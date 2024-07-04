В Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя

Казахстан направил гуманитарную помощь для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана

Фото: МЧС РК

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Ош. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС РК прибыли в город Ош Кыргызстана для эвакуации граждан Казахстана и транспортировки тел погибших на родину.





На борту самолета находятся спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС РК. Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана", - сообщили в МЧС РК.









Ранее для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. В ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и посольством.





Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске работает оперативный штаб, на базе которого совместно с МИО родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь.



