей. Это Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Улытауская области.





В текущем году на модернизацию 126 км тепловых сетей выделено 86 млрд 300 млн тенге. За 3 месяца проложено 23 км сетей теплоснабжения", - сообщил глава МИИР РК.





По его словам, в министерстве создана рабочая группа, которая выезжает в регионы и проводит мониторинг подготовки к предстоящему отопительному сезону и ремонта на объектах теплоснабжения.





На стадии реализации находятся 57 проектов. В основном по всем проектам ведутся работы по прокладке сетей, а также подготовительные и демонтажные работы", - рассказал глава МИИР.





Также ведется формирование республиканского бюджета на 2024 год.





Поступили заявки от 14 регионов по реконструкции 87 км сетей теплоснабжения на общую сумму 63,8 млрд тенге", - рассказал Карабаев.





По водоснабжению высокий уровень износа сетей наблюдается в 7 регионах и в 6 регионах по водоотведению. На строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в этом году из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге, озвучил цифры министр.





Ранее глава Минэнерго заявлял в кулуарах правительства, что износ по энергоисточникам в стране составляет порядка 70%.





В частности, износ основного оборудования ТЭЦ Петропавловска составляет 56%, а износ оборудования ТЭЦ в Балхаше близок к полному. Ремонт на ТЭЦ-2 Темиртау идет с отставанием.





При этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ - 82%, ТЭЦ Риддера - 75%, Уральская ТЭЦ - 86%.





Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.





С 1 июня введены новые предельные тарифы для энергопроизводящих компаний.





3 июля, на заседании правительства, премьер-министр Алихан Смаилов заявил , что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону.



