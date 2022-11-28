Фото: Deposiphotos
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза остались без тепла в результате аварии на ТЭЦ.
27 ноября в 01.20 произошел останов котлоагрегата № 11. В 01.30 остановились котлоагрегаты №№ 13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №№ 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены", - сообщает ekibastuz_live.
Отмечается, что администрация города, области, АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" принимают меры для стабилизации ситуации.
Просьба к жителям города не сбрасывать сетевую воду, чтобы не усугублять ситуацию. Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Экибастузе сегодня синоптики прогнозируют 31°C мороза.
Дополнено:
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации по состоянию на 11.00 27 ноября.
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации по состоянию на 11.00 27 ноября.
Произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Была протестирована сама станция на предмет утечки на станции. Но на станции вода не убывает. Это говорит о том, что есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов и выявили десять мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения", - сказал Абылкаир Скаков.
Он сообщил, что не исключается большая авария на теплосетях. Специально созданный штаб работает по определению места повреждений.
Мы будем информировать вас о происходящем. Жителей Экибастуза прошу не поддаваться панике, открыта горячая линия, по всем вопросам можно обращаться в акимат и жилищную инспекцию", - сказал аким.
Ранее сообщалось об аварии на ТЭЦ в Риддере.